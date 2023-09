Šifrirane poruke dilera: Kako je Putin prodavao kokain s Robinom i Bruce Leejem?

Podijeli :

Sime Zelic/PIXSELL

Istragu protiv Viktora Milakovića i Darka Jandrića te njihovih suradnika osumnjičenih za krijumčarenje i preprodaju najmanje 761,5 kilograma marihuane, 15 kilograma amfetamina, 9,1 kilogram kokaina i 3000 tableta droge MDMA na čemu su zaradili oko 593 tisuće eura, USKOK je proširio nakon što je razbijena šifrirana komunikacija pripadnika ove zločinačke grupe.

Naime, Milaković je uhićen u prosincu 2021. zbog sumnje da je zajedno s Leom Zdenjakom organizirao podmetanje eksplozivne naprave pred dom rivala u kriminalnom podzemlju Tomislava Sučića. Pokušali su, sumnja također USKOK, organizirati atentat i na Tomislava Sablju, no nije im uspjelo. Sabljo je nedavno ubijen u noćnom klubu Ritz u Zagrebu.

Sada je među osumnjičenim dilerima i suvlasnik tog narodnjačkog kluba Mario Gavrić.

Aplikacije za sigurnu komunikaciju

Dakle, nakon uhićenja u prosincu 2021. istražitelji su kod Milakovića i ostalih pronašli kriptirane uređaje za komunikaciju. Radilo se o mobitelima u kojima su bile instalirane aplikacije SKY ECC i Anon što su ih pripadnici zločinačkih grupa godinama koristili kao najsigurniji oblik komunikacije.

No, prije par godina obje aplikacije su razbijene, odnosno doznalo se da su zapravo podmetnute kriminalcima od strane istražitelja, prije svih američkog FBI-a. Nakon razbijanja šifri policija ulazi u kriptirane uređaje i doznaje detalje komunikacije među kriminalcima.

Tako je bilo i u ovom slučaju. Mobiteli Milakovića i ostalih poslani su na vještačenje, te u suradnji s američkim i francuskim vlastima ‘otključani’.

“Trebam 35.000 e u Istanbulu ove nedjelje…”

Ubrzo nakon toga utvrđeno je da je jedan od Milaković nadimaka u šifriranoj komunikaciji bio ‘Putin’. Na Anomu se nazivao i ‘Sevenbent’, dok je Jandrić, kako tvrdi USKOK, koristio šifru ‘logbark’.

Otkriveni su i njihovi PIN-ovi na SKY ECC-u koji su se sastojali od raznih brojki i slova. Tako su pronađene poruke što ih je navodno napisao Milaković opisujući u ožujku 2021. kako su istražitelji kontaktirali njegovu partnericu, inače državljanku Kolumbije.

Širi se istraga protiv narko-bande, oglasio se USKOK

“Najla je danas išla da boravak produžit. Došla su gospoda iz obavještajne agencije i vodila razgovor o meni, tebi i ostatku ekipe, a ne o njezinom produljenju boravka i zaposlenosti…. Ma brate znaju da sam promenio adresu jučer… Izd….i ju je momački. Doveli su prevodioca….Kako ja nemam ništa, kako ona ne zna što je radim, a žena mi je. Rekla im je da radim na kompjutoru i da se ona ne mješa…. Brate oni sve znaju… Brate ja sam, Putin je”, napisao je, stoji u rješenju o provođenju istrage, Viktor Milaković.

Istražitelji su uvjereni da su uspjeli rekonstruirati komunikaciju Milaković i Jandrića iz koje proizlazi kako su godinama nabavljali drogu, kome su je i po kojoj cijeni preprodavali, te tko je još sve surađivao s njima.

Pronađene su, među ostalima, i poruke od 4. veljače 2020. u kojima osoba s PIN-om ‘S6NM9N’ javlja Milakoviću i Jandriću koji koriste nadimke ‘Putin’ i ‘Robin’ da je prijevoz droge za Sloveniju organiziran.

“Našao sam prevoz za Sloveniju direkt, malo skuplji, malo uključuje moje ljude. Ali sam rešio”, piše ta osoba i nastavlja: “Ako vama odgovara, meni treba 35000 e u Istanbulu ove nedjelje. Toliko mi hvali. Roba stiže u roku 7 dana…”. Zatim im objašnjava mogućnosti podjele zarade, te u nastavku dogovaraju sastanak na kojem ‘Putin’ obavezno mora biti prisutan.

Kilogram kokaina oko 30.000 eura

Uslijedili su, tvrde istražitelji, dogovori Milakovića i Jandrića: “30kom je sasvim ok ako on prodaje 200 kilograma nama”. Iz toga se zaključuje kako je cijena kilograma kokaina iznosila oko 30 tisuća eura. Zabilježena je i komunikacija u kojoj ona doseže 40 tisuća eura po kilogramu, no toliko je stajala ako je prodavana u manjim količinama.

Novi detalji: Narko-banda uhićena zbog preprodaje stotina kilograma droge

“Dolazi čovjek iz Bratislave za posao na sastanak, volio bi da dođeš”, napisao je 4. lipnja 2020. Milaković Jandriću, te dodao: “Imamo dobru varijablu… i za bijelo i za kristal”.

Zatim mu je 5. rujna 2020. pisao: “Žuto imamo iz Makedonije… Dat ću ti kod Selimi, j…. je jak, pa tipkaj i vidi šta može. Isto treba belog, i trava mu treba za Tursku. To moramo započeti nas dva, taj posao s njim da odredimo, pa smo na konju…”

Među dešifriranim porukama pronađene su i fotografije kokaina. Veliki dio komunikacije odnosi se i na marihuanu, odnosno travu. Jandrić je još 27. prosinca 2019. pisao jednom od suokrivljenika: “Ej frende, 24 kg treba doći danas, trave”.

Idući dan bio je nervozan oko isporuke: “Je… im majku, Bruce Lee čeka od 7:45. Pregledaj pa javi Bruce Leeju da dođe negdje u Dubravu… Jesu li paketi po 1 kg ili po 5 kg? Prije nego što kreneš uzmi svu robu, istresi je u crne vreće i onda prosij siću. Siću ne računamo nego pakiramo samo travu. Ali ćemo dodati u svaku kilu cca 35g siće. Pa uzmeš posudu za špagete i prosiješ na nju”. Bruce Lee je, utvrđeno je, također jedan od jučer uhićenih dilera.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Imate zadivljujući IQ ako možete uočiti riječ “play” na fotografiji Je li lovorov list prevara? Stručnjaci otkrili istinu o popularnom začinu