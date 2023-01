Dinamov skupštinar: 1987. sam izbacio UDBA-u iz Dinama, sad je opasnost Antolić

Podijeli :

Izvor: Igor Kralj/PIXSELL

Posljednjih dana, u nedostatku nogometnih utakmica, sportsku javnost zabavljaju previranja u Dinamu, a član Skupštine Dinama, Vladimir Bogdanić, gostovao je u Novome danu.

Bogdanić je član Dinama od 1986. godine, a bavio se politikom i kulturom. Kaže da je u klub došao jer je bio znatiželjan. “Za društvo je ključna kultura, muzika mi je otvorila vrata, ali sam cijelo vrijeme volio nogomet, a to u zagrebu nije bilo popularno, pogotovo u tom krugu u kojem sam se kretao. I nogomet mi je uvijek puno dao, on vas uči porazu, toleranciji, poštovanju protivnika”, rekao je.

“Dugo sam uz nogomet i sudjelovao sam u puno faza Dinamove povijesti i poznajem mnogo ljudi. Bio sam prisutan u životu kluba”, odgovorio je na pitanje kako je stigao u klub. “U nekoliko navrata su me, ljudi koji su vodili klub, molili da dođem u Dinamo. Ključna godina je bila 1987. kada me Franjo Tuđman predložio ljudima koji su vodili klub da me povežu s klubom”, rekao je Bogdanić.

Sjećate li se ratne snimke s bivšim trenerom Dinama? “Bježi kući, ubit će te!” Ovo je 10 automobila čija će cijena rasti u 2023., nude se već za 3.000 eura

“Zašto je to važno iz današnje perspektive. Tada sam potpisao dokument kojim je šef tadašnje zagrebačke UDBA-e izašao iz kluba. Poveznica sa sukoba je vrlop jednostavna. Ključ ovoga što se događa danas je činjenica da jedan “space shuttle” ne može voditi netko tko nema nema elementarne pretpostavke za to, niti je to prije radio, to je Krešimir Antolić. Ključno tijelo Dinama je Skupština koja bira Izvršno odbor koji bira Upravu. Sada su to tri osobe i danas imate situaciju da jedna od tih osoba, a to je Antolić je nekompetentna i opasna”, rekao je.

“Ja sam sada prvi put u javnosti, a dvoje ljudi u klubu provodi hajku na mene. Da sam ognjištar, Hercegovac, Mamićevac, Židov itd. To su ljudi koji vode medijsku politiku kluba. Na Skupštini sam snimio i svoj govor, ali i njihove. Tada je dvotrećinskom većinom donesena odluka da se raskine odnos s Antolićem. Umjesto da uslijedi primjerena i civilizirana reakcija, slijedi difamacija”, kaže Bogdanić.

“Da bi na međunarodnoj sceni stekli rejting kakav ima Dinamo i njegova omladinska škola, tu ne pomažu trikovi i medijski spinovi. Tu ili jeste ili niste”, dodao je.

Što se tiče poznatih presica Zdravka Mamića koje su često bile popraćene sočnim psovkama, kaže da nije kao član Skupštine sudjelovao u poslovima kluba. “Da me netko pitao 76′ ili 87′ mislim li da Vlado Gotovac ruši državu. Rekao bih ne, ne ruši ju. Ovdje se polariziraju dvije osoba i ja nemam taj problem. Sada u Upravi sjedi nekompetentan čovjek i odbijam ga uspoređivati s Mamićem”, kaže Bogdanić.

“Nije točno da je sportski uspjeh ostvaren na kriminalan način. Da to čovjek s pravomoćnom presudom, ali znate da je na međunarodnoj instanci taj predmet uzet na razmatranje, gdje 97 posto takvih predmeta bude odbačeno”, rekao je i ponovo okrenuo priču na Antolića dodavši da je on sam veliki humanitarac”, rekao je.

“Antolić je nanio evidentnu štetu klubu, na način da je narušio odnose u Dinamu”, dodao je.

Prodaja Mislava Oršića

Na pitanje tko je odlučivao o transferu Mislava Oršića kaže da nije upućen jer se u medijima nije o tome pisalo.

“To je primjer nekompetentnosti. Ako taj Oršić vrijedi prema Transfermarktu vrijedi 10-15 milijuna eura, a vi ga prodajete za manji iznos u zadnji klub engleske lige. To je loš posao. Detalje ne znam jer ovi nisu komunicirani u javnost. Zna Antolić”, smatra Bogdanić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Prazne police u njemačkom dm-u: Osvanula obavijest u dućanima drogerije FOTO Ovo je naljepnica koju ne želite naći na svojoj plavoj vrećici Nova varijanta koronavirusa munjevito se širi: Koliko je opasan kraken?