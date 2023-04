Poznata pjevačica o Letu 3: Oni rade na tome da se promoviraju kao luđaci

Podijeli :

N1

Neda Parmać, pjevačica grupe Feminem i bivša natjecateljica na Eurosongu, u Newsnightu je komentirala ovogodišnje hrvatske predstavnike - grupu Let 3 - koji su večeras izveli i performans teleportacije u Liverpool.

Parmać je kazala da iskreno nije sigurna kako će proći na Eurosongu vrsta izričaja kakvu promovira Let 3.

“Imali smo tamo performansa koji su svojim nastupom ostavili neki utisak. Mislim da će i oni to napraviti, ali ne znam koliko će to utjecati na njihov plasman. Ja bih, kao i svi, htjela da budu u finalu, ali mislim da bi bilo pretenciozno očekivati pobjedu”, kazala je Parmać dodajući da ne misli da to ima puno veze s njima samima.

“Svi znamo što je Eurosong i kako to funkcionira, a i s glazbenog aspekta, po meni osobno, ima i malo ljepših pjesama iako ova ima snažnu poruku”, rekla je Parmać.

Komentirajući večerašnji performans lansiranja njihovog zlatnog traktora u Liverpool, rekla je da se nada da će to odjeknuti u Europi.

“Vidim da rade sve u svojoj moći da se predstave Europi i ovo je super ideja”, rekla je Parmać, a nešto kasnije nakon što je i vidjela kako su izveli taj performans, pjevačica ga je ocijenila s ocjenom 5.

Pojašnjavajući svoju izjavu da “svi znamo što je Eurovizija”, Parmać je dodala:

“Ne želim zvučati kao pokvarena ploča, ali tu ima puno politike. Hrvatska je prilično mala zemlja. Mislim da mi možda ni nemamo uvjete za ugostiti Eurosong iako vjerujem da bismo ih stvorili ako bi se ta pobjeda dogodila. Sve je moguće.”

Kazala je i da joj nije uopće bilo iznenađenje da je Let 3 odnio pobjedu na Dori:

“Imali su dobar PR prije Dore, tamo su bili najupečatljiviji, imali su najzanimljiviju pjesmu, jako je aktualna…”

O kolegama ima samo riječi hvale.

“Oni rade na tome da se promoviraju kao luđaci, što jesu i to mislim u najpozitivnijem smislu. Moglo bi se pričati o ovome, nešto ovako nismo imali. Zanimljivi su i stvarno rade na tome da se promoviraju”, istaknula je.

Ne misli da hrvatski predstavnici mogu imati problema na natjecanju jer su kontroverzni.

“Mislim da ne. Svaka žena tamo ima golu guzicu, sve se pojavljuju u trikoima, sve se vidi. Zašto bi to bilo isključivo rezervirano za žene!?”, kazala je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.