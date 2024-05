Procurile skandalozne snimke o Vučićevom režimu u Srbiji: “Pamet u glavu, ovi milosti nemaju”

Podijeli :

OLIVER BUNIC / AFP

Portal Nova.rs došao je do dva audio zapisa na kojima se čuje kako predsjednik srpske Općine Čajetina i čelnik stranke Zdrava Srbija Milan Stamatović govori o zloglasnom sustavu kapilarnih glasova vladajuće stranke u susjednoj državi. Suradnicima je poručio kako moraju skupljati kapilarne glasove za SNS jer ako to ne rad ne mogu biti ni direktori ni čističice ni bilo što drugo.

Nakon izjave Milana Stamatovića, koja datira iz listopada prošle godine, da Srpska napredna stranka može seliti birače od općine do općine u svrhu namještanja izbornih rezultata, portal Nova.rs je došao do tonskog zapisa u kojemu je zabilježeno kako govori i o drugim predizbornim makinacijama SNS-a.

“Zato vam kažem pamet u glavu. Mladih ljudi ima koji su tek počeli, ima starijih vas iskusnijih ovdje, uzmite, gledajte, radite, da ne ostanete sutra… Ja vam kažem, ovi milosti nemaju. Vidite kako se odnosi SNS, ako glasate za njih, koliko kapilarnih glasova morate donijeti, ne zanima ih. Ako to ne napravite ne možete biti ni direktor ni čistačica, ne možete ništa. Mi to ne radimo niti smo ikada radili, znate dobro. Ali nećete doći sutra u situaciju da vašoj djeci… Ostat će oni dugo na vlasti, kao i mi što ćemo ostati, ali oni zatvaraju vrata svojoj djeci ne možete ovdje na lokalnom nivou nešto ostvariti. Mi to nećemo raditi, ima ljudi koji nas podržavaju, časni i pošteni, ja ću imati obvezu da te ljude i tu djecu primim. Neću držati nekoga tko mi radi o glavi, onda lijepo kažem ‘mi vas predsjedniče podržavamo, a vi primate ovdje neke i držite tko vam radi o glavi’. Nećemo to raditi, zbog tih ljudi. Već je prešlo neku granicu i mjeru”, poručuje Stamatović.

VIDEO / Stranački aktivist snimio kupovinu glasova u Srbiji – cijena 3.000 dinara “Izbori u Srbiji su Divlji zapad. Ako treba, Vučić će kupiti glasove u Beogradu”

Na drugoj snimci, čuje se i da Stamatović ne gleda blagonaklono na sustav rada koalicijskih partnera.

“A tu našu dobrotu i samilost, da vam kažem, smatraju slabošću. Srpska napredna stranka, oni imaju jedan način, za nas nekako neprihvatljiv, ali očito je za te ljude to efikasna metoda. Jeste li s nama ili niste, ako niste idite na ulicu pa na ulici prosvjedujte i pričajte što hoćete, ali iz kuće iz koje kruha jedete i da pričate takve stvari to neće nitko da tolerirati”, rekao je Stamatović.

Milan Stamatović i njegova stranka “Zdrava Srbija” bili su osnivači opozicijskog bloka “Savez za Srbiju” 2018. godine. Međutim, zbog odluke da izađe na lokalne izbore u Čajetini 2020. godine izbačen je iz SZS-a.

Na tim izborima u općini Čajetina Stamatović odnosi uvjerljivu pobjedu, osvojivši 61 posto glasova.

Naredne godine, 2021., počelo je približavanje predsjednika Općine Čajetina Srpskoj naprednoj stranci i Aleksandru Vučiću. Mnoge je iznenadilo to što je upravo Vučić nazočio, početkom te godine, slubenom puštanju u rad panoramske žičare s kabinama, koja povezuje Zlatibor i planinski vrh Tornik. Tom prilikom Stamatović je kazao da taj susret može biti simbol početka dijaloga između opozicije i vlasti.

U listopadu 2023. Stamatović je prisustvovao proslavi 15 godina od osnivanja Srpske napredne stranke i objavio da je „Zdrava Srbija“ dobila ponudu da pristupi pokretu koji formira SNS. Da nije prihvatio samo razgovor već i ulazak u pokret, koji na kraju nije ni formiran, uskoro je objelodanio, a pred kamerama N1 govorio o razlozima takve odluke. Upitan pristupa li pokretu iz straha da bi mogao izgubiti Čajetinu, rekao je da ne sumnja u to.

Na prethodnim parlamentarnim izborima, Zdrava Srbija se našla na listi Srpske napredne stranke.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.