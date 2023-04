“Ovo je čudno, dosad je uvijek bilo da Čović i Dodik ne rade u interesu BiH”

Podijeli :

N1, Ilustracija

Politička analitičarka iz Sarajeva Ivana Marić komentirala je aktualnu situaciju u toj zemlji. Visoki predstavnik Christian Schmidt donio je četvrtak odluku o deblokadi imenovanja Vlade FBiH i izmijenio kazneni zakon: Onima koji prime mito u izbornom procesu u BiH sada prijeti i do 10 godina zatvorske kazne. Nijemac je ovom odlukom okončao višemjesečnu krizu vlasti u većem entitetu u susjednoj zemlji koju je izazvala Stranka demokratske akcije blokiranjem uspostave vlasti nakon izbora koji su održani još u listopadu prošle godine.

Marić kaže da su današnji prosvjedi u Sarajevu protiv Schmidtovih odluka prošli jako loše. “Slab je bio odaziv, a to najbolje pokazuje koliko su moći izgubili SDA i DF. Ovdje je bilo jedva stotinjak ljudi. Vidimo to, uz sve pozive koji su izašli u javnost. KCUS-u je ljudima dopustio da dođu na prosvjed i vidi se da iza ovih prosvjeda stoji jedna mala grupa oko vrha SDA, to su uvijek isti ljudi. Vidimo da je izostala podrška iz ostatka zemlje, zato su prosvjedi bili ovako mirni. Paradoks je da su im se priključile organizacije koje smatraju da se bore za građansku BIH, zloupotrijebljena je njihova naivnost. Skandiralo se ‘Allahu Akbar’ i ‘Ustaše, ustaše’… Ovo je u suštini prosvjed SDA i DF-a i njihov pokušaj da se spase”, govori Marić.

Novi premijer Federacije BiH dolazi iz SDP-a, riječ je Nerminu Nikšiću. Što to znači za BiH, ali i Bošnjake?

“SDA je na vlasti bio gotovo 30 godina. Već davno je sazrelo vrijeme da odu u opoziciju i vide kako je s te strane političke arene. To je dobro za ovu stanku. Bilo je mnogo afera, korupcije… To će biti dobro za njih, a i za društvo, da imamo jaku opozicijsku stanku. Od Nikišića možemo očekivati samo pozitivne pomake, to je političar koji nema oštru retoriku, ne vrijeđa i ne napada. Uz SDA sve je bilo zatrovano, stvaralo se neprijateljstvo među narodima i zveckalo oružjem. S Nikšićem možemo očekivati drugu retoriku, ali i s drugim liderima koji vode politiku razuma, pomirenja i koncentriraju se na realne zadatke. … Nikšić je već bio premijer, imao je dobre rezultate, ali nije imao dobre odnose s javnošću pa to građani nisu znali. Sigurno možemo očekivati smanjenje tenzija, suradnju”, govori analitičarka.

Na pitanje znače li ovotjedni događaji i formiranje vlasti u Federaciji da se HDZ BiH ukrcao na vlak promjena u ovom entitetu, odgovara: “To je čudno, dosad je uvijek bila priča da Čović i Dodik ne rade u interesu BiH… Da pokušavaju odvojiti svoj dio, odbiti neovisnost. Ali otkad su SDA i DF izašli iz koalicije, vidimo da upravo SDA ima najveću krivnju za takve stvari jer su svojim provokacijama doveli do toga. Sad se vidi promjena i u HDZ-u i u SNSD-u. HDZ je ponudio odlične kadrove, što prije nije bio slučaj, slično je i sa SNSD-om. Dosta su aktivniji i ministri u Vijeću ministara, što prije nije bio slučaj, sve se blokiralo, nisu smjeli popustiti jer nisu mogli računati na povjerenje. Sad se vidi velika razlika…”

Što se tiče izmjene kaznenog zakona kojom je Schmidt uveo stroge kazne za političku korupciju, Marić kaže kako je visoki predstavnik i promjenama koje je nametnuo u izbornoj noći pokušao izbjeći blokade koje su u BiH postojale posljednje četiri godine.

Schmidt je donošenjem odluka na dan izbora pokušao izbjeći blokade koje smo imali posljednje četiri godine. “Šteta je što je SDA otišao u krivom pravcu i što njime upravljaju potkapacitirani kadrovi s lažnim diplomama. Ali, to je stara stranka s velikom infrastruturom i neće nestati”, smatra Marić. “Vjerujem da SDA ima još zdravog tkiva koje će se izboriti protiv toga. Ako Bakir Izetbegović ima imalo obraza, neće se ni kandidirati na stranačkim izborima u rujnu. On nema nikakav argument da se kandidira. Vjerujem da će stranku preuzeti umjereniji kadrovi, da će ovi radikalni izgubiti mjesto u stranci”, zaključuje.

