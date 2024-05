Škare Ožbolt: Hoće li Turudić prijeći crtu od “našeg dečka” do hrvatskog Eliota Nessa?

Podijeli :

Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt komentirala je u Novom danu s Ninom Kljenak prve poruke i poteze novog glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.

“Očekivala sam da će biti puno konkretniji, fokusiraniji na ono što misli napraviti u DORH-u. Očekivala sam vizionarski nastup, s obzirom da je dugo u problematici DORH-a, vidio je sve probleme iz drugog kuta kao sudac i progovarao je o tome. Očekivala sam puno konkretnijih poteza, ali ovo ne isključuje da ih neće napraviti”, kaže Škare Ožbolt govoreći o prvoj pressici glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.

“On dolazi u kadrovski devastirano područje. Šefa USKOK-a nema, to je ozbiljan problem. Bivša glavna državna odvjetnica nije htjela izabrati nvoog, više od pola godine je prošlo u čekanju. On mora taj zastoj prekinuti vrlo brzo i sastaviti svoju ekipu. Treba vidjeti koje su to ekipe koje će mu pomagati i u građansko-pravnoj i u kazneno-pravnog sferi”, nastavlja bivša ministrica.

Govoreći o izboru ravnatelja USKOK-a, Škare Ožbolt kaže kako je čudno da nije bilo pravog čovjeka za tu izuzetno važnu funkciju, koja je oštrica borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije. “Upravo taj dio je nedostajao u tom jučerašnjem obraćanju, kako će voditi tu borbu proptiv korupcije, osobito političke korupcije i kako će se boriti protiv organiziranog kriminala”, kaže.

“Izostao je sadržaj. Očekivala sam da će nešto reći i o sadržaju. To je najvažnije, to je pokretač rada DORH-a, ali i stvaranja pravne sigurnosti u zemlji. Nažalost, toga nije bilo. Vidjeli smo neke informacije koje su mi zaparale uši. Prvo, napad na novinare. Ali to je postalo praksa kad je riječ o novom glavnom državnom odvjetniku. Ali, ono što je meni najviše zaparalo uši je ‘baš me briga‘. To glavni državni odvjetnik nije trebao izgovoriti. On nije došao s potporom na ovu funkciju, bio je puno otpora. Treba mu dati šansu i vidjet ćemo hoće li prijeći tu crtu od našeg dečka do hrvatskog borca protiv korupcije, hrvatskog Eliota Nessa”, kaže Škare Ožbolt.

On je sudac koji je najviše istupao u javnosti, podsjeća Škare Ožbolt dodajući da je slao političke poruke zbog kojih je ušao i u sukob s predsjednikom Republike.

“On je zaogrnut plaštem Lex AP. On dolazi na tu funkciju zaogrnut tim plaštem, tim sigurnosnim mehanizmima. Na neki način, on se ne može odvojiti, ne može napraviti razliku, u odnosu na sve novinare koji su propitivali njegovu društvenu ulogu i ponašanje prije nego što je stupio na dužnost i na taj način reagira”, kaže Škare Ožbolt dodajući i da je potpuno pogrešno shvaćati propitivanja novinara kao osobni napad.

Slučaj Agrokor

Pred Turudićem je i težak zadatak u slučaju Agrokor. Škare Ožbolt kaže kako ima još manje od pola godine da zaključi priču o vještačenju, a najavio je da će istražiti tko je odgovoran za vještačenje koje je propalo i koje je plaćeno novcem poreznih obveznika.

Škare Ožbolt kaže ne može državni odvjetnik govoriti da ne zna ništa o onome što je u sustavu kojem je sada na čelu bilo prije njega. “On je sada na čelu tog sustava”, kaže. Dodaje i kako DORH traži procesuiranje zbog štete od nekoliko tisuća eura, a ovdje se radi o više od milijun eura. “Te analize, to razmišljanje u Hrvatskoj kad dođete na vlast, jako dugo traje. Tu govorimo o nedostaku snage i nedostatku efikasnosti. To su dječje bolesti politike, u zadnje vrijeme jako učestale. Turudić mora brzo razmišljati, reagirati i još brže djelovati i povlačiti konkretne potezen i pri tome biti transparentan i nereduciran u izričaju. To će sve biti veliki izazovi za tog čovjeka”, kaže.

Sviđa joj se, kaže, što je prvi dan izašao pred javnost. Ne sviđaju joj se neke rečenice koje je izgovorio. “Očekivala sam više, očekivala sam jednu viziju. Toliko je izazova pred DORH-om i glavnim državnim odvjetnikom”, kaže i podsjeća kako je pred Hrvatskom nekoliko jako važnih arbitraža i “treba drhtati da se te arbitraže ne izgube” jer su sve jako skupe.

Škare Ožbolt kaže kako se s DORH-a ne može maknuti stigla politizacije jer – politika odlučuje. “Takav smo sustav izabrali”, zaključuje.

