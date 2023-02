Podijeli :

Izvor: Miroslav Lelas/Pixsell

Sociolog religije Ivica Maštruko gostovao je u N1 Studiju uživo u kojem je komentirao izbor Dražena Kutleše za nadbiskupa koadjutora Zagrebačke nadbiskupije i nasljednika Josipa Bozanića.

“Radi se o čovjeku koji je osoba od papinog povjerenja, očekujemo jednu suvremeniju politiku, ali bez značajnih promjena, no barem na onoj deklarativnoj razini. Josip Bozanić će vjerojatno nagodinu odstupiti s mjesta biskupa, ali ostaje kardinal koji do svoje 80. godine može sudjelovati u izboru novog pape. Dražen Kutleša će vjerojatnije na kardinalski šešir morati pričekati neko vrijeme, njegovo će napredovanje do statusa kardinala ovisiti o tome koliko će poživjeti sam kardinal Josip Bozanić. Hrvati imaju uključujući kardinala Vinka Puljića, dva kardinala, to je previše pa će Kutleša vjerojatno ostati nadbiskup”, rekao je sociolog Ivica Maštruko.

Raspudić: Pomno sam analizirao nastup Josipe Rimac i uočio tri stvari

On navodi kako je Kutleša samozatajan, povučen, nije pristojan u medijima te da je sasvim očito da je on uspješan profesionalac unutar Crkve.

“Ono što je značajno je to što će se na deklarativnoj razini pokušati predstaviti kao osoba kontinuiteta Bozanićeve politike, ali u stvarnosti to neće biti tako. Njegov prvi javni istup stavio je naglasak na tri stvari. Ističe značaj nadbiskupa Alojzija Stepinca, predstavlja se kao čovjek hijerarhije, institucije i crkve. Razumljivo je da spominje Stepinca jer dolazi u njegovu nadbiskupiju. Radi se o stepinacizaciji Katoličke crkve u Hrvatskoj čime je dao jednu poruku s kojom se poziva na kontinuitet Bozanićeve politike”, rekao je.

“Međugorje je veliki izvor prihoda”

Sociolog smatra da je malo čudno ispala situacija s ubrzavanjem njegovog preseljenja s jednog biskupskog mjesta na drugo, da bi na koncu postao nadbiskupom.

Zagrepčani otkrili po čemu će pamtiti Bozanića: “Teško je njega naslijediti” Stručnjaci o Bozanićevom nasljedniku: “Vlada će i dalje podilaziti Crkvi”

“Tu se radi o osobi koju je nuncij koji je blizak papi predložio samom papi. On je papi predložio upravo njega. Prvo se predlože tri osobe, a zatim ostaje jedno ime. Sam Kutleša naglašava značaj biskupske funkcije, daje veliki značaj tomu da upravlja svojom biskupijom i ne mora uvijek slijediti stavove i naputke biskupske konferencije. Što se tiče hodočašća, ona će se nastaviti, a samo priznanje ukazanja će i dalje biti upitno. Tamo gdje je novac, tamo je i Katolička crkva. Međugorje je veliki izvor prihoda”, rekao je, a zatim dodao još jednu stvar.

“Bozanić očito nije postao osoba koja će donijeti osvježenje. Što se tiče odnosa s državom, tu promjena nema. Crkva će razumljivo htjeti zadržati dobre odnose s državom, a država će se ponašati kao i dosad, podilazit će Katoličkoj crkvi kao instituciji jer time osiguravaju podršku vjernika koji su bitni za izborne cikluse”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

EBU o Letu 3: “Politički stavovi su zabranjeni, treba imati na umu i golotinju” Temperature idu i do 20 stupnjeva, ali zima će opet ugristi i donijeti snijeg! Na mobitele stigle poruke o potresu, seizmologinja objasnila o čemu je riječ