Kada je pronašao novčanik, život mu se dramatično promijenio

Pixabay / Ilustracija

Hajer Al Ali (33) u lipnju je u vlaku u Amsterdamu pronašao novčanik s 2000 eura u gotovini i odnio ga u policijsku postaju. Od tada mu se život promijenio. Više nije beskućnik, a prošlog se tjedna uselio u vlastiti stan.

“Tako sam zahvalan svima i svemu”, rekao je Hajer Al Ali, koji sada živi u stanu oko 100 kilometara od Amsterdama, prenosi NL Times.

“Imam gdje živjeti, to je stan u Apeldoornu. Sretan sam i ponosan”, dodao je pošteni nalaznik.

Sve je počelo kada je policija na društvenim mrežama izvijestila javnost o pronađenom novčaniku punom novca. Gesta Hajera dirnula je toliko ljudi da su građani pokrenuli akciju za njegovu pomoć i prikupili 34.000 eura.

View this post on Instagram A post shared by TheChos8nSoul (@thechos8nsoul)

Hajer je bio toliko uzbuđen da, kako kaže, zbog svega što mu se dogodilo, tjedan dana skoro pa nije spavao.

Odlučio je otići na tjedan dana u Italiju i tamo se “resetirati”. Kada se vratio, počeo se, kako kaže, vraćati na pravi put.

“Nikad nisam mislio loše o sebi. Ali kad sam postao beskućnik, često sam primjećivao da me ljudi prezirno gledaju, da sam za njih nevidljiv… A onda ti se odjednom dogodi toliko stvari, i to sve u isto vrijeme. No, sve je bilo puno pozitivne energije”, rekao je.

Sada ga često prepoznaju na ulici. Neki ne vjeruju njegovoj priči i smatraju da je policija sve izrežirala.

“Doživljavam puno ljubavi. Ponekad u supermarketu dobijem limenku Cole ili Red Bulla. Nekoliko puta su mi ljudi htjeli platiti piće, što je jako lijepo. Ima i taksista koji me pozdravljaju sirenama i žele mi dati nešto novca“, nastavio je bivši beskućnik.

Ipak, kako tvrdi, najviše voli kada ga djeca prepoznaju i žele se slikati s njim: „ To je takolijepo i čisto. Doživio sam barem sedam, osam puta da dijete ide ulicom s roditeljem, prepozna me i onda kaže: ‘Vidi tata ili mama, to je pošten čovjek’.”

