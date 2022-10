Macy Gray u Zagreb donosi The Reset turneju uz nove pjesme i najveće hitove

Podijeli:







Izvor: PR/LAA

Soul kraljica Macy Gray dolazi s bendom u zagrebačku Tvornicu kulture povodom objave novog albuma i velike turneje “The Reset” u subotu 29. listopada 2022, a bit će ovo prilika čuti i neke od najvećih hitova.

Jedna od najpoznatijih R&B/soul pjevačica prepoznatljivog promuklog vokala, Macy Gray je izgradila svoju viziju, stvarajući glazbu koja preskače barijere žanrova od eksperimentalnog soula do alternativnog rocka, od retro diska do hip hopa. Njen umjetnički integritet i inovativnost pridobio joj je fanove diljem svijeta, uključujući i glazbenike poput Johna Frusciantea, Erykah Baku, Gang Starra, Mos Defa i Pharaoah Monche, a bogata karijera predstavila bezvremenske hitove.

Macy je oduševila glazbenu industriju objavom debija “How Life Is” iz 1999. koji je sadržavao globalni hit “I Try”. Već tada je označena kao jedna od najunikatinijih vokalistica moderne pop glazbe koja je dobila veliku fan bazu. “I Try” ostaje jedna od njenih najuspješnijih pjesama koja je po izlasku osvojila vrhove ljestvica gotovo svugdje gdje je bila objavljena, a nagradu Grammy je Macy osigurala za najbolju žensku vokalnu pop izvedbu. Često se koristila i kao soundtrack za serije, ušla je među top 40 Billboardove liste singlova, na koji je upisan i singl “Still”.

Singl “Sweet Baby” na kojem surađuje s Erykah Badu i Johnom Fruscianteom iz RHCP-a prodan je u zlatnoj nakladi. Objavljen je na albumu “The Id” iz 2001. koji je zasjeo na vrhove Billboardove ljestvice. S njega je i singl “Sexual Revolution” koji se pozicionirao na drugo mjesto US Hot Dance Club Play.

2003. objavljen je album “The Trouble with Being Myself” koji je odmah zasjeo na Billboardovu ljestvicu albuma i r’n’b singlova, a upravo je “When I See You” postao veliki radijski hit u SAD-u i UK-u, dok je album sadržavao i singlove poput “She Ain’t Right For You” i “Come Together”.

Singlovi “Finally Made Me Happy”, “Shoo Be Doo” i “What I Gotta Do” skinuti su s albuma “Big” , kojeg je kritika prozvala jednim od njenih najboljih uradaka, a sadrži suradnje s Natalie Cole, Fergie ili Justinom Timberlakeom.

“Beauty in the World” singl objavljen na albumu “The Sellout”pojavio se na soudtracku serije “Ugly Betty”, koristio ga je Microsoft u službenim promocijama, a zasjeo je na top 10 listu Billboardovih singlova. Tu je i singl “Lately” i to na čak osmom mjestu Hot Dance Club Play ljestvice, a kritika je poručila da je samo on dovoljan da se kupi cijeli album.

U popis albuma Macy upisuje i onaj “Talking Book” obradu pjesama Stevie Wondera, a uz bogatu glazbenu karijeru Macy se izgradila i kao glumica u filmovima kao što su “Training Day”, “Idlewild” i “Shadowboxer”.

Macy Gray je u više od dva desetljeća karijere pokazala da je uvijek eklektična i puna iznenađenja, a vraća se u punoj formi uz novi album od 11 pjesama. “The Reset” ujedno donosi i novi način prezentacije glazbe, jer nastupa sa svojim bendom The California Jet Club, a album predstavlja potpuni uvid u Macy i njene liričke i vokalne sposobnosti u najboljem svjetlu.

Dobitnica Grammyja i brojnih nagrada kroz karijeru je imala uspone i padove, a novi album “The Reset” donosi njen veliki povratak. Osvježena s novom energijom i uz odličan novi bend The California Jet Club, kojeg čine vrhunski glazbenici, Macy će predstaviti novi album, ali i cijeli katalog njenih singlova iz bogate karijere koji su je označili jednom od najpoznatijih vokalistica u više od 20 godina.

Ulaznice su u prodaji po cijeni 200 kn (26,54 eur). Na dan koncerta cijena će biti 230 kn (30,54 eur).

Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Ul. Hrvatske bratske zajednice 4), Aquarius CD Shop (Varšavska 13), sva prodajna mjesta Eventima i Entria kao i online na www.eventim.hr i www.entrio.hr.

