Bližimo se vrhuncu toplinskog vala, nakon čega slijedi žestoka promjena vremena

Sime Zelic/PIXSELL

Vruć zrak afričkog porijekla nad sredozemnim bazenom i nad našim krajevima sporo se u obliku toplinskog vala premješta prema istoku. Ciklonalni poremećaj s Atlantika primit će se zapadnoj obali Europe te će kao hladna fronta utjecati na vrijeme sjeverno od Alpa.

Promjena vremena nad našim krajevima nastupit će tek krajem tjedna za predstojeći vikend uz grmljavinu pljuskove, udare vjetra, pad temperatre zraka za 10 do 15 Celzijevih stupnjeva. Do najavljene promjene vremena krajem vikenda zadržat će se toplinski val sa sunčanim, vrućim vremenom i temperaturama zraka oko 40 Celzijevih stupnjeva.

Crveni alarm za cijelu Hrvatsku: Ulazimo u najgori dio toplinskog vala

Prognoza za danas, sutra a i do kraja tjedna je sunčano toplo i vruće. Na Jadranu će noću i pred jutro puhati slab burin a danju slab do umjeren maestral. Vrhunac toplinskog vala prognoziramo u srijedu i četvrtak kad će najviše dnevne temperature u unutrašnjosti biti oko 40, a na Jadranu i u Dalmatinskoj zagori i do 41 Celzijevih stupnjeva.

I dalje neugodne tople noći s temperaturama oko 20 u unutrašnjosti a oko 26 na Jadranu. Sutra poslijepodne u planinskim krajevima i unutrašnjosti umjeren razvoj dnevne naoblake uz pokoji pljusak. Temperature mora od 25 do 27, ultravioletni indeks visok i vrlo visok.

