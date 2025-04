Bliskoistočna sila odgovorila Trumpu: “Kakva je svrha u prijetnjama?”

Podijeli :

AFP PHOTO / IRAN'S REVOLUTIONARY GUARD VIA SEPAH NEWS" / ILUSTRACIJA

Iranski predsjednik Masud Pezeškian u subotu je rekao da je njegova zemlja spremna na dijalog sa Sjedinjenim Državama "na ravnopravnoj osnovi", ne pojasnivši prihvaća li Teheran izravne pregovore kao što to predlaže Donald Trump.

Američki predsjednik, koji je pozvao Teheran na pregovore o iranskome nuklearnom programu, proteklih je dana zaprijetio da će bombardirati Iran ako se stvari ne uspiju riješiti diplomatskim putem. Iran kaže da je spreman razgovarati sa Sjedinjenim Državama, no odbija izravne razgovore pod prijetnjom i pritiskom.

“Islamska Republika Iran želi dijalog na ravnopravnoj osnovi”, rekao je Pezeškian.

Donald Trump je u četvrtak istaknuo da bi radije “izravno pregovarao” s Iranom. “Na taj način sve ide puno brže i drugu stranu razumijete puno bolje, nego ako koristite posrednika”, smatra američki predsjednik.

Iranci su “htjeli posrednike, no mislim da to više nije tako”, rekao Trump novinarima u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One.

“Kakva je svrha u prijetnjama ako želimo pregovarati”, upitao se u subotu Pezeškian. “U današnje doba Amerika ne ponižava samo Iran, već i cijeli svijet”, kazao je, vjerojatno aludirajući na carinske naknade koje je Trump nametnuo saveznicima Sjedinjenih Država.

Zapadne zemlje, predvođene Sjedinjenim Državama, desetljećima su sumnjale da Teheran želi nabaviti nuklearno oružje. Iran je odbacivao i još uvijek odbacuje takve optužbe te tvrdi da su nuklearne aktivnosti u zemlji postoje samo u civilne svrhe, posebice u energetske svrhe.

Država je 2015. sklopila sporazum sa stalnim članicama Vijeća sigurnosti UN-a (Kina, Rusija, Sjedinjene Države, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo) i Njemačkom o reguliranju svojih nuklearnih aktivnosti.

Tekstom je predviđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za nadzor iranskih nuklearnih aktivnosti.

Godine 2018. Donald Trump je, u vrijeme svojega prvog mandata povukao SAD iz sporazuma i ponovno Iranu uveo sankcije. U znak odmazde Iran se distancirao od dokumenta, ubrzavši svoj nuklearni program.

Blizak savjetnik iranskoga vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hameneija, Ali Larijani u ponedjeljak je rekao da Iran ne želi nabaviti nuklearno oružje, ali da, u slučaja napada na zemlju “neće imati drugog izbora nego postupiti upravo tako”.

