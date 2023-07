Novi prosvjed protiv nasilja u Srbiji: “Nenormalni ljudi su na pozicijama”

Podijeli :

U više gradova u Srbiji održavaju se prosvjedi protiv nasilja.

Građani Sombora okupili su se na Trgu Svetog Trojstva. Okupljenima se obratila glumica Ivana Jovanović, a prije nje su pročitani zahtjevi prosvjeda na srpskom i mađarskom jeziku.

Nakon okupljanja u centru, Somborci su se biciklima uputili do mosta preko Velikog bačkog kanala. Htjeli su se pridružiti mještanima prigradskog naselja Bukovac koji već desetak dana organiziraju blokade Apatinske ceste.

Prosvjeduju zbog toga što su rekonstrukcijom jedinog mosta preko Velikog bačkog kanala odsječeni od svijeta. Zbog te rekonstrukcije nastao je prometni kolaps u inače mirnom prigradskom naselju, a mještani traže postavljanje pontonskog mosta i utvrđivanje odgovornosti za postojeće stanje.

No, organizatori blokade na Bukovcu praktički su otjerali sudionike prosvjeda “Sombor protiv nasilja” koji su ih došli podržati, rekavši da ne žele podršku oporbe.

Slobodanka Kuzmanović, mještanka Centrale, naselja u blizini Bukovca, zahvalila je onima koji su ih došli podržati, ali kaže da prosvjed Bukovčana nije politički skup.

“Most je sada problem, odsječeni smo od svijeta, živimo u 18. ili 19. stoljeću… Imao sam infarkt prije četiri mjeseca, u ponedjeljak ću hodati dva kilometra na 39 stupnjeva”, rekla je Kuzmanović za N1.

Istaknula je da mještani nisu za to da se most ne obnovi, ali da su im nadležni obećali pontonski most koji do danas nije postavljen.

Daniel Mirkov iz Grupe građana “Shamar” kaže da je to “tužna slika” grada Sombora.

“Bilo je na rubu fizičkog obračuna, pokušali su potrgati transparent i odgurati naše ljude koji su im došli pomoći”, rekao je.

Prosvjed se održava i u Valjevu, a uoči početka bilo je nešto manje ljudi nego prošli tjedan.

Politolog Čedomir Čupić rekao je na skupu da je predsjednik Aleksandar Vučić uzurpirao sve grane vlasti.

“Sada su ovdje nenormalni ljudi na pozicijama. To ne smijemo dopustiti”, rekao je Čupić, a svaki put kada bi se spomenulo ime predsjednika Srbije građani su glasno negodovali.

Student FPN-a Pavle Cicvarić obratio se okupljenima i poručio da studenti neće šutjeti.

“Zajedno smo u ovoj borbi i svi moramo u ovome izdržati”, rekao je.

Valjevo je prošli tjedan bilo u središtu pozornosti jer je tamošnji prosvjed, proporcionalno broju stanovnika, bio jedan od najmasovnijih u Srbiji.

Nekoliko stotina ljudi okupilo se na gradskom trgu u Petrovcu na Mlavi, gdje je skup održan bez prosvjedne šetnje.

Miloš Petrović, ekološki aktivist iz Petrovca ​​na Mlavi, za N1 je rekao da se priroda tog kraja “svakodnevno uništava”.

“Prema informacijama do kojih smo došli, kum Aleksandra Vučića, Nikola Petrović, planira otvoriti vjetroelektranu na Gornjačkoj planini, gdje će 5 tisuća hektara šume biti pretvoreno u građevinsko zemljište pod izlikom zelene energije”, rekao je.

Na prosvjedu su bila i dva zastupnika SSP-a. Poruka prosvjeda je da nema odstupanja i da se moraju ispuniti svi zahtjevi izneseni na početku svih prosvjeda protiv nasilja.

