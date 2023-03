Zelenskom još jednom nije dozvoljeno da govori na dodjeli Oscara

Podijeli :

Ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom ni ove godine nije odobreno da se obrati na 95. ceremoniji dodjele Oscara, nagrada američke Akademije filmskih umjetnosti i nauke.

Organizatori svečanosti koja će se održati sutra kasno uvečer u Los Angelesu, odbili su kao i prošle godine da prenijeti ranije snimljeni govor Volodimira Zelenskog, prenosi američki časopis Variety. Prema izvorima američkog časopisa, Akademija je “glatko odbila” zahtjev ukrajinskog predsjednika.

Variety je podsjetio da to odbijanje dolazi u trenutku kada američko javno mnijenje počinje gubiti interesiranje za rat u Ukrajini.

Zelenskom nije odobreno ni da se obrati na filmskom festivalu u Torontu, koji mnogi u Americi smatraju “uvertirom” za Oscare.

Ukrajinski predsjednik se ipak mogao obratiti na Berlinskom festivalu u veljači, na kojem je prikazan dokumentarni film američkog reditelja i glumca Seana Penna. Ostvarenje je posvećeno Zelenskom i ratu u Ukrajini. Zelenski se obratio i na nedavnoj dodjeli Zlatnog globusa, američke nagrade za film i televiziju.

Penn je prošle godine obećao da će javno istopiti svoje dobivene Oscare ako Zelenski ne bude pozvan na dodjelu Oscara. Glumac nije ostvario svoju prijetnju, ali je jednu svoju statuu Oscara dao Zelenskom.

Svečana 95. ceremonija dodjele Oscara bit će održana sutra kasno uvečer u pozorištu Dolby u Los Angelesu, a ove godine je favorit komedija “Everything Everywhere All At Once” s 11 nominacija.

