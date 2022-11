Novinar brazliskog ESPN-a intervjuirao je u centru Beograda, uoči utakmice Srbije i Brazila na Svjetskom prvenstvu u Kataru, dječaka čiji je odgovor nasmijao sve.

Srbija i Brazil odigrat će u četvrtak u 20 sati premijernu utakmicu na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, a brazilskog novinara zanimalo je kakva očekivanja mali navijač Srbije ima od te utakmice.

„Mislim da će Srbija pobijediti 3:0, Mitrović će postići dva gola u prvom poluvremenu, a onda Vlahović u drugom, Neymar će pasti i plakati kao beba“, rekao je dječak.

A boy in Belgrade being interviewed on ESPN Brasil predicted a 3-0 win for Serbia and Neymar to fall and cry like a baby. 😂pic.twitter.com/tWGDeocLQe