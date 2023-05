Za svakog ponešto: Pogledajte što sve ovaj mjesec stiže na Netflix u Hrvatskoj

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Svibanj na Netflixu donosi pozamašan broj privlačnih naslova.

Popularna platforma izbacuje dugoočekivanu seriju Kraljica Kleopatra, oko koje se posljednjih dana nižu reakcije s obzirom na to da je glavna glumica crnkinja. Stižu i nove epizode Riverdalea, kao i film Majka s Jennifer Lopez u glavnoj ulozi.

U nastavku možete pronaći popis svega što stiže na Netflix u svibnju, piše Index.

1. svibnja

Vinland Saga (nove epizode)

Men on a Mission

2. svibnja

Krojač

Selo ljubavi

Crna lista (nove epizode)

3. svibnja

Židovski Kupidon

Dobra loša majka (nova epizoda)

Legende sutrašnjice (nove epizode)

4. svibnja

Meter

Utočište

Obitelj Larva

Kraljica Charlotte: Priča o Bridgertonovima (prednastavak Bridgertona)

Riverdale (nove epizode)

5. svibnja

AY: Spotting the Difference

Barbie Mermaid Power

Sunny Bunnies (nove epizode)

Barbie: It Takes Two (nove epizode)

The Rise of Phoenixes (nove epizode)

6. svibnja

Brakorazvodni odvjetnik Shin (nova epizoda)

The Gentlemen’s League (nova epizoda)

8. svibnja

Čarobni čuvari (druga sezona)

9. svibnja

Hannah Gadsby: Nešto posebno

Bread Barbershop (treća sezona)

10. svibnja

Kraljica Kleopatra

Dance Brothers

Nestali: Živi ili mrtvi?

11. svibnja

Arini by Love.inc

Ti i ja i ja

One Night Stand

Aum!

Royalteen: Princeza Margrethe

¡Que viva México!

Ultraman (treća sezona)

Queer Eye (sedma sezona)

12. svibnja

Why didn’t I tell you a million times?

Mulligan

Majka

13. svibnja

INKSYLAND Concert

15. svibnja

Made in Chelsea (druga sezona)

16. svibnja

Anna Nicole Smith: Ne poznajete me

17. svibnja

Fanfic

Bilježim se sa štovanjem

Doktorica Cha

McGregor zauvijek

Nova škola (druga sezona)

18. svibnja

XO, Kitty

Kitti Katz

19. svibnja

Bayi Ajaib

Tišina

Mladi i poznati Afrikanci (druga sezona)

Selling Sunset (šesta sezona)

22. svibnja

Životinjski slučajevi (nove epizode)

24. svibnja

Tvrdi momci

Majčin dan

25. svibnja

FUBAR

26. svibnja

Tin i Tina

Krv i zlato

The American Barbecue Showdown (druga sezona)

30. svibnja

I Think You Should Leave with Tim Robinson (treća sezona)

