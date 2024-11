Anketa pokazala da Trump gubi u Iowi, on bijesan: “Lažna je”

Podijeli :

Bivši predsjednik Donald Trump u nedjelju je nastavio kritizirati konačnu anketu Iowe, koja pokazuje da zaostaje za potpredsjednicom Kamalom Harris za tri boda među biračima.

“Jedan od mojih neprijatelja upravo je objavio anketu — pao sam za tri. Zvala me Joni Ernst, svi su me zvali, rekli su da ubijam u Iowi. Farmeri me vole i ja volim njih”, rekao je Trump na skupu u Lititzu u Pennsylvaniji, piše CNN.

Trump je rekao da je anketa, objavljena u subotu, “lažna”, ustvrdivši: “Ne gubim u Iowi.”

Posljednja anketa u Iowi dan prije izbora pokazala je da Harris ima 47% naspram Trumpovih 44%, što je margina koja spada u marginu pogreške ankete i sugerira da nema jasnog lidera u državi koja je nekoć bila smatrana solidnom pobjedom GOP-a. Trump je osvojio državu 2016. i 2020. godine.

Rezultati upućuju na pomak prema Harris u usporedbi s prethodnom anketom u Iowi u rujnu, koja je pokazala usku prednost bivšeg predsjednika. U toj je anketi 47 posto vjerojatnih glasača podržalo Trumpa, a 43 posto Harris.

Ranije u nedjelju, Trump je u objavi na društvenim mrežama anketu nazvao “jako iskrivljenom”.

Trumpova kampanja u subotu je anketu nazvala “anketom koja jasno odstupa”.

