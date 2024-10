Rio Tinto u Srbiji od 2001. do danas – dozvole, protesti, stopiranje, “lobiranje”…

Podijeli :

Vladislav Mitić/Nova.rs, Marko Dragoslavić/FoNet

Tvrtka je registrirana 2001. godine, prva dozvola izdana je 2004. godine, a ubrzanje procesa počelo je 2017. godine.

Možda najveće ekološko i političko pitanje u novijoj povijesti Srbije je ono o projektu Jadar, odnosno treba li Srbiji rudnik litija i bora tamo gdje je i zamišljen. Prije 23 godine osnovana je sestrinska tvrtka Rio Sava Exploration.

2001.

Te godine, 16. svibnja, tvrtka Rio Tinto (Rio Tinto Minerals Development Limited) osnovala je tvrtku kćer Rio Sava Exploration. Datum osnivanja je 16.5.2001. godina. Matični broj: 17316095.

Prema podacima Agencije za privredne registre (APR), tvrtka je registrirana za geološka istraživanja. Šifra i naziv djelatnosti 0891 – eksploatacija mineralnih sirovina, proizvodnja mineralnih gnojiva i kemikalija. Pravni zastupnici: direktor Chad Blewitt, Robert Beaulieu, Marijanti Babić.

Prvi novčani doprinos uplaćen je prije osnivanja tvrtke u Srbiji, 20. travnja 2001. godine. godine u iznosu od 100.417,35 dinara. Tvrtku Rio Tinto potaknuli su znanstveni radovi srpskih stručnjaka o bogatom nalazištu minerala bora u Jadrandolskom bazenu kod Raške.

2004.

16. travnja potpisan je bilateralni sporazum između Srbije i Velike Britanije o partnerstvu, trgovini i suradnji.

Lipanj

Dobivena je prva dozvola za istraživanje evaporita u dolini Jadra (Službeni glasnik RS 44/95), na istražnom prostoru broj 1561. Dozvolu je izdalo Ministarstvo rudarstva i energetike. Pronađen je novi mineral jadarit – natrij-litij-borosilikat-hidroksid LiNaSiB3O7(OH). Mediji su ga prozvali kriptonit, izmišljeni element iz filma Superman, jer imaju sličnu kemijsku formulu. Tvrtka je procijenila rezerve na više od 158 milijuna tona rude.

VIDEO / Srbi na nogama zbog litija: Brnabić odbila izmjenu zakona, spremaju se novi prosvjedi i blokade

2005.

Izdana su dva istraživačka rješenja. Jedan u siječnju, a drugi u rujnu. Rješenja su vremenski ograničena i moraju se ponovno izdati.

2006.

Međunarodna mineraloška udruga (IMA) službeno je priznala jadarit u studenom 2006.

2007.

Izdana odluka o nastavku istraživanja u siječnju.

2008.

U siječnju i kolovozu izdana su dva rješenja.

2009.

U rujnu je izdano jedino rješenje za 2009. godinu.

Čitava uprava fakulteta u Srbiji predala ostavke zbog litija: Zna se i otkud je stizao pritisak

2010.

Rio Tinto dobiva tri rješenja za istraživanje na drugim lokacijama. Sve dozvole dobivene su u jednom danu, 27. prosinca. Prvo odobrenje dobilo je istraživanje u Osladiću kod Valjeva, drugo za Dobrinju na potezu između Čačka, Požege i Gornjeg Milanovca, a treće za Ježevicu na području Požege, Gornjeg Milanovca i Kosjerića.

2012.

U lipnju su istraživanja dobivena na istim lokacijama kao i 2010. godine.

2013.

U prosincu su dozvole produljene.

2015.

Izmjene i dopune Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Kao novost uvedeno je da država može izvlastiti imovinu fizičkih osoba u korist nositelja istraživanja, odnosno eksploatacije.

Odredbe zakona slične su u zakonima Konga i Mongolije.

Tom izmjenom zakona litij je stavljen na popis mineralnih sirovina od strateškog značaja za državu. Zakon je stupio na snagu u prosincu.

Ekološke organizacije Srbije uputile poruku Macronu: Nemojte podržati rudnik litija

2016.

U siječnju je licenca produžena.

2017.

Potpisan memorandum Srbije i Rio Tinta

Tijekom srpnja potpisan je pravno neobvezujući memorandum o razumijevanju između Republike Srbije i Rio Tinta. Memorandum su ispred Vlade potpisali tadašnji ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, a s druge strane predsjednik Uprave Rio Tinto Salt, Uranium and Borates Simon Trott i direktor Rio Sava Explorationa Richard Storey.

Događaju je nazočila i premijerka Ana Brnabić, koja je najavila formiranje Radnih skupina “kako bi se omogućio učinkovitiji razvoj projekta Jadar kroz fazu studije i postupak ishođenja dozvola, a sukladno zakonu”, kazala je tom prilikom.

Brnabić je najavila da će projekt krenuti 2023. godine, a do tada je tvrtka uložila oko 90 milijuna dolara.

“Projekt se provodi u skladu s najvišim međunarodnim standardima zaštite na radu, zaštite okoliša i standardima suradnje s lokalnom zajednicom”, ustvrdila je tada Brnabić.

Kako piše Dnevni list Nova, koji je dokument pronašao 2021. godine, istaknuto je da je Nacionalna strategija održivog korištenja prirodnih resursa i dobara projekt Jadar svrstala među prioritetne geološko-istraživačke projekte.

Srpskom znanstveniku i njegovoj obitelji prijetili smrću jer je napisao tekst o štetnosti litija

Prva radna grupa

Nedugo nakon potpisivanja formirana je radna skupina za realizaciju projekta “Jadar”. Odluka o formiranju radne skupine za provedbu projekta „Jadar“ objavljena je u Narodnim novinama broj 91/2017 od 10. listopada.

Inače, 2017. godine američke su vlasti optužile Rio Tinto za prijevaru u poslu s ugljenom u Mozambiku, kada je kompanija navodno prikrila pravu vrijednost posla.

2018.

Sastanak Rio Tinta i premijerke Brnabić u Londonu

Tadašnja premijerka Republike Srbije Ana Brnabić sastala se u travnju 2018. s predstavnicima rudarsko-metalske grupacije “Rio Tinto” u Londonu, gdje se zajednički radi na razvoju projekta u okviru Radne skupine za Jadar. dogovoren je, priopćio je tada Vladin Ured za suradnju s medijima.

Dogovoreni su i tromjesečni sastanci s rudarskim konglomeratom “Rio Tinto”.

“Dakle, od sada ćemo direktori “Rio Tinta” i ja osobno uključiti u daljnju realizaciju ovog projekta, kako bi imali maksimalno pozitivan učinak”, rekla je premijerka.

Sastanku su nazočili i gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović i generalni direktor istraživačke tvrtke Rio Sava Richard Storey.

RTS je objavio kako se planira početak eksploatacije 136 milijuna tona borata i litija kod Loznice 2023. godine. Te je godine 25 velikih tvrtki provodilo geološka istraživanja, od kojih se najveći broj odnosio na ispitivanja litija i bora.

Osnovan Rio Tinto Dunav

Istog mjeseca na istoj adresi kao i Rio Sava osnovana je tvrtka Rio Tinto Exploration Dunav u vlasništvu Rio Tinta. Zastupnici ove tvrtke su dva Britanca, Kenneth Tainton i Arnaud Brion. Šifra i naziv djelatnosti 0891 – eksploatacija mineralnih sirovina, proizvodnja mineralnih gnojiva i kemikalija

Te godine aktualna je bila najava da će rudarska korporacija “Rio Tinto” uložiti blizu 40 milijuna dolara u novi projekt istraživanja nalazišta bakra i zlata kod Majdanpeka u suradnji s australskom tvrtkom “Raiden Resources”. Iste godine Rio Tinto prodaje posljednji rudnik ugljena u Australiji.

Brnabić: Da Hrvatska ima litij, mislite da ga ne bi kopala?

Britanski ministar i Rio Tinto na Jadru

Sir Alan Duncan, tadašnji britanski ministar za Europu i Ameriku, u svibnju 2018. sastao se s nekoliko dužnosnika Rio Tinta u Londonu u vezi s projektom Jadar, pisao je britanski dnevnik “The Times” u srpnju 2021.

2019.

Vučić i Rio Tinto u Davosu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se s ljudima iz kompanije na skupu na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švicarskoj. Vučić je tom prilikom zamolio Rio Tinto da nastavi i ubrza posao, jer je to od velikog značaja za Srbiju. Tada je najavio da ako Rio Tinto stvori “partnerski odnos s Kinom” to će biti značajno i za Srbiju.

“To bi značilo da se u našoj zemlji napravi tvornica za proizvodnju autobusa i drugih vozila na električni pogon”, rekao je on, a prenio Tanjug.

Danas se rudarenje litija u Srbiji prvenstveno objašnjava potrebom da se zapadni svijet učini što manje ovisnim o Kini na polju sirovina.

2020.

Donesena uredba o utvrđivanju Prostornog plana

Vlada Srbije donijela je u veljači Uredbu o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namjene za projekt Jadar. Ova odredba je trebala biti temelj za otvaranje rudnika. U istom mjesecu tvrtka je završila detaljna geološka istraživanja ležišta.

U svibnju je Rio Tinto uništio 46.000 godina staro utočište Aboridžina u Australiji zbog širenja rudnika. Rio Tinto se ispričao tek nakon pritiska javnosti.

Tisuće ljudi diljem Srbije na prosvjedima protiv rudarenja i prerade litija

Dodatnih 200 milijuna

Kompanija Rio Tinto odobrila je u srpnju dodatna ulaganja od gotovo 200 milijuna dolara za daljnji razvoj litij-bor projekta “Jadar” u Srbiji, objavila je Radio-televizija Srbije (RTS).

Ovim sredstvima prvenstveno će se financirati izrada Studije izvodljivosti, uključujući dovršetak detaljnih tehničkih planova, kupnju zemljišta i ishođenje potrebnih dozvola do kraja 2021. godine u skladu s dinamikom zahvata”, navedeno je.

Tom prilikom dogovoren je sastanak ljudi iz tvrtke s Anom Branbić, ministrom Antićem i gradonačelnikom Loznice Petrovićem.

“Istakla je važnost usvajanja prethodne Studije opravdanosti projekta u nastavku projekta, istaknuvši da je to dobra vijest ne samo za Vladu Srbije, koja direktno surađuje s Rio Tintom, već i za lokalnu zajednicu, s obzirom da na projektu je angažiran velik broj ljudi”, dodaje se u vijesti o tome.

Listopad: Počinju prosvjedi

U listopadu je održan prvi prosvjed u Loznici. Građani su prosvjedovali ispred informativnog centra kompanije “Rio Tinto” u tom gradu tražeći da se prije otvaranja rudnika jadarita u gornjem Jadru održi referendum na kojem će se pitati građani žele li takav projekt uz njihove kuće, i pod kojim uvjetima. Također se traži poništenje Plana posebne namjene. Prosvjed su organizirali neformalna udruga građana za zaštitu Gornjeg Jadra i Podrinjski antikorupcijski tim (PAKT).

“Već 15 godina nemaju odgovore kako će izgledati flotacija rude, kako i gdje će se odlagati jalovina iz rudnika i kakav će to utjecaj imati na okoliš”, poručili su aktivisti.

Nastavlja se s organizacijom prosvjeda u lozničkom kraju. Osnovane su i prve udruge građana: Čuvajmo Jadar i Rađevinu, Ne damo Jadar, Marš s Drine… Tvrde i da su izloženi zastrašivanjima i da nemaju zaštitu države.

“Vjerojatno će cijela Mačva biti nepovratno opustošena, a neka svjetska iskustva govore da se posljedice osjećaju u krugu od 200 km. Konkretno, ugrožen će biti Jadar, Rađevina, zapadna Srbija, ali prema iskustvima iz svijeta, bit će ugroženo puno šire područje“, rekla je Marija Alimpić gostujući na N1 ispred udruge Zaštitimo Jadar i Rađevinu.

Korporacija Rio Tinto zbog masovnih prosvjeda zastaje s rudnikom litija u Srbiji

Ministrica Mihajlović s Rio Tintom i veleposlanicima

Balkan Insight piše da se u studenom 2020. ministrica rudarstva i energetike Zorana Mihajlović sastala s tadašnjom izvršnom direktoricom Rio Tinta Marni Finlayson. Sastanku su nazočili veleposlanici Australije i Velike Britanije te veleposlanik SAD-a.

Nova radna grupa

U istom mjesecu, točnije 19.11.2020. osnovana je nova Radna skupina za provedbu projekta Jadar. Premijerka Srbije Ana Brnabić potpisala je odluku o formiranju druge Radne grupe za realizaciju projekta Jadar.

U točki dva piše: “razmatranje najsloženijih pitanja iz područja provedbe projekta Jadar i davanje prijedloga, mišljenja i stručnih objašnjenja u svezi suradnje, analize provedbe tog projekta i koordinacije rada nadležnih tijela i institucija s ciljem potpune i pravovremene provedbe operativnih poslova“.

Za predsjednicu je imenovana tadašnja ministrica rudarstva i energetike Zorana Mihajlović, a zamjenica je bila državna tajnica u tom ministarstvu Jovanka Atanacković. Među manje od 30 članova Radne skupine bili su i šef kabineta predsjednice Republike Ivica Kojić i posebni savjetnik predsjednice Danilo Cicmil.

Kako se navodi, u radu Radne skupine mogu sudjelovati drugi tajnik Veleposlanstva Australije u Srbiji Michael Shiraev i direktor Svjetske banke u Srbiji Steven Ndegwa. U ministarstvima, agencijama i upravama nadležnim za ova pitanja imenovani su brojni pomoćnici, predstavnici lokalnih samouprava i poduzeća poput Srbijagasa, Puteva Srbije, EPS-a, Srbijavoda, Srbijašuma, Željeznica i drugih. Prvi sastanak održan je 08.12.2020.

Ekološki prosvjed u Beogradu protiv spornih zakona i kompanije “Rio Tinto”

“Nova radna skupina bit će mnogo aktivnija i učinkovitija od prethodne, koja je formirana prije otprilike tri godine”, rekla je tada Zorana Mihajlović, ustvrdivši pritom da nitko neće zarađivati ​​na zagađivanju okoliša.

Osim građana, kritike na plan otvaranja ovakvog rudnika počinju stizati i do struke. Jedna od prvih koja je ukazala na moguće katastrofalne posljedice je Dragana Đorđević, doktorica kemijskih znanosti.

Rio Tinto ažurira podatke o čistim rezervama rude i mineralnim resursima u Jadru. Kako su naveli, godišnji potencijal je proizvodnja oko 55.000 tona baterijskog litij karbonata, 160.000 tona borne kiseline i 255.000 tona natrijevog sulfata kao nusproizvoda godišnje.

2021.

Protiv rudnika predano 32.000 potpisa

U ožujku je održan sastanak građana i organizacija koji se protive otvaranju rudnika s tadašnjom premijerkom Anom Brnabić. Premijerki su tom prilikom uručili peticiju protiv tog projekta s više od 32. 000 potpisa.

Tvrtka Rio Tinto najavljuje da planira započeti izgradnju rudnika 2022. godine.

Formiran Ekološki ustanak

U travnju 2021. održan je veliki ekološki prosvjed ispred Skupštine Srbije i proglašen ekološki ustanak. Osim protivljenja rudnicima u Jadru, okupljeni su ukazali da postoji namjera otvaranja rudnika kod Valjeva, Požege, jer će izgradnja novih kamenoloma “dovesti do daljnje sječe šuma, trovanja vodotoka i zagađenja zraka.”

Istaknuta je i namjera čelnika Beograda da se zbog izgradnje objekata posiječe 40 hektara zelenila na Košutnjaku, dok se isto planira i na Avali zbog izgradnje skijaške staze.

U travnju je potpisan Sporazum o partnerstvu, trgovini i suradnji između Velike Britanije i Srbije, a tri mjeseca kasnije Zakon o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu, trgovini i suradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Vrlike Britanije i Sjeverne Irske. Usvojena je i Zajednička izjava o trilateralnom pristupu pravilima o podrijetlu te Zajednička izjava o odnosu između Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj i Sporazuma o partnerstvu, trgovini i suradnji.

SANU rekla NE: “Projekat Jadar – što se zna”

Srpska akademija znanosti i umjetnosti (SANU) organizirala je 6. i 7. svibnja 2021. dvodnevnu manifestaciju Projekt Jadar – što se zna?

Dvodnevni skup organizirali su odbori Srpske akademije nauka i umjetnosti “Čovjek i životna sredina”, Odbor za kemiju Odjeljenja za kemijske i biološke znanosti. Osim znanstvenika i akademika, stručnom skupu nazočili su tadašnja potpredsjednica Vlade i ministrica rudarstva i energetike Zorana Mihajlović, tadašnja direktorica Rio Save Vesna Prodanović, kao i predstavnici organizacija civilnog društva.

Nakon događaja članovi Srpske akademije znanosti i umjetnosti (SANU) poslali su Zorani Mihajlović pismo i dokument o razlozima zašto nije dobro da Rio Tinto gradi rudnik litija u Srbiji.

U Srbiji se nastavljaju prosvjedi protiv litija i Rio Tinta: Nismo njemačka kolonija!

Zaključili su da bi realizacija projekta “Jadar” dovela do “masovne devastacije prostora”, “trajne promjene karaktera krajobraza”, “degradacije bioraznolikosti, tla, šuma, površinskih i podzemnih voda”, “premještanja lokalnog stanovništva”, “prestanka održive i profitabilne poljoprivredne djelatnosti” i “uspostavljanje scenarija trajnog rizika po zdravlje stanovnika obližnjih sela i grada Loznice”.

Lipanj

Vučić i dio Vlade s predstavnicima Rio Tinta

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se 1. lipnja s izaslanstvom kompanije Rio Tinto na čelu s generalnim direktorom Jakobom Stausholmom s kojim je razgovarao o aktualnim i potencijalnim projektima, kao i modalitetima sveobuhvatne suradnje koja ne bi bila ograničeno samo na istraživanje i eksploataciju ruda, već i na širi gospodarski razvoj Mačvanskog okruga i cijele Srbije, navodi se u priopćenju Predsjedništva.

“Sugovornici su se složili da strategija suradnje kompanije Rio Tinto i Republike Srbije mora uključivati ​​dugoročni doprinos razvoju lokalne zajednice, odgovoran odnos prema okolišu i općem gospodarskom prosperitetu”, dodaje se.

Predstavnici tvrtke najavili su da će do kraja 2021. godine u projekt “Jadar” te u geološka istraživanja, razvoj tehnologije obrade, studije i pripremu projekta biti uloženo ukupno 450 milijuna dolara.

Sastanku su nazočili i tadašnja predsjednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić, ministrica rudarstva i energetike Zorana Mihajlović, ministrica zaštite okoliša Irena Vujović i savjetnik predsjednika Republike za investicije Danilo Cicmil.

Otkup i prijetnje eksproprijacimom i referendumom

Mediji pišu da Rio Tinto otkupljuje zemljište i prije odluke o ulaganju, dok aktivisti na terenu govore o “prijetnjama kompanije eksproprijacijom svima koji ne žele prodati zemljište”. Navodi se da je 36 obitelji prodalo svoje nekretnine.

Predsjednik Vučić izjavio je 4. lipnja da su nadležne vlasti spremne za lokalni ili okružni referendum kako bi građani sami odlučili žele li da se planirani rudnik jadarita otvori u zapadnoj Srbiji, u blizini Loznice, od strane Rio Tinta tvrdeći da neće ništa nametati. Najavio je da bi tvornica mogla početi s radom 2026. godine.

Loznica usvojila izmjene prostornog plana

Skupština Loznice usvojila je 28. srpnja izmjene i dopune Prostornog plana kako bi se u njega uvrstilo područje posebne namjene za rudnik i projekt prerade litija tvrtke Rio Tinto.

Taj Prostorni plan područja posebne namjene (PPPPN) za jadarit donijela je Vlada 2020. uredbom.

Kritičari tvrde da su gradske vlasti Loznice nezakonito uskladile plan više razine s nižom, kako bi izašle u susret Rio Tintu, dok u lokalnoj samoupravi ističu da je lokalna skupština jedina mogla konstatirati prijašnju odluku vlade.

Procjena utjecaja na okoliš istog prostornog plana za projekt Rio Tinta, koju je izradilo Ministarstvo graditeljstva, navodi značajne rizike za okoliš, “uključujući potencijalno onečišćenje vode”, “trajno oštećenje tla” i “poremećaj bioraznolikosti”.

Srpanj

Sastanak u Bruxellesu

Rio Tinto razmatra mogućnost izgradnje pogona većeg kapaciteta za iskopavanje i preradu litija nego što je trenutno planirano, navodi se u dokumentu koji je nastao nakon sastanka veleposlanice Srbije u Bruxellesu Ane Hrustanović i direktora Rio Tinta. BIRN je imao uvid u dokument.

Izvršni direktor Rio Tinta potvrđuje da je sastanak održan, ali tvrdi da je priča o projektu Jadar 2 “činjenično netočna”. Riječ je o dokumentu koji je izaslanstvo Srbije pri Europskoj uniji poslalo Ministarstvu vanjskih poslova Srbije početkom lipnja 2021. U dokumentu na dvije stranice, koji je poslan pod oznakom “hitno”, navodi se da sastanak je zakazan na inicijativu Lawrencea Deschambenosa.

Kolovoz: crvena voda

Mještani Gornjih Nedeljica objavili su snimke crvenog jezera na području gdje australski Rio Tinto planira graditi rudnik litija i odlagalište jalovine, strahujući da su iskapanja već počela. Iz tvrtke su rekli da nemaju nikakve veze s zapletom ili čudnim fenomenom.

Njemački kancelar Scholz dolazi u posjet Srbiji, razgovarat će s Vučićem

Rujan

Prosvjedi se zaoštravaju, Vučić podržava kopanje

Počevši od Beograda, od 11. rujna sve su učestaliji prosvjedi protiv rudnika litija koji se organiziraju diljem Srbije. Seljaci iz okolice Požege spriječili su istraživanja koja su tražila litij i bor.

Direktor tvrtke Rio Tinto rekao je predstavnicima Europske komisije da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić daje “političku podršku” otvaranju rudnika u dolini Jadra, navodi se u dokumentu koji je za N1 pokazala savjetnica Dragana Đorđević iz Instituta za kemiju, tehnologiju i metalurgiju. Prema njezinim riječima, sastanak je održan u lipnju, a dokument je u Srbiju stigao “neslužbenim kanalima”. Predsjednik Vučić se, podsjetimo, u lipnju sastao s čelnicima Rio Tinta.

Studeni

RTS odbija emitiranje spota, protesti građana

Radio-televizija Srbije (RTS) odbila je tijekom studenoga kao reklamu emitirati spot “Srbija nije na prodaju”, koji su u organizaciji pokreta “Idemo na promjene!” snimili građani i glumci Jelena Stupljanin i Viktor Savić protiv tvrtke Rio Tinto i njihovog dolaska u Srbiju.

Za 24 sata ovaj video je u Srbiji imao milion pregleda putem društvenih mreža. Zbog odluke da se spot ne objavi kao plaćeni sadržaj, ispred RTS-a održan je protest građana.

Trasa pruge mijenja se za potrebe Rio Tinta

Balkanska istraživačka mreža (BIRN) doznaje da državni Saobraćajni institut CIP, po nalogu Rio Tinta, radi na projektu izmještanja dijela pruge Valjevo – Loznica, koja je prvobitno trebala prolaziti preko žile rude jadarita, iako nije još nije donesena odluka o eksploataciji te rude.

Merkel: Zanima nas srpski litij

Njemačka premijerka u odlasku Angela Merkel izjavila je tijekom oproštajnog posjeta Srbiji da je Njemačka zainteresirana za litij iz Srbije i da će se Europska unija pozabaviti tim pitanjem.

Zabrinutost inženjera

Akademija inženjerskih znanosti Srbije (AINS) izrazila je zabrinutost jer Vlada podržava projekt bez neovisne analize, ako postoje potencijalne ozbiljne negativne posljedice za okoliš, poput onečišćenja podzemnih voda, degradacije tla i rizika od poplava, čime bi se ugrozio razvoj zelene poljoprivrede u regiji.

Akademija je također upozorila na zanemarene rizike prirodnog zračenja i dugoročne štete. Ministrica Mihajlović demantirala je tvrdnje o prisutnosti radioaktivnih elemenata.

Prva blokada Gazele

Zbog donošenja Zakona o izvlaštenju i Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, koji Vladi omogućuju lakše provođenje eksproprijacije i utjecaj na referendum, most Gazela, preko kojeg prolazi nekadašnja autocesta, sadašnja motociklistička cesta je blokiran.

Prvu blokadu nezadovoljni građani izveli su 27. studenoga, a drugu 4. prosinca.

Nakon druge blokade, sporni zakoni su povučeni, no prosvjed i blokada su nastavljeni uz zahtjev da se prestane raditi na iskopavanju litija i da Rio Tinto napusti Srbiju. Ukidanju zakona prethodilo je obraćanje predsjednika Srbije koji je apelirao na povlačenje zakona.

Vučić rekao da je uništenje ljudskih života planirano

Govoreći o projektu Jadar, predsjednik Aleksandar Vučić u prosincu je rekao da “nemamo pravo uništiti živote više ljudi nego što je bilo predviđeno u prvotnim planovima”. Vučić do danas nije objasnio kakvi su to planovi.

Skupština Loznice je 16. prosinca po hitnom postupku poništila Prostorni plan donesen u srpnju.

Vučić ponovo spominje referendum o opozivu, a na pitanja N1 oko procedure govorio o “obmanama o litiju”

2022.

Točka: Otkazano sve vezano uz projekt Jadar

U siječnju 2022. Ministarstvo obrane Srbije poništilo je sve upravne akte koji se tiču ​​projekta Jadar. Rio Tinto nema namjeru otići iz Srbije, iako projekt službeno više ne postoji.

“Poništeni su svi upravni akti vezani uz Rio Tinto, odnosno Rio Savu, sve dozvole, rješenja, rješenja i sve ostalo.” Nikada nismo imali ugovore, kao što smo više puta rekli. Ovime je, što se tiče projekta Jadar i Rio Tinto, sve završeno”, rekla je tada premijerka.

Međutim, aktivisti i lokalno stanovništvo svjedoče kontinuiranom pritisku na vlasnike zemljišta da prodaju svoja imanja. Poduzeće i državu optužuju za manipulaciju i ignoriranje zakonskih procedura, a lokalna zajednica se sprema nastaviti borbu protiv projekta Jadar.

N1 donosi analizu koja pokazuje da je većina dokumenata s Rio Tintom potpisana za vrijeme Vlade Ane Brnabić.

Veljača

Brojne ekološke skupine i organizacije složile su se oko zahtjeva da se zabrani istraživanje i iskopavanje litija i bora na području Srbije.

Ožujak

Predstavljen zbornik SANU

Srpska akademija znanosti i umjetnosti predstavila je zbornik “Projekat Jadar – ono što se zna”.

Zaključak je da bi iskopavanje litija i bora dovelo do masovne devastacije prostora, trajne promjene karaktera krajolika, degradacije bioraznolikosti, raseljavanja lokalnog stanovništva, prestanka održivih i profitabilnih poljoprivrednih aktivnosti i uspostave scenarij trajnog ugrožavanja zdravlja stanovnika obližnjih sela i grada Loznice.

Odbor za zaštitu životne sredine SANU upozorio je da će područje doline reke Jadar biti nemoguće vratiti u prvobitno stanje.

Tvrtka Rio Tinto izjavila je da je razočarana odlukom Vlade u siječnju te da razmatra sve mogućnosti.

Istraživanjem stručnjaka Dragane Đorđević, Jovana Tadića i Sanje Sakan utvrđeno je da je koncentracija toksičnih i kancerogenih metala poput bora, arsena i litija porasla u rijeci Jadar od tri do 17 puta nizvodno od mjesta gdje je Rio Tinto je provodio istražna bušenja. Struka navodi da bi opasnost postojala i za Beograd.

Svibanj

Prema onome što je rečeno na godišnjoj skupštini dioničara, Rio Tinto želi ponovno pokrenuti pregovore s Vladom Srbije o projektu Jadar, vrijednom, kako su naveli, 2,4 milijarde dolara.

Podnesena Narodna inicijativa

Narodna inicijativa protiv eksploatacije litijuma i bora s potpisima 38.191 građana predata je Skupštini Srbije 18. svibnja 2022. godine. Do danas se nije našla na dnevnom redu Skupštine, a da nadležni nisu odgovorili zašto je to tako ili da su za to snosili posljedice.

U srpnju je u Gornjim Nedeljicama potpisana “Jadarska deklaracija”, dokument kojim se poziva na međunarodnu suradnju i solidarnost u borbi protiv eksploatacije litija i zaštiti okoliša. Ugušili su je članovi devet organizacija iz Čilea, Njemačke, Portugala, Srbije i Španjolske.

Đilas poručio Brnabić: Litij nije srpska nafta niti to može biti

Dokument predstavlja osnovu za međusobnu potporu, suradnju, razmjenu informacija i konkretnu pomoć, protiv ekspanzije iskopavanja rude litija i drugih oblika ekstraktivizma izazvanih nepravednom energetskom tranzicijom motiviranom profitom.

Savez ekoloških organizacija Srbije (SEOS) tvrdi da Rio Tinto, unatoč službenom prekidu projekta Jadar, nastavlja raditi u Srbiji.

Rio Tinto je potvrdio da još uvijek radi s američkom tvrtkom Bechtel na izradi interne studije izvodljivosti za projekt, koja uključuje prikupljanje podataka te dovršetak tehničke i ekološke procjene, dodajući da je to dio ranijih obveza.

Kolovoz

SEOS kaže da Rio Tinto nastavlja kupovati nekretnine

Rad na studiji se nastavlja. Savez organizacija za zaštitu okoliša rekao je u kolovozu da Rio Tinto i dalje kupuje nekretnine i “vrši pritisak na lokalno stanovništvo”. Tvrde i da Rio Tinto i dalje radi s američkom tvrtkom Bechtel na izradi interne studije izvodljivosti za projekt, koja uključuje prikupljanje podataka te dovršetak tehničke i ekološke procjene, dodajući da je to dio ranijih obveza.

Vučić lobira za projekt i krivi strane službe

Četiri mjeseca nakon izbora, a nešto više od pola godine nakon odustajanja od projekta, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić tijekom kolovoza je izjavio da je njegova najveća greška što je projekt Jadar prekinut i za to okrivio neimenovane strane službe.

“Napravili smo veliku grešku. Mi smo jedini ljudi koji su se odrekli svoje nafte, koje su strane službe lažima kroz medije natjerale da se odreknu svog bogatstva. To je klasičan primjer kako su strane službe uspjele uništiti nešto što je moglo biti kvantni skok za Srbiju”, rekao je tada.

Vučić je rekao da treba pitati “sljedeću vladu je li odluka o zabrani eksploatacije litija konačna”, te da će se Lozničani “razbacivati s novcima”.

Zorana Mihajlović: Rudnik bez otpadnih voda

Ministrica rudarstva i energetike Zorana Mihajlović iznijela je čitav niz informacija koje nisu potvrđene, a tiču ​​se rudnika, poput one da rudnik neće imati otpadne vode.

Bio bi to podzemni rudnik, potpuno digitaliziran, s najnovijom tehnologijom, visokosofisticiranom opremom, s visoko plaćenim poslovima. Ne bi bilo ni isparenja sumporne kiseline, ni prženja jadarita na tisuću stupnjeva, ni tečnog otpada, ničega čime mjesecima plaše građane”, rekao je tada Mihajlović.

Što je s Narodnom inicijativom?

U to vrijeme Inicijativa Pokreni se-promjeni i Savez ekoloških organizacija Srbije pripremaju žalbu Ustavnom sudu jer Narodna skupština Srbije još nije verifikovala 38.000 potpisa prikupljenih u okviru Narodne inicijative za trajnu zabranu istraživanja i eksploatacije ruda litija i bora.

“Država nije uvela nikakvu zabranu osim što je formalno obustavila projekt Jadar”, kažu u udruzi.

SEOS traži obustavu istraživanja

Savez ekoloških organizacija Srbije (SEOS) zatražio je sredinom rujna od Ministarstva rudarstva i energetike da povuče sve ovlasti i dozvole izdane Rio Tintu i drugim rudarskim kompanijama, dok ne preispita kada su i kako te odluke donesene. Rok je određen do 1. studenog, a Zlatko Kokanović iz udruge “Ne davimo Jadar” naveo je da je tvrtka od otkazivanja projekta u siječnju do 1. rujna na ime tvrtke Rio Sava uknjižila 27 čestica namijenjenih za prugu Loznica – Valjevo, koja bi trebala služiti samo tvrtci ​​samo Rio Tinto.

“Ministarstvo objavljuje hvalospjev rudarstvu litija, kao da nikad nije bilo znanstvenog skupa u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti, kao da zbornik radova s ​​tog skupa nikada nije tiskan, kao da naši vrhunski stručnjaci nisu iznijeli utemeljene stavove o štetnosti takvih planova”, naveli su tada u priopćenju.

Glumica Jelena Stupljanin izjavila je u Danu uživo na N1 da će, ukoliko se ne prekine saradnja sa Rio Tintom, biti organizirani prosvjedi na koje će, vjeruje, svi izaći.

Ležište litija u BiH: Blagodat ili katastrofa?

Listopad

Aktivisti: Ima li kraja?

Pokret “Marš s Drine” i Savez ekoloških organizacija Srbije (SEOS) uputili su sredinom listopada pismo tadašnjoj premijerki Ani Brnabić s pitanjem nastavlja li tvrtka Rio Tinto radove na “Jadru”.

U pismu, također dostavljenom medijima, podsjećaju da je zahtjev za zabranu projekta rudnika litija i metaloprerađivačkog kompleksa u dolini Jadra potpisalo 294.106 građana.

Debata na RTS-u

Tijekom listopada Radio-televizija Srbije (RTS) organizirala je javnu tribinu o projektu Jadar u kojoj su sudjelovali profesori sa Sveučilišta u Beogradu: Dinko Knežević (Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu), Aleksandar Jovović (Fakultet strojarstv u Beogradu), Dragana Đorđević, znanstvena savjetnica s Instituta za kemiju, tehnologiju i metalurgiju i Ratko Ristić, prorektor za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Beogradu i profesor na Šumarskom fakultetu.

“Prema studiji Rio Tinta, za eksploataciju jadarita dnevno će biti potrebno 1100 tona koncentrirane sumporne kiseline i nekoliko desetaka tona eksploziva za podzemnu eksploataciju. Predviđeno je slijeganje 850 hektara zemljišta, u prvoj fazi bi bilo pogođeno 2.000 hektara, a u budućnosti bi bilo ugroženo 20.000 ljudi”, rekao je Ristić i naveo da se litijum danas eksploatira u pravilu u pustinjama i nenaseljenim područjima.

Tvornica u Ćupriji i opasnost od recikliranja baterija

Rio Tintov partner Inobat zajedno s Kinezima planira izgradnju velike tvronice u Ćupriji. lovačka start-up kompanija, čiji je jedan od financijera Rio Tinto, planira otvoriti tvornicu baterija u Ćupriji.

Iako se cijelo vrijeme naglašava oslobađanje kineskog utjecaja, partner u tom projektu je kineska tvrtka Minth.

Planirano je da se baterije izrađuju u tvornici, ali i recikliraju, što je vrlo toksičan proces. Koliko je recikliranja planirano i na koji način, u Inobatu nisu rekli. To je pokrenulo priču hoće li Srbija unatoč zabrani uvoza opasnog otpada postati reciklažna kolonija baterija?

Prosinac

Ana Brnabić: Inobat nema veze s eksploatacijom

Premijerka Brnabić rekla je da poslovanje najavljene tvrtke “Inobat” nema nikakve veze s eksploatacijom litija u Srbiji, odnosno hoće li biti rudnika ili ne. Država Srbija planira subvencionirati tvornicu baterija s 420 milijuna eura.

2023.

Rio Tinto: Nismo odustali od rudnika

Predsjednik Uprave Rio Tinto Ltd. Jacob Stausholm rekao je na sastanku s investitorima u Sydneyu da kompanija nije odustala od ltijskog projekta Jadar u Srbiji.

To treba svijetu, treba Srbiji. Moramo smisliti kako to učiniti. “Jedino što bih danas rekao je da nismo odustali”, rekao je.

Vučić: Ja sam jedini koji se zalaže za rudnik

Aleksandar Vučić rekao je za RTS da voli govoriti o litiju, da je on izuzetno važan i da je napravljane velika greška pri zaustavljanju projekta Jadar rudarske kompanije Rio Tinto.

Istaknuo je da je “jedini u ovoj zemlji koji se službeno zalaže da koristimo litij”, jer smatra da “ne trebamo biti jedine budale na svijetu koje neće”.

Najavio je i useljavanje oko 50 tisuća ljudi, posao za četiri, pet tisuća ljudi i plaće od 1000 eura naviše.

Izumljene litijske baterije koje se ne mogu zapaliti

Litij: Tajni planovi za Srbiju

Iako je Srbija barem službeno odustala od eksploatacije litija, prema pisanju dnevnika Handelsblat, Srbija je jedna od onih zemalaj koje bi, prema njemačkom planu, trebalo poticati na eksploataciju litija, kako bi se ojačala europska proizvodnja baterija i smanjila ovisnost o Kini. Berlin je sve to definirao u tajnom dokumentu upućenom Europskoj komisiji u kojem je navedeno 20 konkretnih prijedloga, od kojih je jedan rudnik litija u plodnom Jadru.

Aktivisti ispred Skupštine: Gdje je nestala narodna inicijativa sa 38.000 potpisa?

U veljači 2023. pokret SEOS i Ne damo Jadar podnijeli su Narodnoj skupštini zahtjev da se narodna inicijativa o trajnoj zabrani istraživanja, eksploatacije i isporuke litija i bora po hitnom postupku uvrsti na dnevni red Skupštine. Podsjetimo, inicijativa je predana u svibnju 2022. godine, a aktivisti su tada pitali Vladu – gdje je nestala?

Travanj

Kako piše portal Balkan Green Energy, aktivisti ekoloških organizacija iz Madagaskara, Arizone, Srbije i Velike Britanije prosvjedovali su u Londonu protiv projekta Jadar kompanije Rio Tinto, ispred zgrade u kojoj se održava godišnja skupština dioničara ove rudarske kompanije. Predali su i 500.000 potpisa protiv rudnika litija u Srbiji prikupljenih peticijama u Srbiji i Europi.

Nakon dva nezabilježena masakra – u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” u središtu Beograda te selima Dubona i Malo Orašje u okolici Mladenovca, nije bilo aktivnosti vezanih uz rudnike litija. SEOS je otkazao prosvjede u svibnju.

Kolovoz

Osmosatna blokada

Savez ekoloških organizacija Srbije (SEOS) organizirao je blokadu mosta “Gazela” u Beogradu, a time i autoputa, uz zahtjev da se razmotri narodna inicijativa podnijeta u svibnju 2022. godine, kojom bi se ukinuo Zakon o planiranju i izgradnji.

Rujan

Spriječeno je rušenje kuća u Nedeljicama

Aktivisti su spriječili rušenje bloka u Gornjim Nedeljicama koji je kupio Rio Tinto.

U lozničkoj gradskoj upravi kažu da su donijeli sve odluke o dozvolama za uklanjanje objekata, a aktivisti su tražili da im se dostavi odgovarajuća dokumentacija. Iz Rio Tinta su za N1 rekli da rušenje kuća nema veze s početkom projekta, ali da i dalje vjeruju u to.

“Rio Tinto marš iz Srbije”

Predstavnici Saveza ekoloških organizacija Srbije (SEOS) prekinuli su tribinu o rudarstvu na kojoj su sudjelovali predstavnici stranih kompanija i veleposlanstava u hotelu “Metropol”. Potom su otišli na Ustavni sud, gdje su podnijeli zahtjev za informaciju o tome što se događa s inicijativom za ocjenu ustavnosti Zakona o planiranju i gradnji koju je ranije podnio Zlatko Kokanović u ime Zajednice ekoloških organizacija Grada Zagreba. Srbija.

Srbi i danas prosvjedovali zbog rudnika litija, Vučiću dali ultimatum

Listopad

Tajni sporazum Srbije i EU potpisan u New Yorku

Prema Demostatu, Srbija i Europska komisija (EK) potpisale su 22. rujna pismo namjere o pokretanju strateškog partnerstva za baterije i kritične sirovine, među kojima je i litij. EK je navela da je srbijanski zakonodavni paket za rudarstvo i energetiku usvojen u travnju 2021. te naglasila da su 22. rujna ove godine EK i Vlada Srbije potpisale pisma namjere za početak rada na strateškom partnerstvu u područjima kritičnih sirovine i baterije.

Pismo namjere Vlade Srbije i EU potpisano je u New Yorku, kada se predsjednik Aleksandar Vučić sastao s potpredsjednikom EK Marošem Šefčevićem. Sporazum je potpisao Ivica Dačić.

“Svi koji šute ili mlako reagiraju na takve stvari su suradnici i zajedno s režimom sudjeluju u kolonizaciji Srbije, a šute svi osim nas domaćih boraca koji imamo iskrene namjere prema ovoj zemlji i borimo se da ne postanemo kolonija i smetlište Europe”, objavili su aktivisti.

U SEOS-u su istaknuli da postoji razlika u standardima između zemalja EU i Srbije te da je ocjena predstavnika Europske komisije o usklađivanju zakonodavstva u području rudarstva “najblaže rečeno licemjerna”.

“Ovdje su nedavno 1000 puta smanjene naknade za ispuštanje otpadnih voda. Ovdje je dopušteno ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda u rijeke. Ovdje je ukinuto pravo privatnog vlasništva. Ovdje nema odlagališta opasnog otpada”, poručili su iz SEOS-a.

Rio Tinto podnio devet tužbi protiv Srbije

Tvrtka Rio Sava Explorations (Rio Sava Explorations) podnijela je devet tužbi Upravnom sudu protiv Srbije zbog obustave projekta Jadar i iskopavanja litija.

U Upravnom sudu za Nova.rs potvrđeno je da su u postupku protiv odluke Vlade Srbije iz siječnja 2022. kojom je obustavljen projekt pokrenuta četiri spora, dva protiv Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i tri protiv Ministarstva financija.

2024.

Siječanj

Vučić ponovno u Davosu s Rio Tintom

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Davosu, na sastanku s predstavnicima kompanija koji je ocijenio teškim, da je pitanje rudnika posao za sljedeću vladu.

“Morao sam razgovarati o tome i zamolio sam ih da ne poduzimaju mjere za zaštitu svojih interesa”, rekao je nakon sastanka u Davosu.

Debata na N1 o Projektu Jadar

“Projekt Jadar može se sigurno realizirati i postati ekonomski katalizator Srbije”, rekao je u debati na N1 Marijanti Babić, glavni predstavnik Rio Tinta. Profesor Šumarskog fakulteta Ratko Ristić rekao je tada da ne znamo imena stručnjaka koji su radili Studiju procjene utjecaja na okoliš, da je riječ o “divovskom korupcijskom događaju” te da je riječ o tvrtki “kojoj se ne može vjerovati.”

Opozicija protiv rudnika

Cijela saborska oporba, uključujući i pokret dr. Branimira Nestorovića, izjasnila se protiv otvaranja rudnika u dolini Jadra. Otvaranje rudnika uspoređivalo se sa zločinom, a navodilo se i da će nakon njega ostati pustoš.

Ožujak

Marš s Drine: EU želi od Srbije napraviti rudarsku koloniju

Ekološki pokret Marš s Drine najavio je da će se još žešće boriti da EU ne pretvori Srbiju u rudarsku koloniju.

“Nečuveno je da i EU i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić namjerno pokušavaju natjerati građane Srbije na rudarenje i zagađenje samo kako bi europska automobilska industrija imala koristi.” Dvostruki standardi i potezi EU su cinični i dodatno će umanjiti naklonost građana prema EU”, rekla je predstavnica pokreta Bojana Novaković.

Travanj

Visoki australski dužnosnici razmijenili su informacije o glumici i aktivistici Bojani Novaković

Visoki dužnosnici australske vlade razmijenili su pisma o glumici Bojani Novaković i već dvije godine skrivaju informacije od javnog značaja vezane uz Rio Tinto.

Povučen prostorni plan za izgradnju rudnika litija u Srbiji

Na što Rio Tinto troši novac

Tvrtka Rio Tinto potrošila je 300 milijuna eura jer se prema financijskim izvješćima može zaključiti otkazivanje projekta.

“U razdoblju kada kompanija nema projekt u Srbiji, kada su sve dozvole izgubljene, kada vodi devet upravnih sporova pred Upravnim sudom Srbije, na nematerijalne usluge troši oko 300 milijuna eura, mnogo više od prije gašenja projekta“, kaže odvjetnik Sreten Đorđević.

Iz Rio Tinta navode da rade na izradi studije jer je to ranije preuzeta obveza i vezana je uz izradu internih studija te nije u suprotnosti s odlukom Vlade o stavljanju izvan snage prostornog plana za projekt “Jadar”.

Svibanj

Ekspoze premijera Vučevića: Rudarstvo i energetika temelj su razvoja Srbije

Izabrana je nova Vlada Republike Srbije. U ekspozeu je premijer Miloš Vučević šest puta spomenuo rudarstvo koje bi uz energetiku trebalo biti kamen temeljac Srbije.

“Zalažem se da naredne četiri godine budu kamen temeljac Srbije utemeljene na modernoj energetici u službi građana i gospodarstva, jer bez razvijene energetike i rudarstva nećemo moći razvijati naše gospodarstvo u budućnosti. Stabilan ekonomski rast, sigurno snabdevanje energijom i energetska stabilnost počivaju na mineralnim resursima koje pruža rudarstvo”, rekao je Vučević i naveo da je “njegov cilj da energetika i rudarstvo budu prepoznati kao razvojna šansa Srbije koja može da je definiše kao dominantnog igrača u regiji.”

Lobiranja tvrtke Rio Tinto

Tijekom svibnja otkriveno je da je ta rudarska kompanija izvijestila Europsku uniju od studenog 2020. da će jedan od ključnih fokusa njihovih lobističkih aktivnosti, uz očekivani interes za propise o mineralnim sirovinama i baterijama, biti ulazak Srbije u EU.

Na stranicama registra lobističkih organizacija može se pronaći i podatak da je Rio Tinto 2022. i 2023. godine angažirao konzultantsku tvrtku FIPRA International SRL da za njih lobira u četiri područja: Europski zeleni dogovor, baterije, Zakon o kritičnim sirovinama Građa i pristupanje Srbije EU.

Vlada nema sporazum s EU?

Marijana Petković iz udruge “Ne damo Jadar” kazala je za N1 da je od Vlade zatraženo da im dostavi presliku ugovora, no iz Vlade su odgovorili da kopiju ugovora nemaju.

Mediji: U pripremi sporazum EU i Srbije

U svibnju 2024. europski mediji pisali su da se razmatraju “posljednje pravne prepreke” prije realizacije trgovinskog partnerstva EU-a i Srbije za nabavu litija iz Jadra. Na marginama Summita o kritičnim sirovinama (EIT) održanog u to vrijeme u Bruxellesu, Šefčovič je govorio o “jedinstvenom položaju” Srbije u odnosu na minerale navedene u EU-ovom Zakonu o kritičnim sirovinama (CRMA), kao što su visokokvalitetni litij, koji je nazvao “jednim od najboljih na svijetu”.

Dekan Poljoprivrednog fakulteta štitio Rio Tinto

Dekanu Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu prof. dr. Dušanu Živkoviću Odbor za profesionalnu etiku Sveučilišta u Beogradu na sjednici održanoj 24. travnja izrekao je opomenu zbog kršenja članka 6. Kodeksa profesionalne etike prema kojemu su članovi sveučilišne zajednice dužni „štititi integritet Sveučilišta i njegovih članica te da prema svojim saznanjima radim savjesno, marljivo, odgovorno i predano.“

Profesor Bieber: EU i Njemačka zamijenili su demokraciju i vladavinu prava za litij

Spriječio je pročelnika Odjela za pedologiju i geologiju prof. dr. Aleksandra Đorđevića,u izvršavanju uvida u dokumentaciju o izradi Pedološke studije za potrebe tvrtke Rio Sava Exploration. Profesor Đorđević je doznao da se njegovo ime nalazi na popisu sudionika u izradi Studije, iako ni on niti drugi potpisani suradnik s Zavoda nisu sudjelovali u njenoj izradi.

Lipanj

Povjerenik EU najavio povratak projekta Jadar

Europski povjerenik za “Zeleni plan” Slovak Maroš Šefčovič službeno je izjavio da se uklanjaju posljednje pravne prepreke za trgovinsko partnerstvo EU-a i Srbije “što se tiče litija i drugih kritičnih sirovina, što je izazvalo zabunu po više osnova”. Poručio je da europski standardi trebaju vrijediti i u Srbiji.

Premijer Vučević rekao je u lipnju da treba razgovarati o svim projektima, pa tako i o napuštenom Jadru, ali da je potrebno slušati struku.

Probni balon

Tvrtka Rio Tinto predala je 13. lipnja prednacrte Studije procjene utjecaja na okoliš projekta Jadar. U studiji je navedeno da se Rio Tinto ogradio od odgovornosti za navedeno u studiji, zbog čega je struka ovaj dokument ocijenila neozbiljnim, odnosno “probnim balonom”.

U njihovoj studiji je navedeno da zagađenja neće biti te da su spremni za stogodišnje padaline i tisućljetne poplave.

Vučić: Rudnik litija mogao bi biti otvoren 2028.

Iako je projekt zaustavljen, predsjednik Srbije je u intervjuu za “Financial Times” najavio da bi rudnik litija mogao biti otvoren 2028. godine. Zatim je isto nastavio ponavljati u Srbiji. Vučić je rekao da od Nijemaca očekuje jamstvo sigurnosti realizacije projekta. Aktivisti su tada najavili otpor.

Vučić: Zapadne sile protiv litija

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je da se oko priče o litiju kriju određene zapadne službe koje žele spriječiti ubrzani napredak Srbije, ali i dodao da taj projekt ne može postojati ako ne ispunjava ekološke standarde.

Počinju prosvjedi: Vlada ima 40 dana

U Loznici je na Vidovdan, 28. lipnja, održan prosvjed protiv tvrtke “Rio Tinto” i projekta iskopavanja litija “Jadar”.

Tada je u grad stigla grupa mladih iz Novog Sada i Beograda, koja je tri dana ranije krenula pješice sa željezničke stanice Novi Beograd. Okupljeni su zatim krenuli u šetnju. Kako su tada istaknuli organizatori, riječ je o posljednjoj šetnji jer će “ukoliko im se ne udovolji zahtjevu blokirati prugu”.

Nakon toga krenuli su masovni protesti širom Srbije. Iako je temperatura u Srbiji bila između 35 i 40 stupnjeva, organizirani su u više od 50 gradova Srbije.

Vučić ponovo spominje referendum o opozivu, a na pitanja N1 oko procedure govorio o “obmanama o litiju”

Srpanj

Britanski veleposlanik u Beogradu Edward Ferguson rekao je da Srbija ima litij izvrsne kvalitete i u ogromnim količinama, što je za nju izvanredna prilika, jer je litij ključ svake buduće ekonomije, te potvrdio da je Velika Britanija očito zainteresirana za postizanje sporazuma.

Ustavni sud poništio odluku o obustavi projekta Jadar

Ustavni sud je 11. srpnja objavio službenu odluku kojom je Vladinu uredbu o obustavi projekta Jadar proglasio neustavnom. Ustavni sud ocijenio je da se iz nadležnosti Vlade utvrđene Ustavom i zakonskim odredbama kojima se uređuje prostorno uređenje ne može zaključiti da Vlada nije bila nadležna za donošenje Uredbe o prestanku važenja Uredbe kojom je utvrđen prostorni plana područja posebne namjene, ali je utvrdio da je “Vlada prekoračila granice svoje nadležnosti donošenjem Uredbe na način koji nije u suglasnosti s člankom 3. Ustava i odredbama Zakona o Vladi i Zakona o Procjena utjecaja na okoliš”, stoji u priopćenju suda.

Ustavni sud je, dodaje se, dodatno istaknuo da odluka “ne oživljava” ranije donesenu Uredbu o utvrđivanju PPPPN iz 2020., dok “ne zadire u ustavnu ovlast, odnosno pravo i dužnost Vlade da utvrđuje i vodi politiku te, sukladno Ustavu i zakonu, odlučuje o daljnjoj realizaciji konkretnog projekta.”

Ispred Ustavnog suda održan je skup ekoloških udruga, aktivista i građana. Aktivisti su predsjednici suda predali zahtjev za prijem, a potom im je portir priopćio da ih danas nitko neće primiti te da će pismeno rješenje dobiti u zakonskom roku. Aktivisti su tada “zaključali” zgradu suda.

Vlada je uredbom vratila projekt Jadar u život

Vlada Srbije donijela je 16. srpnja Uredbu o provođenju Uredbe o utvrđivanju prostornog plana područja posebne namjene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarit Jadar, čime je projekt Jadar vraćen u stanje u kojem je bio. prije donošenja dekreta koji ga je zaustavio. Rio Tinto je pozdravio odluku vlade.

Scholz i Šefčevič u Beogradu: Memorandum o kritičnim sirovinama potpisan s EU

Gotovo polutajno najavljen je dolazak njemačkog premijera Olafa Scholza i potpredsjednika Europske komisije Maroša Šefčoviča na potpisivanje Memoranduma o razumijevanju o strateškom partnerstvu Srbije i Europske unije u području održivih sirovina, lanaca vrijednosti baterija i električnih vozila. .

Memorandum je u ime EU potpisao potpredsjednik Europske komisije Maroš Šefčovič, zadužen za Europski zeleni dogovor, a u ime Vlade Srbije ministrica energetike Dubravka Đedović Handanović. Među održivim (kritičnim) sirovinama, ključnim za zelenu i digitalnu tranziciju, nalazi se i litij, čijim rezervama Srbija raspolaže.

Nakon potpisivanja, održan je tzv. Summit, odnosno sastanak na kojem je potpisano Pismo namjere s više automobilskih koncerna, financijskih institucija i proizvođača baterija, te srpskih tvrtki.

Na Summitu su sudjelovali predstavnici Rio Tinta, automobilskih koncerna Stelantis i Mercedes, Njemačke razvojne banke KfW, Europske banke za obnovu i razvoj te proizvođača baterija ElevenES, EIT innoenergy i Inobat.

Ekološki aktivisti i predstavnici oporbe upozoravaju na posljedice eksploatacije litija po okoliš u slučaju realizacije projekta “Jadar” i najavljuju nove prosvjede.

Prosvjedi diljem Srbije

Širom Srbije održavaju se protesti nezadovoljnih građana. Do 10. kolovoza i velikog skupa u Beogradu stotine tisuća ljudi prosvjedovalo je u više od 50 gradova Srbije. Posljednje okupljanje bilo je u Beogradu na Terazijama, gdje se okupilo više desetaka tisuća ljudi.

U časopisu Nature objavljena je studija srpskih znanstvenika o pogubnom utjecaju rudnika

Kako se navodi, nalazište litija u zapadnoj Srbiji nije isplativo eksploatirati zbog ekoloških rizika, jer je jedino u svijetu gdje se planira vađenje litija u naseljenom i plodnom poljoprivrednom području, a što je najvažnije, sigurno će uništiti jedan samo tri vodonosna područja u Srbiji, tvrdi tim znanstvenika u objavljenoj analizi.

Rio Tinto ih je kontaktirao sa zahtjevom da isprave ili povuku rad, ali bez uspjeha.

“Notorne budale i neznalice”: Ana Brnabić protiv znanosti, kulture i dijaloga

Znanstveno utemeljene tvrdnje o ugroženosti okoliša zbog iskopavanja i prerade rude litija predsjednica Skupštine nazvala je “notornom besmislicom”.

Pritom je znanstvenike koji su kritični prema projektu nazvala budalama, a spomenula je i teoriju zavjere. Potom je pozvala na dijalog.

Stručnjaci za rudarenje litija: “Teška korupcijska afera”

“Ovo je jasan obris teške korupcijske afere i nadam se da će istražni organi u ovoj zemlji i tužiteljstvo vrlo brzo pokrenuti akciju koja će dovesti do svih aktera, počevši od Vučića, preko Zorane Mihajlović, Ane Brnabić i svih ostalih. onih u ministarstvima, saslušati i da konačno shvatimo što je pokušaj realizacije ovog projekta u cijelosti značio“, rekao je profesor Šumarskog fakulteta Ratko Ristić.

Kolovoz

Otvoreno pismo veleposlaniku Velike Britanije

Alumniji britanskih fakulteta, njih 26, napisali su otvoreno pismo britanskom veleposlaniku u Beogradu Edwardu Fergusonu u kojem su izrazili bojazan zbog planiranog iskopavanja litija u Srbiji i iznenađenje njegovom podrškom tom projektu.

“Svatko ima pravo na čistu i sigurnu okolinu u kojoj može živjeti dostojanstveno”, zaključuje se u pismu.

Riječ je o bivšim studentima renomiranih britanskih sveučilišta koji su pomaknuli granice u raznim profesionalnim područjima, uključujući politiku, ekonomiju, medije, civilno društvo, znanost i tehnologiju.”

Rudarski div Rio Tinto koji zbog planova s litijem u Srbiji izaziva prosvjede – kupio američkog rivala

Ana Brnabić “otvorila” rudnike litija u Europi

Bivša premijerka Srbije pozvala je protivnike projekta Jadar da odu u Njemačku i Finsku i vide rudnike litija, iako nijedan od njih nije otvoren.

Deseci tisuća ljudi u Beogradu

U središtu Beograda održan je veliki prosvjed na kojem je sudjelovalo nekoliko desetaka tisuća ljudi.

Vučević: Sudionici prosvjeda su kao razbijena banda

Srpski premijer Miloš Vučević, povodom izuzetno masovnog prosvjeda u Beogradu protiv otvaranja rudnika u Jadru, nazvao je prosvjednike razbijenom bandom i povezao ih s ustašama, stranim službama i premijerom Kosova.

Rujan

Prosvjed ispred RTS-a

Prosvjed sa zahtjevom da Radio-televizija Srbije (RTS) informira javnost o ekološkim problemima održan je 1. rujna ispred zgrade javnog medijskog servisa u Beogradu.

Vučić pravi palačinke i drži košarkaške treninge

Predsjednik Srbije odlučio je nekoliko dana provesti u Loznici, kako bi razgovarao s mještanima Jadra i Rađevine. Predsjednik je boravio u vojarni, pravio palačinke, boksao, održao košarkaški trening, ali uprkos obećanjima nije prošetao lozničkom okolinom Pečac, već se njegov boravak u ovom gradu sveo uglavnom na boravak u vojarni.

Umjesto spontanog razgovora s građanima, organizirana je tribina na kojoj se s predsjednicom pojavio direktor Rio Tinta Jakob Stausholm. Tribina je održana u mjestu Ljubovija, udaljenom pedesetak kilometara od Loznice.

Oporba ujedinjena: Prijedlog zakona o obustavi istraživanja litija i bora u Srbiji

Zastupnici oporbe u Skupštini Srbije postigli su dogovor o zakonskom prijedlogu kojim se traži zabrana istraživanja kada je riječ o litiju i boru. Predsjednik je taj prijedlog nazvao imbecilnim.

Rio Tinto je podnio zahtjev za utvrđivanje obima i sadržaja studije zaštite okoliša za projekt “Jadar”

Elaborat se odnosi na katastarske čestice unutar katastarskih općina Gornje Nedeljice, Brnjac, Veliko Selo, Jarebice, Slatina, Stupnica i Šurice, grad Loznica, a sve prema Prostornom planu područja posebne namjene za realizaciju projekta eksploataciju i preradu minerala jadarita u ležištu “Jadar”.

Rio Tinto nezakonito provodi postupke i, kako navode, ismijava struku, znanost i građane, a dostavljena dokumentacija slična je onoj iz 2021. Dodao je da je za realizaciju projekta Jadar pokrenut niz drugih projekata gdje se građanima oduzima imovina na dvije godine, kazao je odvjetnik Sreten Đorđević.

Rio Tinto nastavlja poslovati dijamantima, unatoč zatvaranju rudnika Argyle

Sindikati: Velike tvrtke optužene za potkopavanje demokracije i kršenje prava radnika, uključujući Rio Tinto

Neke od najvećih svjetskih kompanija optužene su za potkopavanje demokracije diljem svijeta, financijsku potporu političkim pokretima krajnje desnice, financiranje i pogoršanje klimatske krize te kršenje sindikalnih i ljudskih prava, navodi se u izvješću koje je u ponedjeljak objavila Međunarodna konfederacija sindikata (ITUC).

Predstavljeni rezultati ankete o stavovima građana o projektu “Jadar”

N1, Produkcijska grupa Mreža i BIRODI pokrenuli su televizijski istraživački segment “Brojke i bajke”. Prvo u nizu istraživanja ispitivalo je stavove o projektu “Jadar” i iskopavanju litija. najveći postotak je bio protiv.

Listopad

Zakazana sjednica o litiji

Sjednica Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o prijedlogu izmjena Zakona o geološkim istraživanjima, odnosno o zabrani istraživanja listija i bora, zakazana je za ponedjeljak, 7. listopada. Sjednica je trebala biti održana sedam dana ranije, ali je otkazana.

Prihod od Rio Tinta 2,6 eura po stanovniku godišnje

“Na temelju ekonomske i financijske analize, kao i zbog velikih rizika vezanih uz njegovu moguću realizaciju, Projekt Jadar nije opravdan i treba ga zaustaviti.” Srbija bi od tog projekta po svim osnovama imala zanemarive prihode: 17,4 milijuna eura godišnje, što je 2,6 eura po stanovniku”, navodi se, između ostalog, u analizi ekonomskih stručnjaka Zorana Drakulića, Boška Mijatovića, Danice Popović i Dejana Šoškića.

Nije usvojen Prijedlog zakona o zabrani ispitivanja i istraživanja litija i bora

Za izmjene zakona glasala su 84 zastupnika, a protiv ih je bilo 128. O zakonu je odbijeno glasovanje.

Gradonačelnik Loznice podnio je ostavku nakon 20 godina

Vidoje Petrović podnio je ostavku nakon 20 godina na mjestu gradonačelnika. Prije šest mjeseci ponovno je izabran na mjesto načelnika Loznice. Procjenjuje se da je ostavku podnio zbog projekta Jadar, nakon donošenja prostornog plana za rudnik litija i bora.

Još informacija o iskapanju litija u Srbiji, pronađite na linku.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Kako pomoći djetetu da spava samo u svojoj sobi? Koja je najbolja temperatura za sobne biljke?