Analitičar: Alternativne činjenice popularizirao je Trump. Sada ih koriste svi pa i – Milanović

Piroschka Van De Wouw / REUTERS

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić gostovao je u Studiju uživo kod Ilije Jandrića gdje je prokomentirao kampanju za američkog predsjednika koja je ušla u samu završnicu.

Svega je dva tjedna do američkih izbora. Kampanja je ušla u prljavu završnicu pa se tako kandidati ‘časte’ brojnim uvredama. Kamala Harris je za Trumpa rekla da je nesposoban, dok on njoj spočitava da nije radila u McDonaldsu kao što tvrdi.

Donald Trump je odbio debatu na Fox Newsu, medijskoj kući koja je neosporno podržavala republikanskog kandidata i u ulozi bivšeg predsjednika.

Što se tiče retorike koju koristi Trump, Denis Avdagić kaže da je ona već viđena i – nimalo iznenađujuća:

“I jedan i drugi tim koristi sve moguće trikove. Tako je i nedavan boravak Trumpa u McDonaldsu upravo povezan s optužbama da protukandidatkinja nije radila tamo.”

Prljava kampanja

“Nije čist ni demokratski stožer”, ocjenjuje Avdagić.

“Kad se radi o debati Trumpa i Harris, nekorektnih izjava bilo je s obje strane iako je tu apsolutno prednjačio Donald Trump. Tijekom njegovog prvog mandata popularizirao je sintagmu alternativne činjenice i nažalost, moramo opetavano ponavljati da one – ne postoje. Praktično svi, pa i ovdje, šire informacije koje nisu provjerene. Pa tako i Milanović“, govori Avdagić.

Harris u lovu na glasove crkvi, Trump u McDonald’su Trump pojačao napade na Harris: “Kamala, otpuštena si, gubi se odavde”

Najnovije ankete pokazuju da se blaga prednost koja zadnjih tjedana Haris ima nad Trumpm – topi:

“Sve se svodi na “prevrtljive”, swing-states. Imate Michigan, Pennsylvaniju, ali tu zaista ima svega”, govori Avdagić pa navodi nesvakidašnji primjer:

“Muslimanski gradonačelnik u Michiganu je podržao Donalda Trumpa, tamo se o glasovima muslimana priča kao o ključnim. Demokratska administracija ne zadovoljava kriterije njihove kriterije, iako je Trump taj koji otvorenije odaje podršku Izraelu”, govori analitičar.

Pomoć SAD-a Izraelu

“Vidjeli smo koliko je posjet Zelenskog tvornici streljiva razbjesnio Trumpa jer je to nešto što uvijek izazove dobre reakcija birača. Radnicima je to puno značilo i to su stvari koje se daleko čuju. Njemu se jednostavno ne sviđa što je uopće posjetio SAD, a kamoli tvornicu streljiva. Vanjskopolitičke teme se pretvaraju u unutarpolitičke teme”, govori Avdagić i kao primjer daje sukob oko slanja časnika u NATO misiju u Wiesbaden.

U slučaju Trumpove pobjede, možemo otvoreniju očekivati podršku Izraelu “kao što je i bila.”

“Mirovno rješenje u kojem su Palestinci trebali ostati bez svega bilo je rješenje Trumpa, njegovog zeta i Trumpovog užeg time. Sigurno će ići još više “uz dlaku” Izraelu”, predviđa Advagić.

