Rio Ferdinand i Alan Shearer, legende engleskog i svjetskog nogometa u mirovini su komentatori BBC-a. Prateći pobjedu Hrvatske nad Japanom nakon penala u osmini finala Svjetskog prvenstva (1:1, 4:2) obrušili su se na Marka Livaju.

Napadača Hrvatske kritizirali su nakon što nije uspio zabiti u raspucavanju protiv Japana jer je bizarno izveo penal i pripremu za šut, nakon čega je pogodio stativu. Livaja jedini nije zabio od hrvatskih izvođača penala.

“Bio je previše opušten, jako se ležerno zaletio. To je bilo smiješno. Ne možeš se zaletjeti kao Livaja, moraš zabiti ili ćeš izgledati kao kompletni idiot. I Lewandowski je to napravio neki dan, to je čudno. Ne možeš imati dovoljno snage ako se tako zaletiš.”

Sherarer, koji je bio specijalist za jedanesterce, objasnio je kako se izvode: “Treba uzeti loptu, izabrati gdje ćete pucati, zatrčati se odlučno i opaliti je najjače koliko možete. Upravo to je napravio Pašalić, koji je zabio iz odlučujućeg penala. Uzeo je agresivniji zalet, odabrao je mjesto i zabio. Nije to lako na ovoj razini, ali on je pokazao kako se to radi.”

