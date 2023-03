Sidran: Beograd i Zagreb slažu se samo u jednoj stvari, to je nestanak BiH

Podijeli :

Književnik Abdulah Sidran u Pressingu na N1 kazao je kako je suštinska nesreća Bosne i Hercegovine ta što se Beograd i Zagreb slažu samo u jednoj stvari, a to je "da nema Bosne i bosanskih muslimana".

“Suština Vučićevog i Plenkovićevog slaganja je moj nestanak. Naša je nesreća u tome što se oni, ove spomenute dvije etnije, slažu jedino u tome da nema Bosne i bosanskih muslimana. Došlo se do mišljenja da za našu sudbinu do 1996., tj. do Daytona, imamo pravo kriviti Beograd i Zagreb i međunarodnu zajednicu, što god da to znači, ali od 1996. do danas veći dio krivice pada na našu vlast skrojenu u kombinaciji od neznalica i izdajica”, rekao je Sidran gostujući u Pressingu N1 BiH.

Povijesni dan: Bosna i Hercegovina dobila status kandidata za članstvo u EU

“Teško onoj državi u kojoj zlo može biti pobjeđeni samo većim zlom. Vučića tamo napadaju mnogo gori. Slično je i ovdje. U svakom problemu prvo moramo pogledati pravni prostor u kojem se događa. Država BiH je članica UN-a, u mnogim međunarodnim presudama je ustanovljeno da je nad njom izvršen UZP i genocid, i da takva strašna žrtva i njena vlast nije podnijela nikakav zahtjev za ratnu štetu. Imamo presudu za opsadu Sarajeva i ona je napisana kao predložak…”, rekao je Sidran.

Komentirao je i europski put Bosne i Hercegovine. Susjedna zemlja nedavno je dobila kandidatski status za EU.

“Naprijed se može ići i stvarni balkanski mir ostvariti, kad silom povijesti, znanosti i pravosuđa istina bude obznanjena, ali i nametnuta. Mi nismo u stanju napraviti jedinstvene udžbenike povijesti. U EU-u već imaju zajedničke udžbenike za sve njene članice. Zamislite da u Francuskoj i Njemačkoj imaju zajedničke udžbenike o ratovima u kojim su sudjelovali. Mora se na Europu raditi pritisak da se intervenira u obrazovni sistem, u udžbenicima je puno otrova”, zaključio je.

