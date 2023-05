Podijeli :

Oliver Bunic / AFP

Osmero djece i školski zaštitar ubijeni su 3. svibnja u beogradskoj osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", a još sedmero ljudi je ozlijeđeno. Nakon ovog masakra, za koji je osumnjičen trinaestogodišnji učenik te škole, u medijima je uočena visoka razina neprofesionalnog izvještavanja.

Na ovom mjestu donosimo kratke zaključke o nekima od netočnih i manipulativnih informacija koje smo uočili, uz napomenu da zbog osjetljivosti teme nismo u prilici odgovoriti na sve zahtjeve za provjeru koje su nam čitatelji poslali, piše portal FakeNews Tragač.

Ne, nastavnica nije preminula

Pojedini mediji su pogrešno naveli da je nastavnica povijesti iz škole “Vladislav Ribnikar” preminula tijekom pucnjave.

Da podsjetimo, nastavnica povijesti iz škole Vladislav Ribnikar je u pucnjavi ranjena i prema posljednjim informacijama prešla je u “manje intenzivnu njegu”.

Ne, cijepljenima nije zabranjeno dati krv

Društvenim mrežama se nakon tragedije proširila informacija da se traže davatelji krvi koji nisu cijepljeni.

Takvo pravilo ne postoji, oni koji su primili cjepivo protiv koronavirusa i oni koji to nisu učinili ravnopravno mogu darovati krv – ukoliko su zdravi i zadovoljavaju sve ostale neophodne kriterije.

“Netočni su navodi da je potrebno biti necijepljen protiv korone. Jedino je važno biti zdrav. Čak ukoliko je netko blago prehlađen potrebno je pričekati par dana”, rekli su za portal N1 u Zavodu za transfuziju krvi. Institut za transfuziju krvi Srbije je na svom Instragam profilu objavio obavijest u kojoj se ova informacija dodatno potvrđuje i navodi da trenutno ima dovoljno rezervi krvi za sve ozlijeđene.

Ne, N1 nije pozvao da osumnjičenog puste na slobodu

Vikend izdanje “Informera” na naslovnoj stranici donijelo je senzacionalistički najavljen tekst o tome da je N1 tražio da se dječaka koji je pobio školske kolege pusti na slobodu. Ono što je Informer pripisao televiziji N1 zapravo su riječi Aleksandra Fatića s Instituta za praktičnu humanistiku, koji je gostovao u emisiji N1 televizije u Srbiji.

Informerove dezinformacije prenijeli su i neki drugi mediji u Srbiji s podjednako senzacionalističkim naslovima.

Ne, Dušan Bajatović nije ministar prosvjete

Političar i poduzetnik Dušan Bajatović pogrešno je, u jednoj popularnoj objavi na Redditu, identificiran kao ministar prosvjete koji je “za pucnjavu u školi okrivio zapadne vrijednosti”. Uz ove riječi objavljena je fotografija Bajatovića kako drži pištolj u društvu sportašice i zvijezde realityja Ljube Pantović.

Bajatović, međutim, nije ministar prosvjete, već generalni direktor javnog poduzeća Srbijagas, dok aktualni ministar prosvjete Branko Ružić jest na konferenciji za medije nakon pucnjave na Vračaru kritizirao “zapadne vrijednosti” kao mogući uzrok ovog čina.

Ne, Matija Bećković ne stoji iza citata koji mu je pripisan

Društvenim mrežama i u aplikacijama za razmjenu poruka prethodnih dana masovno se dijeli citat iza kojeg navodno stoji akademik Matija Bećković. S obzirom na to da nismo pronašli relevantan izvor koji to potvrđuje, odlučili smo pitati Bećkovića, koji poriče da su to njegove riječi. “Netko je to napisao umjesto mene!”, napisao je Bećković u svom odgovoru za Fake News Tragač.

Na Facebooku kumulativno ovaj citat broji više od tisuću reakcija i dijeljenja, kao i nekoliko stotina komentara. Na Twitteru je pogrešno pripisan citat vidjelo oko 18.000 korisnika. Prenijeli su ga i brojni portali.

Ne, Žarko Laušević nije napisao pjesmu o masakru

Portali Mondo, Telegraf, Glorija, Puls onlajn, Blic, Republika, Espreso, 24 sedam, Kurir, Direktno, Bigportal.ba, Red portal, Informer, Pink, Srbija danas, Alo prenijeli su 4. svibnja vijest da je glumac Žarko Laušević napisao pjesmu posvećenu ubijenoj djeci u školi Vladislav Ribnikar. Međutim, već narednog dana stigao je demanti i potvrde da ova pjesma nije djelo Lauševića (o čemu su izvijestili Telegraf, Glorija, Puls onlajn, Republika, Espreso, 24 sedam, Kurir, Informer, Radio Balkan Fox, Pink, Nportal).

Ovi mediji prenose riječi Lauševićevog zastupnika: “Obavještavam Vas da naš klijent Žarko Laušević nije autor spomenutih stihova. Također Vas obavještavamo da g. Žarko Laušević nema nijedan profil ni na jednoj društvenoj mreži pa samim tim nije ni mogao objaviti spomenutu pjesmu putem svog profila.”

