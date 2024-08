Policija se oglasila oko masovne pucnjave u Sanskom mostu: U školi su bili i učenici

Podijeli :

N1 BiH/Ilustracija

Nakon stravičnog trostrukog ubojstva u zgradi Gimnazije u Sanskom Mostu u srijedu ujutro, tamošnjim medijima su se obratili kantonalni i lokalni dužnosnici ističući da je istraga u tijeku te građanima poručuju da nema mjesta panici.

Medijima su se obratili premijer USK, ministar unutarnjih poslova USK, ministar obrazovanja USK, te načelnik općine Sanski Most i direktor Uprave policije.

“Ne preostaje nam ništa nego izraziti sućut”

“Ovo nas je sve šokiralo u ovoj mirnoj zajednici. Ne preostaje nam ništa drugo nego obiteljima u ovom trenutku izraziti sućut. Vjerujemo da će istraga u potpunosti rasvijetliti događaj. Koliko je to moguće, građani Sanskog Mosta ne trebaju biti uznemireni“, kazao je na početku konferencije kantonalni premijer Nijaz Hušić.

Gradonačelnik je imao i osobnu poruku za građane.

“Od jutros pokušavamo shvatiti kontekst onoga što se dogodilo u našem gradu. Ovo je izoliran slučaj, ali nije nam jasno zašto je osoba ubila troje svojih radnih kolega. Nema riječi, nema opravdanja.

Gradonačelnik: Ponavljam da nikad ne uzimate zakon u svoje ruke

Vjerujemo da će MUP USK brzo zaključiti sva činjenična stanja. Ponavljam građanima da nikada ne smijemo uzeti zakon u svoje ruke“, rekao je gradonačelnik Faris Hasanbegović.

Pucnjava u srednjoj školi u Sanskom Mostu, ubijene tri osobe!

Denis Osmankić, ministar nauke, obrazovanja, kulture i sporta USK-a obećao je svu potrebnu pomoć ožalošćenim obiteljima, a Adnan Habibija, ministar unutarnjih poslova USK-a kazao je da policija ima sve pod kontrolom.

“Danas je osvanuo crn dan za USK. Policija u Sanskom Mostu ranije nije imala gotovo nikakvih problema. Policija će učiniti sve da zaštiti svakog čovjeka u Sanskom Mostu. Pozivamo sve građane na mir, policija ima sve pod kontrolom, niko se više ne treba bojati”, poručio je Habibija.

Amel Kozlica, ravnatelj Uprave policije, ponovio je što se točno dogodilo.

“Danas u 10.06 sati u prostorijama Opće gimnazije dogodilo se trostruko ubojstvo. Nakon toga napadač je pokušao izvršiti samoubojstvo, ali nije uspio, hospitaliziran je na UKC RS. U tijeku su istražne radnje i kriminalističko istraživanje događaja kojim će se rasvijetliti motivi”, najavio je.

U tijeku su bili popravni ispiti

Za potrebe istrage nije mogao iznositi više detalja. Sve će biti nadzirano od strane Tužilaštva USK.

On kaže da oružje nije uneseno u prostorije škole na očit način, te da je u školi u to vrijeme bio određeni broj učenika, s obzirom na to da su bili u tijeku popravni ispiti.

Sutra će se odlučiti hoće li nova školska godina početi na vrijeme ili će se produžiti.

