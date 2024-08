Trojica aktivista s prosvjeda protiv Rio Tinta u zatvoru: Evo koji su daljnji koraci

Podijeli :

MARKO DJOKOVIC / AFP

Aktivisti koji su sudjelovali u velikom beogradskom prosvjedu protiv Rio Tinta i rudarenja litija u dolini Jadar, Ivan Bjelić, Nikola Ristić i Jevđenije Dimitrijević, uhićeni su u nedjelju ujutro na željezničkoj stanici "Prokop". Iz tog su razloga građani isti dan blokirali zgradu Policijske uprave 29. studenog.

Trojica prosvjednika kaznu služe u kaznionici u Padinskoj Skeli, a njihovi će odvjetnici u ponedjeljak uložiti žalbu na presudu po kojoj su osuđeni na zatvorske kazne od 40 odnosno 30 dana.

U utorak će, kako su za Nova.rs rekli organizatori prosvjeda, biti održana konferencija za medije na kojoj će biti priopćeno kako i što dalje.

Predsjednica Saveza ekoloških organizacija Srbije Ljiljana Bralović rekla je:

“Ne, danas neće biti prosvjeda, jer nećemo ništa postići.

Svi smo preumorni, treba vremena da se oglasi, da se prosvjed čuje. Puno toga je napravljeno u protekla dva dana. Svima je potreban odmor. Ne možemo silovati naše sljedbenike, naše suborce, svi se moramo odmoriti, razbistriti glave rekla je Bralović.

“Nećemo izazvati nova uhićenja.” Sada su dečki najvažniji, odvjetnici vode računa o njima, upoznati su s rokovima do kojih čekamo odgovor na žalbu”.

Priroritet su uhićeni mladići

Nakon dva dana provedena na prosvjedu protiv iskopavanja litija i nezadovoljstva zbog uhićenja njihovih suboraca, Ljiljana kaže da je kasno sinoć stigla kući i da joj je, kao i svima, potreban odmor. Navodi da nije sigurno hoće li doći na sutrašnju konferenciju, ali da će biti govornika iz drugih udruga.

I predsjednik Udruge “Ne damo Jadar” Zlatko Kokanović kaže za Nova.rs da su za danas prioritet uhićeni mladići, te da će na konferenciji u utorak javnost biti obaviještena o daljim koracima organizatora prosvjeda.

“Danas je prvi korak podnošenja žalbe. Moramo sudu dati neko vrijeme da odluče o toj žalbi i to kratko vrijeme, kao što je bilo kratko i vrijeme u kojem su osudili dječake. Mislim da je to nužno učiniti srijede do 12 sati, pa bi do tada sud trebao donijeti odluku o poništenju presude.

Ako se to ne riješi, najavit će se naše daljnje postupanje”, navodi Kokanović i dodaje da se u ponedjeljak (dan nakon prosvjeda) moraju pridržavati zakonskih radnji.

Isto kaže i Nebojša Petković, također član ove udruge.

Uhićeni zbog mahanja sendvičem?

“U ovom trenutku naš fokus je na dječacima, oni su uhićeni u sklopu naših operacija i ne možemo ostaviti tu djecu da leže.” Dakle, građani će se sutra na konferenciji upoznati s našim daljnjim postupanjem, a pobliže ćemo znati i što se događa sa žalbom koju će odvjetnici danas predati sudu”, izjavio je Petković za naš portal.

Podsjetimo, učesnici protesta “Neće biti mina” Ivan Bjelić, Nikola Ristić i Jevđenije-Juliujan Dimitrijević osuđeni su na zatvorske kazne od 40, odnosno 30 dana zbog, kako se navodi u presudi, drskog i bezobzirnog ponašanja jer su, navodno, Dimitrijević i Ristić. vikali, dok je Bjelić mahao sendvičem pred novinarom tabloida bliskog vladajućem režimom.

Njihov odvjetnik Marko Pantić za Nova.rs detaljno je opisao presudu i istaknuo kako je očito da je sve bilo isplanirano kako bi aktivisti mogli otići iza rešetaka.

