Bob Dylan najavio koncertni album ‘Shadow Kingdom’

AFP PHOTO/Hector MATA

Poznati američki kantautor Bob Dylan će 2. lipnja objaviti koncertni album "Shadow Kingdom" s pjesmama iz istoimenog filma o njemu iz 2021. godine, najavljeno je na njegovoj službenoj internetskoj stranici.

Shadow Kingdom sadrži dosad neviđene verzije pjesama iz njegovog čuvenog kataloga, uključujući omiljene pjesme obožavatelja “Forever Young” i “It’s All Over Now, Baby Blue” te “Queen Jan Approximately” i “The Wicked Messenger”, stoji na Dylanovoj stranici.

Osamdesetjednogodišnji folk rock glazbenik i dobitnik Nobelove nagrade za književnost najavio je i da će popratni cjelovečernji film “Shadow Kingdom”, izraelsko-američke redateljice Alme Har’el, biti objavljen na internetu 6. lipnja.

Film je sniman sedam dana na pozornici u gradu Santa Monica, gdje se Dylan usredotočio na svoje rane radove i nije iskoristio pjesme sa svom najnovijeg albuma iz 2020. “Rough and Rowdy Ways”, stoji na internetskoj stranici posvećenoj glazbi jambands.com

Dylan je najavio i turneju po Europi na kojoj će predstaviti svoj novi album, pri čemu će prvi koncert održati 2. lipnja u portugalskom gradu Porto, a nastupit će još i u Francuskoj, Španjolskoj, Švicarskoj i Italiji.

