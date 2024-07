Biden u problemima: Stvara se sve veći pritisak da odustane od kandidature.

Podijeli :

REUTERS/Tom Brenner/File Photo

Američki predsjednik Joe Biden, koji se nada reizboru u studenom, suočio se s novim problemima nakon izvješća o tome da su mu najviši članovi njegove Demokratske stranke privatno savjetovali da izađe iz utrke, dok bi Donald Trump u četvrtak trebao prihvatiti nominaciju republikanaca.

Chuck Schumer, čelnik demokrata u Senatu, Hakeem Jeffries, demokratski čelnik u Zastupničkom domu i njegova bivša predsjednica Nancy Pelosi su proteklih dana 81-godišnjem Bidenu izravno izrazili svoju zabrinutost da neće samo izgubiti Bijelu kuću, nego će i stranku stajati izgleda da vrate većinu u Zastupničkom domu na izborima 5. studenoga, prema izvješćima u većem broju medija.

Bijela kuća je objavila da je Biden u samoizolaciji te da nastavlja s radom nakon što je tijekom predizbornih aktivnosti u Nevadi bio pozitivan na koronavirus, zbog čega se morao vratiti kući u Delaware.

Biden ima loše izglede za reizbor

Njegov predizborni stožer se sada suočava s lošim izgledima za reizbor, a situacija u četiri od sedam ključnih saveznih država (takozvane “swing states”) za Bidena djeluje sve gorom. Stožer 78-godišnjeg Trumpa pak kaže da vjeruje da su postali konkurentni u saveznim državama koje naginju demokratima, uključujući Minnesotu, New Hampshire i Virginiju.

Moćna saveznica okrenula leđa Bidenu?

“Širimo kartu”, rekao je novinarima viši savjetnik Trumpove kampanje pod uvjetom da ostane anoniman.

Dosad je svega 20 od 264 demokrata u Kongresu pozvalo Bidena da odustane od reizbora nakon njegovog slabog nastupa na sučeljavanju protiv Trumpa u lipnju kada je dovedena u pitanje Bidenova sposobnost da pobijedi i naredne četiri godine nastavi obavljati dužnost u slučaju da mu to pođe za rukom.

Zastupnik Adam Schiff, koji se u Kaliforniji natječe za mjesto u Senatu, posljednji je demokrat koji je u srijedu Bidena pozvao da uzmakne.

Dužnosnici Bijele kuće vjeruju da je Schiffa poduprla Pelosi, prema izvoru iz Bijele kuće koji je želio ostati anoniman. To bi mogao biti koban znak za Bidena s obzirom na to da je bivša predsjednica Zastupničkog doma i dalje jedna od najutjecajnijih demokrata u Washingtonu.

Obama smatra da bi Biden trebao ponovno razmisliti

Neki zastupnici misle da bi Biden sada mogao biti otvoreniji prema zamisli da izađe iz utrke.

“Učinio je što je najbolje za Ameriku … Vjerujem da će to nastaviti raditi”, rekao je demokratski senator John Hickenlooper za Reuters.

Biden podivljao na demokratskog kolegu: Prekini s tim s*anjem

Hickenlooper je odbio kazati misli li da bi Biden trebao odstupiti kao kandidat.

Bivši predsjednik Barack Obama je drugima kazao da bi Biden trebao ponovno razmisliti o svojoj kandidaturi, objavio je list Washington Post, navodeći anonimne izvore.

U međuvremenu, Trump će zaključiti četverodnevnu konvenciju republikanaca u Milwaukeeju svojim prvim obraćanjem u javnosti otkako je preživio pokušaj atentata u Pennsylvaniji u subotu kada ga je metak pogodio u uho.

Djelatnici kampanje kažu da ga je to iskustvo potaknulo da izmijeni svoj govor u povodu prihvaćanja nominacije kako bi naglasio uključivost umjesto da napada Bidenove demokrate.

“Ne mislim da je moguće proći to što je on prošao u subotu, pravo iskustvo blisko smrti, a da to nema nekog utjecaja”, rekla je Lara Trump, Trumpova snaha i supredsjednica Republikanskog nacionalnog odbora. Trump bi trebao govoriti u četvrtak oko 10 sati navečer po lokalnom vremenu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Cijena lubenice skočila za nevjerojatnih 40 posto: Na ovoj gradskoj tržnici je najskuplja Prijevare vrebaju na svakom koraku: Evo na što paziti kod rezerviranja smještaja na moru