Reper P. Diddy mora plaćati Stingu 5.000 dolara dnevno jer je bez dopuštenja semplirao jednu od njegovih pjesama.

Ikona hip-hopa, pravim imenom Sean Combs, semplirao je singl grupe The Police iz 1983. godine Every Breath You Take u svom hitu I’ll Be Missing You, a nedavno je u tvitu otkrio da mora svaki dan plaćati pozamašne honorare slavnom pjevaču.

Diddy je nedavno komentirao Stingov intervju za The Breakfast Club, koji je počeo kružiti internetom. U snimci radijski voditelj Charlamagne the God upitao je Stinga: “Je li istina da ti Diddy mora plaćati 2.000 dolara jer nije tražio dopuštenje za sempliranje Every Breath You Take?”, a Sting je odgovorio: “Da, do kraja života”, a zatim je dodao da su on i Diddy dobri prijatelji.

Diddy je na Twitteru odgovorio na objavu te ispravio iznos koji mora plaćati rekavši: “Ne. 5 tisuća dnevno. Ljubav prema mom bratu Stingu”.

Pjesmu je snimio nakon smrti Notorious B.I.G.-ja

I’ll Be Missing You je prvobitno objavljena 1997., a pjesma je bila posveta Diddyjevom pokojnom dugogodišnjem prijatelju Christopheru Wallaceu, poznatijem kao The Notorious B.I.G. U pjesmi je gostovala Faith Evans, Biggiejeva bivša žena i majka njegovog sina C. J. Wallacea.

U intervjuu za Hip-Hop Evolution Diddy je opisao kako mu je pjesma pala na pamet dok je razmišljao o odustajanju od glazbene karijere nakon smrti Notorious B.I.G.-ja. Prisjetio se kako je u to vrijeme izgubio 10 kilograma i kako je tijekom svoje depresivne faze naišao na pjesmu The Policea, piše Index.

“Bio sam spreman odustati, nisam namjeravao više izdavati albume. Onda sam jednog dana gledao televiziju – znaš, jedno od onih razdoblja očaja kad nema nikoga, a ti plačeš na podu. Samosažaljenje je na vrhuncu, a vi pitate Boga: ‘Zašto?’, a onda sam čuo Every Breath You Take od The Policea. To sam shvatio kao znak. Ponekad vam treba samo malo svjetla da biste se mogli izraziti”, rekao je reper.

“Ali tada sam mislio da je najbolja stvar koju mogu učiniti da ne odustanem. Bio sam dolje, ispao sam, ali nisam bio gotov. Sve što sam mogao učiniti bilo je ustati i početi se boriti. Tako bi Big želio”, dodao je Diddy.

