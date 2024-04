Vojni analitičar o oružju koje stiže u Ukrajinu: “Puno se gluposti čuje”

Podijeli :

REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo

Vojni analitičar Igor Tabak u Dnevniku N1 s Domagojem Novokmetom razgovarao je o situaciji u Ukrajini na bojištima, ali i u širem geopolitičkom kontekstu.

Rusi nastavljaju potiskivati ukrajinsku vojsku, posebno oko Avdivke. Kroz nekoliko dana Ukrajina očekuje novu tranšu vojne pomoći, a Zelenski upozorava da im nedostaju sustavi protuzračne obrane.

Ukrajinska vojska izgubila položaje na istoku zemlje Kremlj prijeti odmazdom u slučaju zapljene zamrznute imovine

Govoreći o trenutnoj situaciji Igor Tabak je istaknuo: “Najlakše je reći da je situacija ozbiljna, ali nije očajna. Ovo je posljedica zadnjih šest mjeseci pregovaranja i talačke situacije po pitanju pomoći Ukrajini. I sad, kad su stvari dogovorene, mnoge stvari kasne zbog procedure. Sve to skupa se odražava na frontu, to je duga i dinamična fronta gdje nema zastoja. Balans snaga se održavao paketima pomoći saveznika jer Ukrajina je slabija. Ovo što sad gledamo su posljedice zastoja gdje je vidljivo da Ukrajina štedi na streljivu, a to se ne može zamijeniti dronovima. Bilo je problema i s ljudstvom. Na djelu je utrka hoće li Rusi nešto bitnije postići na fronti ili će prije doći paket pomoći.”

Zadnjih dva tjedna problemi su koncentrirani sjeverozapadno od Avdivke, kaže Tabak, a onda u tri dana Rusi su iskoristili situaciju i napravili su korake kroz obrambenu liniju. “Krenula je određena razina panike, nekoliko sela na tom području je palo. Došlo je do promjena čitavog rasporeda snaga na tom dijelu fronte iako to nije pravi proboj, nije bilo velikih zarobljavanja, Ukrajinci su se uspjeli provući”, dodao je.

Također napominje da treba pratiti situaciju desetak kilometara sjevernije oko Bahmuta, odakle su Rusi krenuli ozbiljnije na zapad.

Na pitanje koliko novo oružje može promijeniti situaciju, rekao je:

“Puno se čuje gluposti i to je žalosno zbog ozbiljne teme. To je velik paket pomoći, veći nego dosad. Nije sve vojna pomoć, dio je novac za funkcioniranje. Odlazi prvenstveno razno streljivo, ovo je topnički rat. Kad taj materijal stigne u Ukrajinu, treba ga rasporediti bliže frontama, a željeznički i cestovni pravci su točke koje Rusi već napadaju i tu će biti velika igra – kako taj materijal primaknuti fronti, da ne strada na putu.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Zašto je Plenković tako nervozan? “Nije očekivao tako malo mandata. Ne želi Domovinski pokret” Filozof i političar Vučetić: Milanović se samoozlijedio, a Plenković je najbolji socijaldemokrat nakon Račana