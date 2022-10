Boris Johnson prelomio i povukao se iz utrke za premijera: “Sada nije trenutak”

Podijeli:







Izvor: Daniel LEAL / AFP

Boris Johnson ipak neće u utrku da postane novi stari premijer Velike Britanije.

Johnson je tu odluku objavio u priopćenju, koje je objavio BBC.

“U posljednjih nekoliko dana bio sam preplavljen brojem ljudi koji su sugerirali da bih se trebao ponovno natjecati za vodstvo Konzervativne stranke, kako u javnosti tako i među prijateljima i kolegama u parlamentu. To me privuklo jer sam doveo našu stranku do goleme izborne pobjede prije manje od tri godine – i vjerujem da sam stoga sada u jedinstvenoj poziciji da spriječim opće izbore”, rekao je Johnson u priopćenju.

“Opći izbori bili bi daljnja katastrofalna distrakcija upravo u trenutku kada se Vlada mora usredotočiti na ekonomske pritiske s kojima se suočavaju obitelji diljem zemlje. Vjerujem da sam u dobroj poziciji da ostvarim pobjedu konzervativaca 2024. – a večeras mogu potvrditi da sam preskočio vrlo visoku prepreku od 102 nominacije, uključujući predlagatelja i sekundanta, te bih sutra mogao objaviti svoju kandidaturu.

Postoji vrlo dobra šansa da bih bio uspješan na izborima s članovima Konzervativne stranke – i da bih se doista mogao vratiti u Downing Street u petak. Ali tijekom posljednjih dana, nažalost, došao sam do zaključka da to jednostavno ne bi bila prava stvar. Ne možete učinkovito vladati ako nemate ujedinjenu stranku u parlamentu.

Iako sam se obratio i Rishiju (Sunak) i Penny (Mordaunt) – jer sam se nadao da bismo se mogli udružiti u nacionalnom interesu – nažalost, nismo uspjeli pronaći način kako to učiniti. Stoga se bojim da je najbolja stvar da ne dopustim da moja nominacija ide dalje i dajem svoju podršku onome tko uspije. “Vjerujem da imam puno toga za ponuditi, ali bojim se da ovo jednostavno nije pravi trenutak”, priopćio je Johnson.

