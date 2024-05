VIDEO / Ženu u Srbiji napale vrane, snimka je dramatična

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Srpski mediji javljaju kako su djevojku u Nišu napale najmanje dvije vrane. Dok je bježala od ptica, pala je u grmlje vrišteći i pokušavajući se obraniti papirom. Prema komentarima na društvenim mrežama, djevojku su vrane napale pokušavajući zaštititi mladunče koje je ispalo iz gnijezda.

Ovo nije prvi napad vrana na ljude u Srbiji ove godine.

Iako ptice uglavnom izbjegavaju ljude, gotovo svake godine čitamo kako vrane napadaju.

Zbog čega?

Vrane imaju još jednu sposobnost za koju se smatralo da je jedinstvena za ljude

Vrane su vrlo inteligetne ptice i napadaju samo kada imaju razlog za to. Najvažniji razlog zbog kojeg bi vrana mogla napasti čovjeka je, očekivano, pokušaj da zaštiti svoje mlade. Vrane paze svoje mladunce koji još nisu sposobni brinuti se sami o sebi, a osobito su zaštitnički raspoložene u sezoni od svibnja do srpnja pa je u to vrijeme najbolje izbjegavati mjesta gdje se gnijezde.

Upamtite, vrane odlično pamte lica, znanstvenici kažu da im je pamćenje dugo čak i po nekoliko godina. Ako ste razljutili jednu vranu, velika je mogućnost da ćete postati meta i drugim pticama iz jata jer vrane komuniciraju među sobom.

