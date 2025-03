Bivši srpski premijer o Trumpu: Podsjeća me na Vučića, to nikako nije dobro

Podijeli :

Bivši srpski premijer Zoran Živković bio je gost Nine Kljenak u Novom danu. Govorio je o situaciji u susjednoj zemlji gdje već sto dana prosvjeduju studenti, a za 15. ožujka je najavljen i veliki prosvjed u Beogradu.

“Očito je da je stanje u Srbiji jako loše i da je to izazvalo one koji znaju što hoće i one koji su se spremni boriti protiv toga. Nesreća u Novom Sadu je bila okidač za ovo što se događa. Studenti pokazuju da Srbija ima budućnost. Ne treba se brinuti nego riješiti ružnu sadašnjost. Kad ta djeca dođu u poziciju da vode državu, ovo će biti i lijepa zemlja i ozbiljna država. Treba poštivati ovo što oni rade i ova podrška koju im pružaju i prosvjetni radnici i poljoprivrednici pokazuje da tu nedostaje samo ozbiljniji pristup opozicije. Opozicija se ne treba miješati u studentske prosvjede, ali treba zaokružiti ovu atmosferu, nedostaje samo jedan promišljen, ozbiljan i hrabar nastup opozicije”, kaže Živković.

Na pitanje koliko dugo ovo može trajati bez političke artikulacije, kaže: “To treba uraditi što prije. Na prirodan način je postavljen rok, 15. ožujka, kada je veliki prosvjed u Beogradu. Opozicija dotad mora napraviti veliku koaliciju koja će se boriti za ozdravljenje Srbije i da prevaziđe sve svoje razlike i na svim poljima nastupi ujedinjeno. Da se bori za normalne, zdrave, izborne uvjete, ali i da se sprema za sadašnje uvjete. Tako može i mora da se pobijedi ova vlast – Vučićeva vlast traje predugo i uništava Srbiju na duge staze”,kaže.

“Odgovornost građana Srbije koji brinu o budućnosti je da učine to što prije. 15.3. je dobar dok, ne da se završi, nego da se počne s brzim, kratkoročnim putem prema ozdravljenju Srbije”, smatra.

Vidi li lidere u oporbi? “Oni koji vode opozicijske političke stranke moraju naći snage i hrabrosti da to naprave i da tek onda postanu lideri. Lider je netko tko pobijedi i želim im da što prije postanu lideri. Moraju napraviti dobar plan, to nije teško. U Srbiji su već mijenjane slične vijesti. Moraju provesti taj plan ,a za to je potrebna dobra organizacija. Očekujem od svih koji su danas u parlamentu, koji imaju tu neku definiciju centar-lijevo, koji nisu opterećeni nacionalizmom da to što prije naprave i da stavimo točku na ovaj ružni period u modernoj povijesni Srbije”, odgovara.

Vučić prosvjede zove obojenom revolucijom, razumiju li ga građani’ “On ima svoj dio biračkog tijela koje voli slušati laži i besmislice. On gubi gdje god se pojavi, u bilo kojoj areni. Jednog dana se pokazuje da je on u ljubavi s cijelim svijetom, da ga svi poštuju, a sutra optužuje isti taj svijet da radi protiv njega kroz plaćenike u Srbiji… Sve su to, kao jedan veliki reality put prizemnosti i nečega čemu ne treba davati ni pažnju ni poštovanje Vučić je pobijeđen ovim što rade studenti, fali samo još jedan mali djelić, da opozicija stavi u političkom smislu točku na ovo ružno razdoblje”, zaključuje.

Komentirao je i Trumpa.

“Mnogo me podsjeća na srpskog predsjednika, to nikako nije dobro. Europa ne vidi alternativu Vučiću, on se njima klanja, manje pred kamerama, više kad se ugase… Ja imam jedno malo razumijevanje prema EU-u, a to je što oni ne mogu prepoznati alternativu Vučiću, a to je ono što govori. Ta alternativa se rješava u jednom danu, samo da se napravi koalicija za zdravu i normalnu Srbiju. Ne mora to biti nikakve velika dramatična podrška, dovoljno je samo da se kaže da imamo alternativu.

Izvjestitelj EP-a Tonino Picula se tijekom nedavnog posjeta Beogradu nije susreo s Vučićem ni ministrom vanjskih poslova. “Oni kažu ‘tko je on’, ‘ja mogu da razgovaram s bilo kim’, ‘kakav crni Picula’… Za njegovo biračko tijelo i ove oko njega, još uvijek stoji ona četnička filozofija da treba maltretirati nekog tko je Hrvat. To nije opravdanje ni za jednu ni za drugu stranu. Picula je došao obaviti svoj zadatak koji je dobio od EP-a, imao je praktično nijedan ozbiljan susret. Susret s predsjednicom Skupštine ne može se smatrati ozbiljnim sastankom. To je dio primitivnog naprednjačkog folklora koji koriste da bi se prikazali kao osloboditelji”, govori Živković.

