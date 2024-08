Vučić ponovo spominje referendum o opozivu, a na pitanja N1 oko procedure govorio o “obmanama o litiju”

Podijeli :

A.K./ATAImages/PIXSELL

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ne odustaje od projekta litija u Jadru i ponudio raspisivanje referenduma o opozivu predsjednika ako oporbeni zastupnici u Skupštini prikupe najmanje 70 potpisa.

Odgovarajući na pitanje N1 je li procedura opoziva predsjednika kompliciranija od onoga što kaže, Vučić je još jednom iskoristio priliku promijeniti temu i optužiti N1 da obmanjuje javnost jer objavljuje informacije o štetnosti rudarenja litija na okoliš, što, kako se navodi, nije točno.

VIDEO / Pogledajte što je Vučić rekao dok je ispraćao Scholza

“Mislite da ću se održati na vlasti pod svaku cijenu? Da ne biste razvlačili ovaj narod, da nam ne bi pokvarili turističku sezonu, nemojte se truditi gubiti vrijeme. Podnesite zahtjev, vas 70, 75, 80, ja ću vam dati ostatak potpisa, i idemo na referendum o opozivu predsjednika”, izjavio je Vučić novinarima u Beogradu.

I prošle godine u lipnju je spominjao referendum, koji nije tako jednostavan kako se prikazuje, Vučić je odgovorio:

“Nijednoj trećini (zastupnika/potpisa) nije dopušteno donijeti odluku o tome hoće li predsjednik biti opozvan. Imate pravo opozvati predsjednika, a ne referendum. Za to vam trebaju dvije trećine, a ja sam spreman pomoći opoziciji da dođe do te dvije trećine tako što ću zamoliti svog prijatelja Miloša Vučevića da zastupnici SNS-a prihvate taj zahtjev i da postupak opoziva predsjednika, koji mora proći referendumski postupak s odgovorom “da” ili “ne” ili “za” ili “protiv” u odnosu na bilo koje referendumsko pitanje. I sve što sam vam rekao je u skladu s Ustavom RS. Spremni smo pomoći na svaki način. Čak sam rekao i rokove. I to je sasvim jednostavno i sasvim u redu.”

Naime, Vučić je prošle godine također predložio da ga Skupština razriješi, ali je spominjao i referendum na kojem bi se građani izjasnili o njemu kao predsjedniku. I tada su pravnici objašnjavali da Ustav ne predviđa takvu vrstu referenduma.

Tisuće ljudi diljem Srbije na prosvjedima protiv rudarenja i prerade litija

“On predviđa postupak razrješenja, koji podrazumijeva da najmanje jedna trećina zastupnika pokrene taj postupak, a onda se Ustavni sud u roku od 45 dana izjasni da se radi o povredi Ustava, a tek nakon toga dvije trećine zastupnika mora glasati za takav čin. Pravno gledano, ne postoji nikakva mogućnost da se referendumom o takvoj temi može išta odlučiti”, objasnio je tada profesor Pravnog fakulteta Miodrag Jovanović.

Tim povodom Vučić je prošle godine izjavio i sljedeće:

“Samo dajte, ima vas 85 (zastupnika u Skupštini), ne treba vam ni 85, donesite 70 potpisa, dajem vam do dvije trećine. Idemo na referendum o predsjedniku, je li narod zadovoljan svojim predsjednikom ili nije. I zamijenite me zakonski, ustavno… Sve čisto kao suza. Zašto se plašite volje naroda”, pitao je Vučić.

Ustav je precizan i kaže da građani referendumom odlučuju o pitanjima za koja je to određeno Ustavom i zakonom, kao i o pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine, odnosno skupštine autonomne pokrajine, općine ili grada, ako tako odluči nadležna skupština. Referendum se raspisuje zbog izjašnjavanja građana o prijedlogu zakona, o potvrđivanju donesenog akta ili o pitanju od općeg značaja.

Odgovarajući na pitanje novinara N1 o proceduri opoziva, Vučić je u jednom trenutku napravio digresiju, a zatim prešao na temu iskopavanja litija.

Što bi Srbiji donijelo iskopavanje litija u režiji Rio Tinta? Aktivist dao odgovore na tri bitna pitanja

“Nemojmo se praviti naivni jer litij ne zanima ni vas ni vlasnika vaših i drugih medijskih kuća u Srbiji i regiji. Voljeli bi litij više od svega na svijetu, kovali bi ga do nebesa samo da Vučić nije u pitanju. Nemojte obmanjivati ​​javnost, ni vi ni bilo tko. Recite ljudima da je to zbog Vučića, a ne litija“, kazao je.

Zatim je nastavio govoriti o namjerama, a krenuo je i s neutemeljenim optužbama na račun N1 i “drugih” medija.

“Ne želim otići iz Srbije i želim živjeti u njoj sa svojom djecom. Nikad me nećete oterati jer Srbiju volim najviše na svijetu. I nikad me nećete natjerati da je volim manje zbog onoga što pričate o meni svaki dan. Nemojte zavaravati dobre ljude koji vam vjeruju da će njihovi životi stvarno biti ugroženi, da će Dunav i Sava biti potopljeni i sve ostale gluposti i laži koje slušam mjesecima. Nema tekućeg otpada, nema sumporne kiseline na 250 stupnjeva koja će sve zatrovati ili bilo što slično. Postoji samo čvrsti otpad, a za to im nećemo dati deponij jer i za to postavljamo uvjete”, završio je Aleksandar Vučić izlaganje.

