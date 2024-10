Zastupnica o ostavkama uoči uhićenja: “Dobili su mig – gle, smanji doživljaj, hapsit ćemo te, ali daj barem izađi van”

Podijeli :

N1

Pred nama je buran saborski tjedan - najprije će godišnje izvješće podnijeti šef DORH-a Ivan Turudić, potom nas čeka rasprava o rebalansu proračuna.

“Gospodin Turudić je već došao na saborski odbor i rekla je Glasova Anka Mrak Taritaš za HTV.

“On dolazi iz formalnih razloga govoriti o izvješću za period kad on nije bio glavni državni odvjetnik. No, glavna pitanja nas koji ćemo biti u Saboru bit će vezana uz njegov posao od trenutka kad je glavni državni odvjetnik. Ne morate biti političar, možete samo misliti svojom glavom da vam dva visoko pozicionirana HDZ-ovca daju ostavke na svoju dužnost otprilike sat i pol prije nego što će biti hapšeni. Dobili su mig telefonom ili bilo što – “gle, daj malo smanji doživljaj, ne možemo te spasiti, hapsit ćemo te, ali daj barem izađi van”. I to ima direktno veze sa gospodinom Turudićem. On je već na saborskom odboru na kojem je bio sat vremena pokazao nepoštivanje prema Saboru”, rekla je.

Marijan Pavliček je istaknuo kako očekuje žustru raspravu.

“Turudić je svojim stavom pokazao da ne poštuje instituciju koja mu je dala povjerenje za obnašanje ove dužnosti. Htio on to prihvati ili ne, ipak je njemu nadređen Hrvatski sabor, njega je izabrao Hrvatski sabor. Bez obzira tko je glasovao, većina ga je izabrala i treba poštivati sve zastupnike u Hrvatskom saboru. Ali činjenica je da DORH ima velikih problema jer informacije cure. Ne možete više nikoga, pa ni dijete u vrtiću, uvjeriti da pojedinci koji su uhićeni u zadnjih nekoliko tjedana, svega dan prije ili nekoliko dana ranije su dali ostavke na svoje dužnosti i izašli maltene iz svojih stranaka kako ne bi naštetili svojoj stranci. Znači da oni dobivaju određene informacije. Ne kažem da je to od samog gospodina Turudića, ali je očigledno da informacije cure i na njemu je da zaustavi daljnje curenje informacija”, rekao je za HTV.

