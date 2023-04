Šeikov savjetnik: “Ja to u karijeri nisam doživio”

Podijeli :

N1

Poduzetnik Miodrag Borojević, gostovao je u Newsroomu gdje je komentirao najavljenu prodaju Fortenove.

Podsjetimo, Borojević je bio član uprave O’KEY Grupe, jednog od vodećih trgovaca hranom u Rusiji te član Upravnog odbora Fortenova grupe, a mediji navode da ima dobre veze u Sberbanku i da je sudjelovao pregovorima o prodaji Sberbankova udjela u Fortenovi za 500 milijuna eura Saifu Alketbiju iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Alketbi je vlasnik tvrtke SBK koja u vlasništvu ima 43 posto dionica Fortenove.

Borojević je rekao da iako su iz tvrtke rekli da su vlasnici obavješteni o procesu, SBK nitko nije obavijestio. “Mi smo pokušali uspostaviti komunikaciju jer smo uvjereni da možemo pomoći u restrukturiranju i refinanciranju kompanije. Gospodin Alketbi vjeruje u kompaniju i da je to kvalitetna investicija”, rekao je.

“Sberbank nema veze s Fortenovom”

Siguran je da će se Alketbi uključiti u kupovinu. “Čudno je da menadžment kompanije pokreće prodaju bez suglasnosti vlasnika. Postoje procesi koji se vode u Nizozemskoj, ali oni se odnose na upravljačka prava, a ne na vlasništvo. Alketbiju vlasništvo nitko ne osporava”, dodao je Borojević.

Je li Fortenova ponovno dovedena pred zid?

Kaže kako se njemu nitko iz Hrvatske nije obratio. “Nekoliko minuta nakon priopćenja da je Sberbanka prodala udjel Alketbiju išao je dopis Alketbija koji je potvrdio tu transakciju. Nakon toga je išao dopis iz Fortenove da je riječ o nelegalnom postupku. To je meni malo čudno da menadžment odmah tako presuđuje”, napomenuo je.

Borojević kaže da većinu vremena boravi u Zagrebu i da je itekako dostupan. Dodao je i da Sberbanka nema nikakve veze s Fortenovom. “Transakcija se dogodila tijekom noći prošle godine. Jedini način da se ona završi bila je preko ruske banke putem rublje jer Rusi drugačije valute ne primaju. Znam da i druge tvrtke tako plaćaju. Sberbanka nije bila nikada na sankcijama, niti je sada. U tom trenutku je to bilo jedino moguće rješenje da se transakcija završi do 31.10.”, rekao je.

“Prije mjesec, dva su tvrdili da imaju dvije dobre ponude, a sada se pokazalo da nemaju ništa”, dodao je.

Problem sankcija

Ključno je pitanje koliko vrijedi MidCo. “Iz medija koliko vidimo nije teško izračunati, ali ovisno os tanju unutar kompanije. To je ozbiljan proces gdje se dođe do prave vrijednosti kompanije. To obično radi netko od velike četvorke. Gospodin Alketbi će vjerojatno angažirati neku od europskih procjenitelja da bi imao svoju nezavisnu procjenu. Međutim, u Nizozemskoj se vode dva važna procesa, a tiču se upravljačkih prava. Ako sud odluči u koristi SBK-a onda su sve odluke koju su u tvrtki donijeli nevažeće”, rekao je Borojević.

“Ako bude povoljna prilika i Alketbi će sigurno gledati da to kupi, a druga stvar je da će pravnim sredstvima pokušati zaustaviti taj proces i uzeti pravo učešća u tom procesu. On je vrlo razuman i kooperativan i vjerojatnije je da će doći do nekog dogovora na razini dioničara”, napomenuo je.

Vodič kroz vlasničku piramidu Fortenove: Jedan menadžer je znakovito visoko

No SBK je pod sankcijama, što bi mogla biti prepreka. “Sankcije su donesene odlukom EU Komisije i to nije neka pravomoćna presuda. Vidimo da to nije bio uspješan put. Sankcije se mogu ukinuti kako bi se taj dio vlasništva uključio u konsolidaciju kompanije. Nikada nismo bili problem, niti smo trebali biti problem nego smo rješenje za kompaniju”, rekao je.

Na pitanje kako to da nisu bili prihvaćeni kaže da nisu bili prihvaćeni od menadžmenta kompanije. “To su bili neki drugi interesi, ali sigurno nisu bili interesi kompanije nego neki osobni interesi”, tvrdi.

“Da menadžment odlučuje tko je prihvatljiv vlasnik, a tko nije, ja to u svojoj karijeri još nisam doživio”, napomenuo je.

Dodao je da ne zna koji su planovi Pavla Vujnovca, koji je također suvlasnik 28 posto dionica Fortenove. “Ako je interes kompanije prioritet onda je ovo po meni pogrešan put, ali očito to nije prioritet. Indicije jasne postoje”, kazao je.

Rekao je da jedna od opcija i prodaja njihovih udjela, ali ne vjeruje da će to biti itko iz Rusije. “Ne vjerujem da je tamo netko zainteresiran s obzirom na okolnosti”, dodao je.

“Da je Vujnovac htio isplatiti gospodina Alketbija po realnim uvjetima onda bi se javio”, tvrdi.

Što se tiče rada menadžmenta, kaže da je Fortenova dosta sezonski vezana pa je 2021. rezultat bio jako dobar, a to bi moglo biti i u 2022.

O prodaji Super Konzuma u Radničkoj ulici tvrdi da je kompanija trebala prodati dio nekretnina, ali on tu ne bi prodao, pogotovo ne po cijeni koja se spominjala.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Kratko uživanje može biti skupo, u Njemačkoj kazne i do 200 eura General objašnjava zašto Ukrajinci “moraju” uspjeti: Oni su uložili velike novce