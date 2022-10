SAD Kosovu: Razočarani smo i zabrinuti zbog odluke o registarskim oznakama

Podijeli:







Izvor: N1/ilustracija

Sjedinjene Države (SAD) razočarane su i zabrinute što je Vlada Kosova odbila zahtjeve međunarodnih partnera da produlji rok za primjenu odluke o registarskim tablicama, objavilo je u petak navečer Veleposlanstvo SAD-a u Beogradu, pozivajući se na priopćenje State Departmenta.

Kosovska vlada je, tri dana uoči isteka roka, odlučila da po fazama primjenjuje svoju odluku o preregistraciji pločica izdanih u Srbiji, unatoč zahtjevima iz EU-a i SAD-a da se za zamjenom srpskih pločica sa RKS (Republika Kosovo) pričeka još idućih 10 mjeseci, javio je portal KoSSev.

U priopćenju State Departmenta koje je Veleposlanstvo SAD-a objavilo na Twitteru istaknuto je da Kosovo ima pravo primijeniti režim registarskih pločica sukladno Briselskom sporazumu o normalizaciji odnosa, ali je produljenje roka “u interesu da se postigne napredak u dijalogu oko normalizacije odnosa Kosova i Srbije”.

Američka vlada drži da bi Priština i Beograd morali “hitno i efikasno raditi na postizanju sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa, usmjerenog na međusobno priznanje”.

Važno je da obje strane smanje zapaljivu retoriku i poduzmu konkretne akcije da pokažu svoju posvećenost konstruktivnoj suradnji kako bi se osigurala stabilna i prosperitetna budućnost regije, poručila je američka vlada.

Vlada Kosova je 29. lipnja donijela odluku da se uklone sve pločice izdane u Srbiji za gradove na Kosovu, da se ta vozila preregistriraju na oznake Republika Kosovo (RKS), a da primjena te odluke započne od 1. kolovoza, što je izazvao napetosti na sjeveru Kosova većinski naseljenom Srbima.

Poslije prosvjeda Srba i blokada graničnih prijelaza kosovska vlada je odredila 31. listopada kao novi rok, a u četvrtak su kosovski Srbi poručili da će blokirati prometnice ako se to dogodi.

Zamjenik kosovskog premijera Besnik Beslimi rekao je u petak navečer da se odluka o preregistraciji odlaže do 21. siječnja 2023, a da se nada da će do 21. travnja biti krajnji rok do kojeg se neće provoditi sankcije protiv onih koji odbiju preregistrirati svoja vozila. On je u video javljanju na konferenciju Beogradske sigurnosne konferencije, rekao da se nada da će taj proces do isteka roka za postizanje dogovora Beograda i Prištine, “biti završen bez ijednog incidenta”, a da kosovska strana neće odmah početi sa hitnim mjerama.

Veleposlanik SAD-a u Beogradu Christopher Hill naglasio je da razočaran činjenicom da se, u uvjetima rata u Ukrajini i svjetske krize u hrani i energiji, priča o registarskim pločicama na Kosovu.