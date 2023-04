Još jedan skandal na pomolu: Princ Harry iznio nove optužbe na račun brata

Podijeli :

ALKIS KONSTANTINIDIS / POOL / AFP, Ilustracija

Prijatelj princa Williama navodno je izjavio za "The Daily Beast" da nema ništa od prijestolonasljednikovog pomirenja s mlađim bratom princem Harryjem.

Prije nekoliko dana, mediji su pisali da je princ William navodno “dobio ogromnu sumu novca” 2020. godine, u nagodbi s kompanijom “News Group Newspapers” (NGN), na čijem je čelu Rubert Murdoch, zbog hakiranja telefona kako bi se prikupile informacije za tabloide.

“Taman kad pomislite da ne može biti gore, bude”, kaže neimenovani izvor blizak princu Williamu za The Daily Beast.

“Ovo je Harryjevo spaljivanje zemlje. Otkrivanjem tajni on sve spaljuje do temelja. Vrlo jasno da je do znanja Williamu da je njegova veza s njim završena”, tvrdi ovaj navodni prijatelj princa od Walesa.

Harry u posebnoj misiji: Cilj mi je razotkriti zlodjelo kriminalaca iz tabloida

Kako je on istaknuo, iako su braća nekada bila najbolji prijatelji, sada je među njima svršeno, a William je izgubio sve povjerenje u mlađeg brata.

“William više nikad neće vjerovati Harryju. Kako je samo mogao? Istina je da William sada apsolutno mrzi Harryja i da mu nikad neće oprostiti štetu koju je nanio obitelji”, kaže izvor.

“Braća su kao mlađa bila veoma bliska, toliko da je nama koji smo ih tada poznavali neverojatno da su došli do toga da Harry otkriva poverljiva pravna rješenja svog brata.”

U pitanju je, inače, skandal u kojemu je otkriveno da je spomenuta kompanija hakirala telefone poznatih osoba i članova britanske kraljevske obitelji.

U sudskim dokumentima čiji su se detalji pojavili u medijima ovog tjedna, princ Harry navodno tvrdi: “Čini se da je moj brat znao mnogo više nego ja o hakiranju telefona, iako mi to nije rekao.”

On dalje navodi da je NGN “ipak izmirio njegovo potraživanje novca za ogromnu sumu” i primjećuje da javnost nije bila upoznata s detaljima, “uz naizgled povoljan dogovor kako bi sve prošlo tiho”, dodaje.

Spomenuta kompanija pokušava dokazati da je kasno da Harry pokrene tužbu protiv njih, a princ ne nudi objašnjenje zašto ranije nije podnio tužbu. Izvori bliski prijestolonasljedniku vjeruju da je Harry sve ovo iznio u javnost “iz inata”, a navodno se i stariji princ osjeća tako, prenosi B92.

