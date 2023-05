Predstavnik Srbije na Eurosongu: “Ne želim lažirati veliku sreću u ovom trenu”

Podijeli :

Predstavnik Srbije na Eurosongu, umjetničkog imena Luke Black, u razgovoru za N1 Newsnight otkrio je kako se priprema za nastup na Eurosongu, koliko su tragični događaji u Beogradu utjecali na njega, ali i je li upoznao članove hrvatskih predstavnika iz grupe Let 3.

“Osjećam se OK. Koliko god možemo kao tim radimo na tome da ovaj nastup bude savršen. Imali smo upravo treću probu koja je jako dobro prošla. Ja sam zadovoljan. Ja želim sve da bude savršeno, ali stvarno sam zahvalan što je sve bilo kako treba jer ovaj nastup je nastup visokog rizika, s puno elemenata koji se mogu pokvariti i pokvariti čitav nastup i dojam. Ali sad je sve bilo kako treba i hvala Bogu imamo taj tim koji je pun podrške da sve prođe kako treba”, kaže Luka Black.

Kaže da su nastup dosta promijenili pozornicu u Liverpoolu: “Imali smo vremena smisliti nešto što će biti pun pogodak za arenu u Liverpoolu, da smislimo nešto mnogo veće i ljepše. Da napravimo ljudima na TV-u određenu vrstu zabave i da ih vizualno privučemo i da samim time prenesemo vrlo bitnu poruku”.

Upoznao se i sa članovima grupe Let 3: “Upoznao sam se naravno sa Let 3. Njihovu muziku volim od ranije. Sad je bila prilika da ih upoznam. Ne mogu vjerovati da smo to uspjeli. Gospoda iz Let 3 su divni tako da se radujem nekom druženju kad prođu ovi stresovi oko ovako velikog nastupa”, kaže srpski predstavnik.

Na pitanje o podršci koju očekuje iz Hrvatske, kaže: “Ja sam netko tko često dolazi na hrvatsko primorje tako da se uvijek osjećam lijepo i dobrodošlo. Hvala vam na svakoj mogućoj vrsti podrške. Ne očekujem ništa nikad, ali bih bio zahvalan da dobijem tu podršku i da prođemo i Let 3 i mi u finale“.

Kad je riječ o situaciji u Srbiji, kaže da je dobio puno podrške od ostalih pjevača koji će nastupiti na Eurosongu, kao i od stranih, ali i hrvatskih medija: “Dosta ljudi je svjesno i dosta inozemnih medija je dosta pažljivo u tome da me ne tjeraju da lažiram veliku sreću u ovom trenutku”.

Poruka njegove pjesme je upozorenje da ljudi zatvaraju oči pred problemima i ne fokusiraju se na rješavanje istih: “Drago mi je da su ljudi prepoznali poruku koju sam htio pokazati i prije ovog nemilog događaja, a sad su je učvrstili i potvrdili. Shvatili su i kroz scenski nastup tu bitnu poruku koju želimo poslati tako da mi je jako drago da dosta ljudi razumije”, zaključuje mladi glazbenik.

