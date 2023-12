Tinejdžerica nestala na putu u školu, traži je i Interpol. Šire se grozne dezinformacije

Podijeli :

Screenshot/Ministarstvo unutarnjih poslova Sjeverne Makedonije

14-godišnja djevojčica Vanja Đorčevska nestala je u ponedjeljak na putu u školu u skopskom naselju Debar maalo. Makedonska policija formirala je posebni stožer za potragu, u koju se uključio i Interpol, a pomoći pokušavaju i nevladine organizacije od Hrvatske do Grčke. Na žalost, kao i u svim medijski eksponiranim slučajevima, šire se i brojne dezinformacije

Informaciju o Vanjinom nestanku prva je objavila njezina majka Zorica, koja je u ponedjeljak na Facebooku napisala: “Jutros u 7:20 moja kći krenula je u školu i izgubio joj se trag. Odjevena je u crne hlače s izrezima sa strane, svijetloplavi džemper, crnu kratku zimsku jaknu i bijele tenisice sa smeđom vrpcom na nogavici. Posljednji put je viđena u naselju Debar maalo na puteljku prema školi Pestalozzi. Ako imate bilo kakvu informaciju, obratite se policiji”.

Majka je kasnije istupala i u medijima, tvrdeći kako ništa u ponašanju djevojčice nije upućivalo da bi mogla pobjeći od kuće, a još manje da bi je netko iz bilo kojeg razloga mogao oteti. “Provjerili smo sve njezine profile na društvenim mrežama, imam sve njezine lozinke i nisam pronašla ništa sumnjivo. Vanja nije takva djevojka. Zaista sumnjam da je oteta, daj Bože da griješim. Da znam da je pobjegla i da imam problema s njom, sigurno ne bih dizala toliku paniku”, rekla je Zorica Đorčeska.

U potragu se odmah uključilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje se suočilo s brojnim zakonskim preprekama, poput nemogućnosti korištenja snimki nadzornih kamera poslovnih objekata koji se nalaze na putu u školu, jer je snimanje javnih površina zakonom zabranjeno. Nakon što potraga već treći dan ne daje rezultata, uključio se i Interpol. Jedini jasan trag koji imaju jest posljednja lokacija na kojoj je zabilježen signal mobitela, a ona se nalazi nedaleko od same škole.

Brojne nevladine udruge iz cijele regije, od Hrvatske do Grčke, podijelile su majčin apel. Profil nestale djevojke objavljen je i na stranici Najdi me (Pronađi me), koja bi trebala pomoći u pronalasku nestalih osoba, po uzoru na Amber Alert – međunarodni sustav koji u Sjevernoj Makedoniji još nije aktivan, piše tportal.

Ministar unutarnjih poslova Sjeverne Makedonije Oliver Spasovski rekao je da stožer za potragu predvodi šef skopske policije. Zbog brojnih dezinformacija koje se šire na društvenim mrežama, MUP je apelirao na suzdržanost.

“Proveden je niz aktivnosti, provjere i uzimanja izjava, razgovor s obitelji. Naravno, poduzet ćemo sve potrebne mjere i aktivnosti kako bismo došli do informacija kako bi se djevojčica pronašla. Apeliram na građane u javnost ne iznose nagađanja koja mogu dodatno zagrijati atmosferu”, rekao je Spasovski u razgovoru za državnu agenciju MIA.

Prije svega misli na informacije poput one koja se pojavila na Facebook profilu “Džamija u Podujevu”. Tamo je nepoznata osoba objavila dezinformaciju da se djevojka nalazi kod stanovitog hodže. Na profilu je zloupotrebljena fotografija imama Arbera Beriše iz albanskog mjesta Tropoje, koji je Facebooku već prijavljivao ovaj lažni profil. Policija je, međutim, morala trošiti resurse kako bi ovo provjerila, a u trenucima kad osigurava najveći svjetski politički skup – samit OESS-a u Skoplju na kojemu su bili američki i ruski ministar vanjskih poslova, ovakve distrakcije im izrazito škode.

Činjenica da se nestanak djevojčice dogodio rano izjutra, praktički u strogom centru Skoplja, i to samo desetak dana nakon što su medijima kružile informacije o kombiju koji kruži glavnim makedonskim gradom i otima djecu, nemalo je uznemirila javnost. “Građani su s pravom zabrinuti, s pravom sumnjaju u institucije, s pravom se pitaju – ako sigurnost nije zajamčena usred Debar maalog, gdje je onda?”, zapitala se na Facebooku novinarka Katarina Sinadinovska.

