Vatreni idu po broncu: “Nije isto otići kući kao pobjednik ili kao gubitnik”

"Modrić u Kataru vjerojatno nije odigrao najbolji turnir karijere, ali bez njega bi ulazak u polufinale bio nezamisliv. Sada, kad je već debelo na krivoj strani tridesetih bilo bi iluzorno očekivati da on rješava utakmice pogotovo one koje traju 120 minuta. To ne znači da primjerice protiv Brazila nije bio fenomenalan, ali ovaj put i njegovi suigrači su preuzeli dio njegovog tereta. I tu ne mislim na teret same igre već na teret očekivanja nacije. Ovaj put svi su se usudili sanjati i javno to kazati od najmlađeg igrača pa do onog najstarijeg. A upravo to je još jedna Modrićeva zasluga. Hrvatsku je uzdigao na vrh, zatim ju na vrhu i zadržao, a kada ode u nasljeđe će ostaviti igrače koji će znati nositi teret očekivanja od velike reprezentaciju što Hrvatska odavno jest. Luka ju je naučio da to i pokaže onda kad je najvažnije", piše naš Antonio Baković za Sport Klub.

