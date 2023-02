Podijeli :

Izvor: Pixabay.com/ Manfred Richter/ Ilustracija

Aktivisticu za zaštitu životinja iz Bora Tamaru Novaković napala su u četvrtak navečer dva stafforda, koja su bez povodca i brnjice bila puštena na javnom prostoru. Žena je zadobila ozljede po licu i glavi, a na mjesto događaja izašla je i policija, koja je uspjela uhvatiti vlasnike koji su nakon napada pobjegli, napisala je Novaković na Facebooku.

Novaković je rekla da na glavi, tjemenu i na arkadi ima dvije rane zbog kojih je morala ići na šivanje, dok su ostale rane otvorene.

Prema njezinim riječima, psi su je napali u četvrtak navečer oko 18 sati. Kako je ispričala, čula je lavež svojih pasa, a suprug koji je bio vani rekao joj je da su psi uznemireni jer je netko pustio stafforde ili pit bullove na stadionu preko puta njihove kuće.

Treba li kupiti narodne obveznice? Evo što kaže poznati matematičar Pogledajte kako je Turčin u sekundi izbjegao smrt

“Znajući da otprilike u to vrijeme djeca iz susjedstva kreću svojim kućama/stanovima, jer kada je lijepo vrijeme kao danas, dan provedu ovdje kod baka i djedova, znajući da susjedi prošetaju i svoje pse u to vrijeme, da u to vrijeme izađu svi mladi iz susjedstva na taj isti stadion, krenula sam ih zamoliti da vežu svoje pse da ne bi došlo do nekog incidenta”, ispričala je Tamara.

Dodaje da ni riječ nije izustila, a da su psi već krenuli na nju, oborili je na zemlju i krenuli je gristi po glavi. Tamara je mobilnim telefonom snimila napad, a na uznemirujućoj snimci koju je objavila na Facebooku, čuje se lavež pasa koji je napadaju i vrisak.

“Na svu sreću, moja majka je izašla iz kuće i čula moje povike upomoć, i dotrčala je zajedno s mojim mužem. Vlasnici su nekako uspjeli savladati pse i otrgnuti ih od mene, kako mi je kasnije mama rekla, jer se tog dijela i ne sjećam najbolje… Ja sam uspjela pozvati policiju”, rekla je napadnuta žena.

Ona kaže da je vlasnica psa sve vrijeme molila da ne zove policiju. Kada su vlasnici, muškarac i žena, shvatili da će policija uskoro doći počeli su bježati, ali ih je policija stigla, tvrdi Novaković.

“Nadam se da će tužiteljstvo učiniti sve po službenoj dužnosti, kako i sam zakon nalaže, a ja ću vlasnike, ako treba, goniti po privatnoj tužbi i do sudnjega dana ako treba, da makar jednom pravda bude zadovoljena, a da nesavjesni vlasnici debelo odgovaraju za ovo”, istaknula je Novaković, zahvalivši policiji na podršci.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Maštruko: Trenutno se događa stepinacizacija Katoličke crkve u Hrvatskoj Astronom otkrio što je točno oboreno na nebu iznad SAD-a: Gotovo sigurno je to Inovativnim trikovima ovaj njemački umirovljenik godišnje uštedi 4.000 eura