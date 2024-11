Član kampanje Kamale Harris o američkim Hrvatima: Većina ih živi u neodlučnim državama, želimo ih na izborima

Podijeli :

Novinarka N1 Vanja Kranic javila se za Pregled dana uživo iz New Yorka gdje je razgovarala o predsjedničkim izborima s Nikolom Mišetićem, predsjednikom odbora koji se bavi motivacijom hrvatsko-američkih glasača da glasaju za KamalU Harris i Tima Waltza.

“New York je tradicionalno uporište demokrata i ništa ne ukazuje na to da bi moglo doći do promjena. Niti demokrati niti republikanci ne ulažu novac i vrijeme u New York, kampanja je sada usmjerena na sedam neizvjesnih država”, rekla je u uvodu Kranic.

Mišetić je potom objasnio čime se točno njegov odbor bavio za vrijeme kampanje.

“Dio sam jedne veće organizacije koja poziva na izbore one porijeklom iz istočne Europe uključujući i Hrvate. Organizirao sam nacionalne pozive u kojima smo pozivali političare porijeklom iz Hrvatske da govore za Kamalu Harris i Tima Walza i promoviraju kampanju”, pojasnio je Mišetić dodavši kako u Americi živi oko 1,2 milijuna američko-hrvatskih glasača te kako ih većina živi u ključnim odnosno neodlučnim državama.

“2020. oni su u značajnoj mjeri doprinijeli pobijedi Bidena i mislim da ih je važno pozvati da izađu na izbore”, dodao je Mišetić.

Pojasnio je i kako postoje “dva kampa hrvatskih Amerikanaca”.

“Jedna je skupina došla prije 2. svjetskog rata te su oni tradicionalno demokrati dok je druga migrirala za vrijeme Hladnog rata te oni podržavaju republikance. Mislim da je tu podjela 50/50 i da ih sve može pridobiti da glasaju za Harris”, rekao je Mišetić dodavši kako “znamo da u ključnim državama Hrvati naginju više demokratima i želimo da oni izađu na izbore.”

“To je jedna velika organizacija. Harrisina kampanja je potrošila milijardu dolara samo na oglašavanje. To je jedna ogromna brojka. Puno je i onih koji rade u Delawareu u središtu kampanje. Golema je kampanja i puno je odbora poput mojeg”, izjavio je Mišetić.

Istaknuo je kako smatra da kampanja Kamale Harris nije pokazala slabosti.

“Kamala Harris je predana NATO-u a Trump je opetovano izražavao prijezir prema NATO-u i našim saveznicima. Drugo, Trump nema zapravo politike koje smatram popularnim, priča samo o podizanju carina Kini i slično, a Kamala Harris govori o konkretnim politikama kao što su naknade za djecu i tako dalje”, zaključio je Mišetić.

