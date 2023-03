Vučić: Neću se bojati bijednika. Želite da vam kažem zašto sam ja luđak?

Podijeli :

ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je jutros više od sat i pol vremena na TV-u Pink, a za to vrijeme nije oktrio mnogo toga novog, već se više obračunavao s kritikama i napadima političkih protivnika. Vučiću je naročito zasmetalo to što ga je više predstavnika opozocije u prethodnom periodu nazvalo "luđakom". "Želite da vam objasnim zašto sam ja luđak", upitao je Vučić i ocijenio da je to zato što nitko drugi, osim njega, ne bi izdržao sve napade i pritiske.

Vučić je, gostujući na TV Pink, naglasio da što će biti jasnija razlika u rezultatima, oni će ga nazivati sve većim luđakom.

Vučić o NATO-ovom bombardiranju Srbije: Mislite da ste nas naučili pameti? Niste

„Ovo ne bi izdržao nitko. Ne postoji nitko koga svakodnevno napadaju“, istaknuo je Vučić.

Kako kaže, objavljena je i fotografija njegovog sina koji šeće gradom uz natpis da gore društvene mreže i dodao da on nema strah od Roberta Čobana i njegove supruge.

“Njihov problem, problem svih njih, sam ja, čovjek koji se ne boji što će izmisliti 50 Milovana Brkića. Ja nemam problem s tim jer svima njima u lice smijem sve reći”, ocijenio je Vučić.

„Neću se bojati bijednika koji misle da im se sve treba oprostiti… Ja nemam pakt ni sa kime, imam pakt s narodom Srbije i baš me briga što ćete pisati. Što vam padne na pamet, radite“, kazao je Vučić.

