Izvor: Shutterstock/ilustracija

U cijeloj 2020. godini od tuberkuloze je u Srbiji bolovalo četvero djece uzrasta do 14 godina. Prema poslednjim informacijama, u Novom Pazaru oboljelo je šest mališana u siječnju ove godine.

“Trenutno se vrši testiranje učenika iz razreda u kojima borave oboljela djeca, kao i njihovih nastavnika i do kraja ovog tjedna završavamo jednu školu, dok je testiranje druge planirano za sljedeći tjedan”, izajvila je glasnogovornica novopazarskog Zavoda za javno zdravlje Maja Iković.

Prema posljednjim podacima koje je objavio Batut u vezi s ovom zaraznom bolešću, tijekom 2020. godine oboljelo je jedno dijete u dobi od nula do četiri godine, jedno u dobi od pet do devet godina, dvoje dece u dobi od 10 do 14 godina i osmero u dobi od 15 do 14 godina.

Simptomi tuberkuloze

Najčešći simptomi tuberkuloze na koje bi trebalo obratiti pažnju su:

– malaksalost

– gubitak apetita i mršavljenje

– pojačano noćno znojenje

– povišena temperatura

– suhi kašalj koji traje duže od tri tjedna.