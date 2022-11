Novopečeni bračni par Jennifer Lopez i Ben Affleck imaju "miješanu obitelj" i čini se da im stvari za sada idu jako dobro.

U intervjuu za Vogue objavljenom u utorak, Lopez je govorila o ponovnom susretu sa svojim bivšim zaručnikom za kojeg je rekla da “nikada nije bježala od činjenice da za nju tamo postoji prava, istinska ljubav.”

Allow us to reintroduce you to our December cover star, Mrs. Jennifer Lynn Affleck.

“Ljudi koji me poznaju znaju da je on bio vrlo, vrlo posebna osoba u mom životu”, rekla je o Afflecku. “Kad smo se ponovno zbližili, ti su osjećaji za mene još uvijek bili stvarni.”

Kada se par vjenčao u srpnju, službeno su postali velika obitelj s njezinim blizancima i njegovo troje djece koje je dobio s bivšom suprugom Jennifer Garner.

Jennifer Lopez talked about her and Ben Affleck's harmonious relationship with Jennifer Garner, calling her 'an amazing co-parent, and they work really well together.'



