Problem s rasporedom u kvalifikacijama za Euro 2024, UEFA hitno reagirala

Tek što je objavljen raspored odigravanja utakmica kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024. godine, u našoj će skupini doći do izmjena.

Probleme s rasporedom je otkrio velški nogometni savez putem Twittera, odnosno objavio je poruku koja mu je došla od strane UEFA-e.

“Žao nam je što vas moramo obavijestiti kako smo pronašli problem u rasporedu i molimo vas da ga zanemarite. Nova verzija bit će objavljena u najkraćem mogućem roku. Ispričavamo se zbog potencijalnih uzrokovanih neugodnosti”, napisali su.

UPDATE: We have received the following from @UEFA.



We regret to inform you that we have noticed an issue with the calendar and we ask you to DISREGARD the fixture list that was sent out. A new version will be issued as soon as possible. Apologies for the inconvenience caused. https://t.co/SwrgRWMopj