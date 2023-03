Podijeli :

N1

Zastupnik SDP-a u Europskom parlamentu, Fred Matić, gostovao je u studiju N1 gdje je komentirao aktualna politička zbivanja.

Matić se tako dotaknuo i uhićenja vukovarsko-srijemskog župana Damira Dekanića.

UŽIVO Uhićeni župan Dekanić, troje policajaca i još dvije osobe: “To je kao dobar dan” Napali policajce koji su došli smiriti tučnjavu, među uhićenima HDZ-ov vijećnik

“Očito je da se bliže izbori jer HDZ, što je više uhićenja i lopovluka, to njima rejting više raste. Nakon godinu i pol dana, nakon tisuću svjedoka vidimo da su suspendirani u policajci koji su sudjelovali. No od HDZ-a ništa novo, za sve druge bi to bilo čuđenje, a meni je to kao dobar dan. Oni će sada reći da nije to HDZ nego da ima ime i prezime, ali sve ima ime i prezime, pa i Ivo Sanader kojeg su se odrekli”, rekao je.

Napomenuo je da se time gubi povjerenje u policiju.

“Zamislite da je pogazio nečije dijete, ali kad pročitao sam danas da kad vam HDZ-ovac vašim ukradenim automobilom pogazi dijete i dalje ćete glasati za njih. To je jedan mazohizam koji treba proučavati. Vjerojatno će se sada raspisati izbori, i ako se kandidira on će u istoj toj Cerni pobijediti”, dodao je Matić.

“Ne imati povjerenja u policiju je dno dna. Znamo da su policajci pod veliki pritiskom, ne izuzimam sada ove koji su podlegli pritisku, ali ja bi ih oslobodio odgovorni ako kažu tko ih je zvao i tko je radio pritisak”, rekao je.

Pobačaj i molitelji

Komentirao je i pobačaj koji je glavna tema u Poljskoj.

“Mi s lijevog centra i ljevice smo imali prosvjedni skup podrške ženi koja je stradala od poljskog sustava. Poljska i Mađarska su neželjena djeca EU i ja bi ih odmah izbacio. Ali s druge strane, nevjerojatni su, povlače veliki novac. Dakle lovu hoće, ali zapadne vrijednosti neće. Ja se plašim kada se nabrajaju najgori u EU to su Poljska, Mađarska, a treće ne bi ni spominjao”, napomenuo je Matić aludirajući na Hrvatsku.

Dotaknuo se i muškaraca koji kleče na glavnom zagrebačkom trgu.

“Tako je to počelo u Poljskoj. Ako se radi o glavnom zagrebačkog trgu onda je to politički aktivizam. Oni dobiju za to sendvič i vodu kao i šatoraši prije koju godinu. Mi se moramo boriti protiv toga i kad god sam U Zagrebu bit ću tamo. Kada pogledam te face, te kompleksaše, tako ih nazivam jer su počele prijetnje kao i sa šatorašima. Oni razgovaraju argumentom sile. Zašto 1991. nisu došli, imali su se kome prijetiti, a ne sada ženama”, dodao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Poznato koje aute voze inteligentni vozači, a koje oni s druge strane ljestvice VIDEO Ogromni ledenjak odvojio se od Antarktike, znanstvenici ne slute na dobro Glavak: “Politički amaterizam oporbe s napadima na HDZ svi su prozreli”