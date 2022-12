Gvardiolov prijatelj za N1: Svi smo mi trenirali, ali kad bi on primio loptu…

Podijeli :

Izvor: N1/Goran Stanzl/PIXSELL

Matej Cipar, prijatelj Joška Gvardiola, u N1 Studiju uživo kazao je da je ponosan na njega te da su svi sretni i prezadovoljni.

“Naravno da jesam. Nikad nisam očekivao da će ovako nešto biti. Svi smo sretni i prezadovoljni”, iskreno nam je kazao Joškov prijatelj iz djetinjstva.

“Da, mi smo zajedno odrasli, zajedno smo živjeli na Srednjacima u Zagrebu, išli smo zajedno u vrtić i osnovnu školu”, ispričao je Matej Cipar.

Prisjetio se i kako se Gvardiol uvijek isticao među vršnjacima.

“U Hrvatskoj je nogomet najpoznatiji sport, svi dečki od malih nogu treniraju nogomet i nismo mi bili nešto loši, ali kada bi on primio loptu odmah bi se vidjelo da je to nešto drugačije”, rekao je Matej Cipar.

Kaže kako je i dalje u kontaktu s Joškom skoro svaki dan.

“Kod njega je super što se nije promijenio od vrtića. Tko ga zna, zna da je ostao isti”, ističe Matej.

Osvrćući se na fotografiju Joška s majkom kojoj je prvoj potrčao u zagrljaj nakon utakmice, njegov prijatelj Matej je kazao da je to očekivano za njega:

“Mislim da je to baš ono što bi Joško napravio, nije me to iznenadilo. Drago mi je zbog cijele obitelji jer znam koliko su se trudili.”

Ispričao je i kako je Joško u mladosti pomagao ocu u ribarnici.

“Sjećam se još kad smo bili u osnovnoj, tata bi ga vodio uvijek na trening, a on bi se iskupio tako što bi mu pomagao na Dolcu kada bi stigao”, rekao je Matej zaključivši za kraj da je fešta nakon što se Joško vrati iz Katra neizbježna kakav god rezultat bio na kraju.

