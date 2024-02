Djamić za N1: Došli smo do pitanja što je pobjeda, mir sam po sebi ili taj mir treba biti pravedan mir

Podijeli :

Hrvatska veleposlanica u Kijevu Anica Djamić razgovarala je s Igorom Bobićem u Dnevniku N1 televizije o dvije godine ruske agresije na Ukrajinu.

Djamić kaže da su Ukrajinci s velikim pijetetom komemorirali sve žrtve ruske agresije koja traje već dvije godine.

“Na rat se nitko ne može naviknuti. Može prilagoditi ponašanje i dnevni red, to smo svi učinili. U ono prvo vrijeme kad je puno mojih kolega diplomata napustilo Kijev, otada, od ljeta 2022. to se više nije ponovilo, iako prijetnja uvijek postoji. Svi se ponašamo odgovorno, odlazimo u skloništa, to je zamorna svakodnevnica, ali je izvediva”, govori Djamić o tome kako izgleda život u Ukrajini, koju je ona odbila napustiti kada je rat počeo.

Ruski napadi se, govori, intenziviraju kada dolaze visoke delegacije u Ukrajinu.

“Meta su elektroenergetske postrojenja, posebno u jesen. Zna se da slijede hladni dani i da će puno kućanstava ostati bez grijanja. Ukrajinci su bili dosta uspješni u obrani, osobito u Kijevu. Stanice metroa postaju skloništa, struje i vode je ovoga puta bilo dovoljno”, govori.

“Mi brinemo o našim državljanima koji su ovdje. Njih je sada, u odnosu na broj prije rata, upola manje, ali to su uglavnom drugi ljudi. Neki su se i vratili, ali rade u drugim organizacijama”, kaže.

U početku rata, prognoze su bile da će Rusi u Kijev ući za nekoliko dana. Pokazalo se da je Ukrajina ipak tvrd orah za Ruse, ali nakon dvije godine kao da saveznici posustaju kad je u pitanju pomoć Ukrajini.

“Došli smo do pitanja što je pobjeda, mir sam po sebi ili taj mir treba biti pravedan mir, kao što je govorio Zelenski. Naravno da je želja svakog Ukrajinca da što prije prestanu razaranja i pristupi se pregovorima. Vjerujem da će vodstvo ove zemlje to prepoznati i krenuti tim putem”, zaključila je hrvatska veleposlanica u Ukrajini u razgovoru za N1.

