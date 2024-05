Hrvatski kirurzi dobili napredni sustav za robotsku kirurgiju

Podijeli :

Medtronic

Kirurzi u Hrvatskoj imaju se priliku upoznati s (novim) kirurškim robotom Hugom RAS, koji im može postati partner u raznim područjima, uključujući abdominalnu, urološku i ginekološku kirurgiju. U usporedbi s konvencionalnom laparoskopskom kirurgijom, Hugo™ RAS nudi poboljšanu vidljivost i kontrolu kirurških instrumenata.

To omogućuje brže i nježnije operacije sa smanjenim gubitkom krvi i poboljšanim ishodima. Hugo Truck, posebna mobilna simulirajuća i operacijska dvorana, nalazit će se u Zagrebu (od 3. do 7. svibnja) i Osijeku (od 9. do 11. svibnja).

Specijalna bolnica Goljak predstavila robotsku rehabilitaciju za djecu

Za ovu prigodu, ispred hotela Westin u Zagrebu stacioniran je specijalizirani Hugo kamion opremljen simulirajućom i operacijskom salom s ugrađenim robotskim sustavom Medtronic Hugo RAS.

Od petka, 3. svibnja do utorka, 7. svibnja, kirurzi i šefovi klinika iz svih dijelova Hrvatske imaju priliku iz prve ruke iskusiti kako funkcionira konzola Medtronic Hugo™ RAS i vidjeti učinkovitost i prednosti ovog robotski potpomognutog kirurškog sustava.

Robotski potpomognut kirurški sustav Hugo™ RAS visoko je sofisticirani robotski sustav tvrtke Medtronic, koji je već instaliran u Klinici za kirurgiju, Kliničkog bolničkog centra Split u prosincu 2023. godine, kao prvi takav sustav u srednjoj i istočnoj Europi. Nakon opsežnih obuka, od ožujka ove godine izveden je niz uspješnih operacija.

FOTO / U KBC Split stigao Hugo, robotski asistent koji će pomagati u operacijama

Prednosti su prvenstveno maksimalna nježnost, preciznost, ušteda vremena i sigurnost. Robotske ruke s kirurškim instrumentima mogu u tijelu pacijenta doseći čak i tamo gdje bi kirurg imao poteškoća s pristupom. To rezultira mnogo manjim oštećenjem okolnih tkiva.

“Proizvodi poput robotskog sustava Hugo RAS najbolji su primjer tehnološkog napretka u medicini. Za sve bolničke centre koji koriste robotski sustav, ključno je osigurati da robotski program isporučuje vrijednost, kako za pacijente, tako i za bolničko osoblje. Ključno mjerilo uspjeha je optimizacija i iskorištenost postupaka, a kada se sustav koristi dosljedno i učinkovito, više pacijenata ima pristup minimalno invazivnim postupcima koji rezultiraju nizom prednosti po zdravlje i brzinu oporavka”, izjavio je povodom prezentacije Tomislav Petrićević, direktor kompanije Medtronic za Hrvatsku.

