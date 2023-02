Strani mediji se opraštaju od Ćire, jedan detalj im je posebno ostao u sjećanju

Odlazak bivšeg hrvatskog izbornika Miroslava Ćire Blaževića koji je umro u srijedu u 88. godini života nakon duge i teške bolesti prenijeli su i strani mediji.

Među prvima vijest o smrti Miroslava Blaževića prenijeli su švicarski mediji “Le Matin” i “20 minutes” koji navode da je Ćiro bio “spomenik hrvatskog nogometa”. Pritom podsjećaju da je dio svoje karijere proveo u klubovima Sionu, Veveyu, Lausannei, Grasshopperu i Neuchâtel Xamaxu. Za Ćirinu karijeru su napisali da je “duga kao ruka”.

Francuski “Le Figaro” piše kako se Ćiro proslavio tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva 1998.godine noseći kepi kako bi odao počast francuskom policajcu Danielu Nivelu kojeg su njemački huligani teško ozlijedili uoči četvrtfinalne utakmice Njemačka – Hrvatska.

I “L’Equipe” podsjeća na to da je Ćiro za vrijeme SP-a 1998.nosio kepi odajući na taj način počast francuskom policajcu Nivelu. Također ističe da je “46 godina” radio kao trener i to u Švicarskoj, Jugoslaviji, Grčkoj, Kini, Iranu, Sloveniji, BiH.

“The Sun” piše da, iako je u 12-godišnjoj igračkoj karijeri igrao za klubove poput zagrebačkog Dinama Lokomotive, FK Sarajevo, HNK Rijeku i švicarske momčadi FC Sion i FC Moutier, tek je “kao menadžer stekao ime”. Kao njegove najveće uspjehe “The Sun” navodi to što je odveo Hrvatsku do četvrtfinala Europskog prvenstva 1996. godine, a kao njegov krunski trenutak ističe treće mjesto na Svjetskom prvenstvu 1998. godine.

