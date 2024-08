Sarajevo ostalo bez plina

Podijeli :

Armin Durgut/PIXSELL

Sarajevo je u utorak ostalo bez opskrbe prirodnim plinom a razlog zbog kojega tog energenta usred turističke sezone do daljnjeg neće biti su međuentitetski sukobi financijske ali i političke naravi.

Tvrtka “Sarajevo-gas” iz Istočnog Sarajeva točno u podne zatvorila je ventile kojima se plin doprema u glavni grad BiH a taj su postupak obrazložili optužbama na račun sarajevskog “Energoinvesta” koji je glavni uvoznik plina jer je odbijaju platiti uvećane cijene za korištenje lokalne distributivne mreže.

Direktor “Sarajevo-gasa” iz Istočnog Sarajeva Nedeljko Elek kazao je kako su na taj drastični korak bili prisiljeni jer je “Energoinvest” odbio prihvatiti posljednju mjesečnu fakturu obračunatu po istoj tarifi za distribuciju po kojoj su cijene obračunavane u proteklih sedam mjeseci.

“Imam informaciju da oni imaju ozbiljnih financijskih problema, da im je ugroženo poslovanje i da ne mogu platiti tu fakturu”, izjavio je Elek za portal “Dnevnog avaza”.

No nedavno imenovani direktor “Energoinvesta” Mirza Ustamujić ustvrdio je kako je “Sarajevo-gas” iz Istočnog Sarajeva jednostrano i bez suglasnosti regulatora udvostručio cijene transporta plina pa to ne žele platiti.

Kaže i kako je tvrtka na čijem je čelu Elek zapravo dužna vratiti “Energoinvestu” više od 1,3 milijuna konvertibilnih maraka preplaćenog iznosa te je najavio kako će sve završiti na sudu pa će tu biti posla i za Tužiteljstvo BiH i Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA).

Elek mu je na to poručio neka onda traži od tužiteljstva i SIPA-e da puste plin Sarajevu.

No zatvaranjem ventila kojim se plin doprema do Sarajeva bez tog su energenta ostali i u Istočnom Sarajevu a Elek kaže kako su se tamo opskrbili dovoljnim količinama mazuta pa im to nije problem.

Međuentitetske bitke oko opskrbe plinom uobičajene su u BiH koja je energetski iznimno ranjiva jer plin dobavlja samo jednim plinovodom i ovisi o opskrbi iz Rusije a Federacija BiH odnosno Sarajevo kao najveći potrošač ovisi o odnosu vlasti Republike Srpske preko čijeg teritorija prolazi magistralni plinovod. Ti su sukobi redovito i s političkom pozadinom jer tvrtkama koje nabavljaju i distribuiraju plin uvijek upravljaju osobe iz različitih političkih stranaka.

Ustamujića je na poziciju direktora “Energoinvesta” vlada Federacije BiH imenovala 1. lipnja kao kadar kojega je predložio SDP BiH dok je Elek član Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i gorljivi pristaša čelnika te stranke Milorada Dodika.

